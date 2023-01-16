الإثنين, يناير 16, 2023
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رياضة

مالك نادي بيراميدز الإماراتي يُهدد بسحب أمواله لهذا السبب

نادي بيراميدز يعترض على القرارات الصادرة بحقه من قبل الاتحاد المصري ورابطة الأندية

كتب فارس أبو شيحة
مالك نادي بيراميدز سالم الشامسي بحسب أمواله watanserb.com
مالك نادي بيراميدز سالم الشامسي بحسب أمواله
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وطن- هدّد رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز المصري، بسحب أمواله من النادي على ضوء القرارات الصادرة بحق ناديه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وقال مالك نادي بيراميدز، الإماراتي الشامسي، في بيان نشره النادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “يؤكد مالك نادي بيراميدز استياءه الشديد مما يتعرض له النادي خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة”.

تهديد مالك نادي بيراميدز الشامسي بحسب أمواله

وأضاف بيان نادي بيراميدز: “هناك كثير من الأمور والقرارات غير المفهومة في حق النادي..”.

كما اعترض مالك النادي، عن توقيت إقامة مباريات بيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز، بنفس التوقيق في 6 مباريات على التوالي في تمام الساعة 2:45 ظهراً. دون مراعاة أن الفريق يعدّ من أهم المنافسين على المسابقة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وختم بيان نادي بيراميدز، “هذا التوقيت السيئ يؤثر علينا فنياً وتسويقياً، في حين أنّ بقية المنافسين يلعبون بشكل طبيعي مساءً وفي أجواء كرة قدم عادلة”.

رد وزير الرياضة المصري على مالك نادي بيراميدز

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من جهته، ردّ وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، في بيان رسمي على بيان مالك نادي بيراميدز الإماراتي سالم الشامسي: “تحرص الدولة على توفير وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة للمنظومة الرياضية المصرية، لتكون جذابة للاستمثارات العربية والأجنبية”.

مالك نادي بيراميدز سالم الشامسي
مالك نادي بيراميدز سالم الشامسي

كما دعت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ملاكَ نادي بيراميدز، إلى عقد جلسة لبحث ما ورد في الشكوى من أجل علاجها.

مباراة بيراميدز ضد الزمالك في كأس مصر

وسيلتقي فريق بيراميدز أمام منافسه الزمالك (الفارس الأبيض)، الاثنين، في دور النصف النهائي من كأس مصر 2023، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وستنطلق مباراة بيراميدز والزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الأهلي، برصيد 31 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة نادي بيراميدز
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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