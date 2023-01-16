كيف اكتشفت شاكيرا خيانات جيرارد بيكيه؟.. كواليس جديدة تتكشف

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وطن- من جديد، يواصل الصراع بين المغنية الكولومبية شاكيرا وحبيبها السابق، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه تصدر الترند العالمي، وذلك بعد إصدار شاكيرا أغنية سخرت وهاجمت فيها حبيبها السابق وصديقته الجديدة “كلارا تشيا مارتي” ويبقى السؤال قائما: كيف اكتشفت شاكيرا خيانة جيرارد بيكيه لها؟

قبل فترة، تناقلت وسائل إعلام إسبانية أن شاكيرا اكتشفت خيانة زوجها السابق، بسبب “عبوة مربى”.

حيث نشرت بعض الصحف، بحسب ما ذكرت “ماركا” الإسبانية، تقارير قالت فيها إن شاكيرا “وجدت عبوة مربى فارغة عند عودتها بعد غيابها عن منزلها لعدة أيام، على الرغم من حقيقة أنه لا بيكيه ولا أطفالهما يحبون المربى”.

ورغم أن شاكيرا لم تؤكد هذه القصة، إلا أنها أشارت في مقابلة قديمة مع برنامج إسباني إلى حقيقة أنها، وبمجرد عودتها حينذاك إلى المنزل، فحصت الثلاجة لاكتشاف الأشياء التي حدثت أثناء غيابها.

شاكيرا استأجرت محققين في الغرض

وأكدت شاكيرا خلال حضورها في البرنامج الإسباني الصباحي “إلجوردو اي لا فلاسا”، في وقت سابق، تعرضها للخيانة الزوجية بحسب ما أكدته لها وكالة المباحث الخاصة التي تواصلت معها وقامت بتعيينها لهذا الغرض.

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لكن المختصين في التحريات الذين عينتهم، بحسب ماركا، هم من “خان” شاكيرا.

حيث كشفوا عن جزء من المعلومات التي توصلوا لها لوسائل الإعلام بعد الحصول على صور حصرية خلال التحقيق الذي أجروه.

وفي ختام عمل التحريات التي قامت بها شاكيرا على زوجها السابق، كان بحوزة المغنية الكولومبية جميع صور بيكيه التي ظهر فيها مع صديقته العشرينية الجديدة في تلك الفترة.

هذا وتم الكشف أيضًا، في ذات المقابلة مع شاكيرا عن حيازتها لصور حصرية لبيكيه، قالت إنها لن ترى النور أبداً؛ وقد دفعت شاكيرا مقابلا لذلك وتريد الحفاظ على خصوصيتها.

لكن المصور الصحفي جوردي مارتن، في البرنامج نفسه، قدم مزيدا من التفاصيل بقوله “شاكيرا لم تكن تريد نشر خبر الخيانة التي تعرضت لها، بل جيرارد بيكيه هو الذي دفعها لذلك”.

وتابع: “في اللحظة التي ظهرت فيها الفتاة، بدأت في التعرف على هويتها … تبلغ من العمر 22 عامًا وقيل لها إنها مضيفة في ملهى ليلي كان يرتاده بيكيه”.