متوتر ومرعوب.. جندي إسرائيلي أسير لدى حماس يتوسل للإفراج عنه (فيديو)

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وطن- نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها “أبراهام منغستو”، وسط ردود فعل متفاوتة من الجانب الاسرائيلي.

أبراهام منغستو.. جندي إسرائيلي في قبضة حماس

وأظهر مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا إعلاميا واسعا، “منغستو” وهو يقول: “إلى متى سأظل هنا أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟”.

هَزّينا الهيبة الأمنية هَزّيناها .. و الخيبة للصهيونية خلّيناها

..#شاهد رسالة الأسير الجندي ( أفراها منغستو ) القابع في سجون وحدة الظل التابعة لكتائب القسام. pic.twitter.com/yR33U98CDa — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) January 16, 2023

يشار أن توقيت بث هذه الرسالة، يتزامن مع تبادل المناصب في رئاسة أركان جيش الاحتلال، وتنصيب هرتسي هليفي قائدًا جديدًا خلفًا للحالي أفيف كوخافي.

وعلى غرار ما صرح به منغستو، قالت كتائب القسام بدورها: “إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه”.

"هزينا الهيبة الأمنية هزيناها .. و الخيبة للصهيونية خليناها"

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رسالة الأسير الجندي ( أفراها منغستو ) القابع في سجون وحدة الظل التابعة لكتائب القسام،، العز لقسامنا العز للمقاومة 🇵🇸 pic.twitter.com/2oE5s1QY4c — Sorita AlSadi 𓂆 (@Sorita921) January 16, 2023

تفاعل إسرائيلي رسمي

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من جانبه، نوه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، نقلا عن رويترز، أن نشر فيديو منغستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ولفت ذات البيان إلى أن حكومة نتنياهو، أوعزت للجيش ببلورة خطط عسكرية لمواجهة التهديدات القائمة ضد إسرائيل.

يُذكر أنه بتاريخ يونيو/حزيران 2021، أكدت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية أن تل أبيب اشترطت حينذاك إعادة أسراها الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.

عائلة أبراهام منغستو تخاطب الحكومة الإسرائيلية

وعلى غرار التفاعل الرسمي الإسرائيلي، تداول ناشطون مقطع فيديو لشقيق منغستو أشار فيه إلى أن “العائلة ليست متأكدة تماما أن أبراهام هو من ظهر بالفيديو والأهم أن نسترده فهذا “إثبات أنه حي”.

كما كشفت “القناة 12” العبرية عن لقاء “رئيس بلدية عسقلان تومر جلام، بأغرانيش منغستو والدة أبراهام منغستو، بعد الفيديو الذي بثته حماس وأكد الوقوف إلى جانب عائلة منغستو وإلى جانب والدته”، على حد تعبيرها.

#الإعلام_العبري | "القناة 12" العبرية: رئيس بلدية عسقلان تومر جلام، التقى قبل قليل بأغرانيش منغستو والدة أفراها، بعد الفيديو الذي بثته حماس وأكد الوقوف إلى جانب عائلة منغستو وإلى جانب والدته. pic.twitter.com/qwZf912Ggr — غرب آسيا – عاجل (@WANbreaking) January 16, 2023

في سياق متصل أيضاً، أكدت عائلة الجندي الإسرائيلي أن “الفيديو دليل جديد على أنه حَيْ ويجب على الدولة أن تتحرك بسرعة لإعادته إلى الوطن، يبدو أنه بصحة جيدة ويتم الاعتناء به، لا يوجد سبب لبقائه في السجن يومًا آخر”، على حد قولها.

عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى كتائب القسام افراها منغستو:

"الفيديو دليل جديد على أنه حَيْ، يجب على الدولة أن تتحرك بسرعة لإعادته إلى الوطن، يبدو أنه بصحة جيدة ويتم الاعتناء به، لا يوجد سبب لبقائه في السجن يومًا آخر". pic.twitter.com/m5r8uRjdrF — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) January 16, 2023

حماس تحتجز 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها

جدير بالملاحظة أنه في أبريل/نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام -لأول مرة- عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، من بينهم الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن اللذان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فهما أبراهام منغستو وهشام السيد اللذان دخلا القطاع في ظروف غير واضحة.

ومعروف عن حركة حماس، تكتمها الشديد عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يُعرف مكان احتجازهم.

الأمر الذي جعل منهم ورقة ضغط شديدة الحساسية على طاولة المفاوضات المحتملة بين حماس وتل أبيب، حول موضوع تبادل هؤلاء الأسرى الأربعة، بالمعتقلين الفلسطينين داخل السجون الاسرائيلية.