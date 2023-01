كل ما تريد معرفته عن كريم إليزابيث أردن الذي أنقذ قضيب الأمير هاري!

- Advertisement -

وطن – من بين كل القنابل التي فجرتها مذكرات الأمير هاري الجديدة الصاخبة ، “سبير” ، فإن القليل منها قد أسرت الإنترنت تمامًا مثل اعتراف دوق ساسكس حول علاج “طفله الصغير(قضيبه) من الصقيع” مع كريم إليزابيث أردن البالغ ثمنه27 دولارًا.

وكشف دوق ساسكس أنه بعد رحلة خيرية إلى القطب الشمالي في عام 2011 ، أصيب قضيبه من البرد القارس، بحسب ما نقله موقع “pagesix“.

وكتب قائلاً: “كان قضيبي يتأرجح بين حساس للغاية ومصاب بصدمة نفسية” ، موضحا أن أحد الأصدقاء “حثه” على تجربة مرهم إليزابيث أردن الأكثر مبيعًا، ليرد عليه قائلا: “أمي استخدمت ذلك على شفتيها. هل تريدني أن أضع ذلك على طفلي؟ “، في إشارة لقضيبه.

وكتب الأمير هاري: “آخر مكان أردت أن أكون فيه هو فروستنيبستان”.

وتابع الدوق ، في مقطع أرعب الكثير من القراء ، “لقد وجدت أنبوبًا ، وفي اللحظة التي فتحتها، نقلتني الرائحة عبر الزمن. شعرت كما لو أن والدتي كانت هناك في الغرفة”.

وشهد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يومًا ميدانيًا مع الكشف الذي ذكره هاري، خاصة بعد أن نشرت إليزابيث أردن تغريدة صريحة وصفت منتجاتها بأنها “مفيدة للغاية خلال الأشهر الباردة”.

You’ve heard all the buzz about plumping Hyaluronic Acid, but did you know it’s extremely helpful during the colder months ❄️?

The trick is to apply it to damp skin—HA pulls the moisture 💧 from the environment into the skin.

Shop now: https://t.co/uaomV6aFdP pic.twitter.com/dIERmwlip5

— Elizabeth Arden (@ElizabethArden) January 9, 2023