مالك نادي بيراميدز الإماراتي يُهدد بسحب أمواله لهذا السبب

- Advertisement -

وطن- هدّد رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز المصري، بسحب أمواله من النادي على ضوء القرارات الصادرة بحق ناديه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وقال مالك نادي بيراميدز، الإماراتي الشامسي، في بيان نشره النادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “يؤكد مالك نادي بيراميدز استياءه الشديد مما يتعرض له النادي خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة”.

تهديد مالك نادي بيراميدز الشامسي بحسب أمواله

وأضاف بيان نادي بيراميدز: “هناك كثير من الأمور والقرارات غير المفهومة في حق النادي..”.

كما اعترض مالك النادي، عن توقيت إقامة مباريات بيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز، بنفس التوقيق في 6 مباريات على التوالي في تمام الساعة 2:45 ظهراً. دون مراعاة أن الفريق يعدّ من أهم المنافسين على المسابقة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وختم بيان نادي بيراميدز، “هذا التوقيت السيئ يؤثر علينا فنياً وتسويقياً، في حين أنّ بقية المنافسين يلعبون بشكل طبيعي مساءً وفي أجواء كرة قدم عادلة”.

رد وزير الرياضة المصري على مالك نادي بيراميدز

- Advertisement -

من جهته، ردّ وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، في بيان رسمي على بيان مالك نادي بيراميدز الإماراتي سالم الشامسي: “تحرص الدولة على توفير وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة للمنظومة الرياضية المصرية، لتكون جذابة للاستمثارات العربية والأجنبية”.

كما دعت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ملاكَ نادي بيراميدز، إلى عقد جلسة لبحث ما ورد في الشكوى من أجل علاجها.

🚨 بيان هام من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم 🇪🇬 تابعونا في الردود 👇 pic.twitter.com/6M2HBj1VWI — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 13, 2023

مباراة بيراميدز ضد الزمالك في كأس مصر

وسيلتقي فريق بيراميدز أمام منافسه الزمالك (الفارس الأبيض)، الاثنين، في دور النصف النهائي من كأس مصر 2023، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وستنطلق مباراة بيراميدز والزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الأهلي، برصيد 31 نقطة لهذا الموسم.