كيف يؤثر الطقس البارد على أداء السيارات الكهربائية؟

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وطن- قطعت السيارات الكهربائية خطوات مذهلة خلال فترة وجودها القصيرة نسبيًا، لكن قيادتها خلال فصل الشتاء لا يزال يمثل تحديََا بالنسبة لبعض الأشخاص.

فرضت السيارات الكهربائية وجودها بقوة في السوق العالمي للسيارات وقد تم دمجها بسلاسة في طرقنا السريعة وثقافتنا الشعبية بشكل أسرع مما كنا نتخيله.



والآن بعد أن أصبحت هذه السيارات موجودة على الطرق أكثر من أي وقت مضى، بدأ العديد من مستخدميها الذين يعيشون في مناخات أكثر برودة في التذمر بخصوص برودة الطقس التي تحدث انخفاضاً كبيراََ بقدرة بطارية السيارة، وفقا لما أورده موقع “hotcars“.



قطعت معظم المركبات الكهربائية خطوات كبيرة لتحسين مداها بشكل عام، لا سيما خلال أشهر الشتاء وسيستمر هذا في التحسن مع استمرار الشركات المصنعة مثل Ford في إعطاء الأولوية لإنتاج السيارات الكهربائية لعام 2024.

قيادة السيارات الكهربائية في الشتاء

يدرك معظم عشاق السيارات الكهربائية أنه في الشتاء يتأثر أداء السيارة. وقد لا يدرك المرء أنه سيتعين عليه شحن المركبة الكهربائية بشكل متكرر.



توفر بعض الشركات المصنعة، مثل شركة جاكوار البريطانية، آلة حاسبة تقدر النطاق المنخفض لسياراتها الكهربائية عندما تنخفض درجات الحرارة. ومن الضروري أيضًا للسائق أن يدرك أنه كلما زاد حجم البطارية، كلما كان الانخفاض في النطاق والأداء أكثر أهمية عندما تنخفض درجات الحرارة.

كيف تؤثر درجات الحرارة الباردة على أداء هذه السيارات؟

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من المعروف أن الطقس البارد يقيد نطاق بطارية السيارات الكهربائية، ويمكن أن يكون تدهور الأداء خطيراََ. تميل السيارات المزودة بمضخة حرارية مساعدة إلى أن تكون أفضل حالًا وتوفر انخفاضًا أقل في النطاق.

وإذا كنت قد اشتريت مؤخرًا سيارة كهربائية، فيجب أن تكون مجهزة بنظام إدارة حراري فعال.

تأتي العديد من السيارات الكهربائية مزودة بميزة التكييف المسبق التي يمكنك استخدامها لتدفئة السيارة، ولكن إذا لم يكن هذا الخيار متاحًا لك، فإن الحيل البسيطة مثل: إزالة الجليد من النوافذ، أو تشغيل السيارة أو أجهزة التدفئة لبضع دقائق يمكن أن يساعد بالفعل.



ولا يبدو أن كل هذه الإضافات الصغيرة ستحدث فرقًا، لكنها ستساعد في النهاية في الحفاظ على حرارة البطارية مما يؤدي إلى إطالة نطاق وأداء السيارة.



كيف يؤثر انخفاض درجة الحرارة على سرعة شحن السيارة الكهربائية؟

يؤثر انخفاض درجة الحرارة على سرعة شحن السيارة. ومن الضروري بالتالي تخصيص وقت إضافي للشحن أو إذا كنت تستخدم نقاط الشحن العامة، فخطط للوصول مبكرًا قليلاً لتجنب أي تأخير غير ضروري.

ومن المهم أيضًا استخدام وضع القيادة الصحيح، وهو أمر أكثر إلحاحًا عند قيادة مركبة كهربائية خلال أشهر الشتاء. ستوفر معظم السيارات الكهربائية عددًا كبيرًا من أوضاع القيادة، لكن الغالبية سيكون لديها أوضاع القيادة الأساسية مثل العادية أو البيئية أو الرياضية. يمكن أن يؤدي اختيار الوضع المناسب إلى زيادة النطاق وعمر بطارية سيارتك بشكل كبير في أشهر الشتاء.