الإثنين, يناير 16, 2023
الرئيسيةالهدهدمتوتر ومرعوب.. جندي إسرائيلي أسير لدى حماس يتوسل للإفراج عنه (فيديو)
الهدهد

متوتر ومرعوب.. جندي إسرائيلي أسير لدى حماس يتوسل للإفراج عنه (فيديو)

الجندي الإسرائيلي أبراهام منغستو احتجزته حماس خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014

كتب فهمي الورغمي
أبراهام منغستو watanserb.com
أبراهام منغستو
- Advertisement -

وطن- نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها “أبراهام منغستو”، وسط ردود فعل متفاوتة من الجانب الاسرائيلي.

أبراهام منغستو.. جندي إسرائيلي في قبضة حماس

وأظهر مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا إعلاميا واسعا، “منغستو” وهو يقول: “إلى متى سأظل هنا أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟”.

أبراهام منغستو جندي إسرائيلي في قبضة حماس
أبراهام منغستو جندي إسرائيلي في قبضة حماس

يشار أن توقيت بث هذه الرسالة، يتزامن مع تبادل المناصب في رئاسة أركان جيش الاحتلال، وتنصيب هرتسي هليفي قائدًا جديدًا خلفًا للحالي أفيف كوخافي.

وعلى غرار ما صرح به منغستو، قالت كتائب القسام بدورها: “إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه”.

تفاعل إسرائيلي رسمي

- Advertisement -

من جانبه، نوه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، نقلا عن رويترز، أن نشر فيديو منغستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ولفت ذات البيان إلى أن حكومة نتنياهو، أوعزت للجيش ببلورة خطط عسكرية لمواجهة التهديدات القائمة ضد إسرائيل.

يُذكر أنه بتاريخ يونيو/حزيران 2021، أكدت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية أن تل أبيب اشترطت حينذاك إعادة أسراها الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.

عائلة أبراهام منغستو تخاطب الحكومة الإسرائيلية

وعلى غرار التفاعل الرسمي الإسرائيلي، تداول ناشطون مقطع فيديو لشقيق منغستو أشار فيه إلى أن “العائلة ليست متأكدة تماما أن أبراهام هو من ظهر بالفيديو والأهم أن نسترده فهذا “إثبات أنه حي”.

كما كشفت “القناة 12” العبرية عن لقاء “رئيس بلدية عسقلان تومر جلام، بأغرانيش منغستو والدة أبراهام منغستو، بعد الفيديو الذي بثته حماس وأكد الوقوف إلى جانب عائلة منغستو وإلى جانب والدته”، على حد تعبيرها.

في سياق متصل أيضاً، أكدت عائلة الجندي الإسرائيلي أن “الفيديو دليل جديد على أنه حَيْ ويجب على الدولة أن تتحرك بسرعة لإعادته إلى الوطن، يبدو أنه بصحة جيدة ويتم الاعتناء به، لا يوجد سبب لبقائه في السجن يومًا آخر”، على حد قولها.

عائلة أبراهام منغستو تخاطب الحكومة الإسرائيلية
عائلة أبراهام منغستو تخاطب الحكومة الإسرائيلية
عائلة أبراهام منغستو تخاطب الحكومة الإسرائيلية
عائلة أبراهام منغستو تخاطب الحكومة الإسرائيلية

حماس تحتجز 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها

جدير بالملاحظة أنه في أبريل/نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام -لأول مرة- عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، من بينهم الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن اللذان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فهما أبراهام منغستو وهشام السيد اللذان دخلا القطاع في ظروف غير واضحة.

ومعروف عن حركة حماس، تكتمها الشديد عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يُعرف مكان احتجازهم.

الأمر الذي جعل منهم ورقة ضغط شديدة الحساسية على طاولة المفاوضات المحتملة بين حماس وتل أبيب، حول موضوع تبادل هؤلاء الأسرى الأربعة، بالمعتقلين الفلسطينين داخل السجون الاسرائيلية.

المصدرتويتر، القناة 12" العبرية، قناة "كان" الإسرائيلية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

جندي إسرائيلي يخنق طفلاً فلسطينياً حتى الموت.. حقيقة فيديو غزا المواقع

الهدهد

جندي إسرائيلي يقتل زميله في قاعدة عسكرية.. تفاصيل سُمح بنشرها

الهدهد

رسائل نارية من محمد الضيف للفلسطينيين والإسرائيليين في ذكرى انطلاقة حماس

الهدهد

جندي إسرائيلي يسخر من نفسه بعد سقوطه أثناء إلقاء قنبلة على فلسطينيين (شاهد)

تقارير

تركيا ترفض الامتثال للمطالب الإسرائيلية بترحيل قادة حماس (تقرير)

الهدهد

دولتان لعبتا دوراً حاسماً في حلّ الخلافات بين حماس ودمشق.. اجتماعات وكواليس التفاوض

الهدهد

حماس في مرمى نيران المجلس الإسلامي السوري وبيان مُحرج لحركة المقاومة

الهدهد

هكذا تفاعل “الشنقيطي” مع المصالحة بين حماس وبشار الأسد

الهدهد

حماس تعلن عودة العلاقات مع نظام الأسد.. وانتقادات واسعة لحركة المقاومة

الهدهد

هل تنجح الجزائر في رأب الصدع الفلسطيني؟

الهدهد

هل تُنهي تركيا “شهر العسل” مع حماس قبل تعيين سفير اسرائيلي في أنقرة!؟

الهدهد

شخصيات عربية تروّج بياناً مزوّراً لـ”حماس” عن تطبيع تركيا وإسرائيل (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“اليد السوداء” والبطل ابراهيم الورداني..هكذا ارعبوا الانجليز وادواتهم في مصر..

اغتصاب وتبول على الضحايا.. فضيحة ضابط بريطاني تخرج للعلن بعد تعدد ضحاياه

اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع: الأعراض والسلوكيات التي قد تشير إليه

الإسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار التي يحتفي بها جوجل.. مفاجأة

“ما أقبح الدياثة وأسوأ عواقبها”.. لمن يوجه مفتي عُمان عباراته القاسية؟

“طلاء أظافر أسود” يثير جدلا بشأن ميول جنسية غريبة لرونالدو (شاهد)

العراق إلى نهائي كأس خليجي 25 بعد فوزه على العنابي القطري (شاهد)

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ احذر تناول هذا النوع من الأسماك

بالصور..أخطر 6 أطعمة في العالم يُنصح بالإبتعاد عنها

الوثائق البريطانية: “نادي للحكام الشبان” بقيادة حمد بن عيسى.. ما علاقة محمد السادس وعبدالله الثاني؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC