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كل ما تريد معرفته عن كريم إليزابيث أردن الذي أنقذ قضيب الأمير هاري!

الأمير هاري كتب في مذكراته أن والدته الراحلة الأميرة ديانا كانت تضعه على شفافهها

كتب سالم حنفي
كتاب الأمير هاري watanserb.com
الأمير هاري
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وطن – من بين كل القنابل التي فجرتها مذكرات الأمير هاري الجديدة الصاخبة ، “سبير” ، فإن القليل منها قد أسرت الإنترنت تمامًا مثل اعتراف دوق ساسكس حول علاج “طفله الصغير(قضيبه) من الصقيع” مع كريم إليزابيث أردن البالغ ثمنه27 دولارًا.

وكشف دوق ساسكس أنه بعد رحلة خيرية إلى القطب الشمالي في عام 2011 ، أصيب قضيبه من البرد القارس، بحسب ما نقله موقع “pagesix“.

وكتب قائلاً: “كان قضيبي يتأرجح بين حساس للغاية ومصاب بصدمة نفسية” ، موضحا أن أحد الأصدقاء “حثه” على تجربة مرهم إليزابيث أردن الأكثر مبيعًا، ليرد عليه قائلا: “أمي استخدمت ذلك على شفتيها. هل تريدني أن أضع ذلك على طفلي؟ “، في إشارة لقضيبه.

وكتب الأمير هاري: “آخر مكان أردت أن أكون فيه هو فروستنيبستان”.

كريم إليزابيث أردن ذكر الأمير هاري بوالدته

وتابع الدوق ، في مقطع أرعب الكثير من القراء ، “لقد وجدت أنبوبًا ، وفي اللحظة التي فتحتها، نقلتني الرائحة عبر الزمن. شعرت كما لو أن والدتي كانت هناك في الغرفة”.

سخرية مواقع التواصل من استغلال الشركة للواقعة في التسويق

وشهد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يومًا ميدانيًا مع الكشف الذي ذكره هاري، خاصة بعد أن نشرت إليزابيث أردن تغريدة صريحة وصفت منتجاتها بأنها “مفيدة للغاية خلال الأشهر الباردة”.

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وقال أحد المعلقين متسائلا: “هل يمكنك تأكيد ما إذا كان هذا سيساعد في تجميد طفل صغير؟”.

بينما قال آخر ساخرًا: “لا يوجد شيء مثل الدعاية السيئة”.

في حين ناشد ثالثًا: “من فضلك دع هاري يكون وجه إليزابيث أردن لعام 2023”.

وعلى الرغم من الإحراج الواضح لتطبيق منتج الجمال المفضل لدى الوالدين “في الأسفل” ، كما كتب هاري ، كان Eight Hour Cream مفضلًا ملكيًا لعقود.

الملكة إليزايث الثانية استخدمت نفس المنتج

ويقال إن الملكة إليزابيث الثانية الراحلة استخدمته مرتين يوميًا كمرطب ، وفقًا لمجلة فوغ البريطانية – وقد حصلت إليزابيث أردن على وسام ملكي منذ ما يقرب من 60 عامًا.

وتم إنشاء هذا البلسم في عام 1930 ، واكتسب اسمه من أحد المعجبين بالعلامة التجارية الذي وضعه على ركبة طفله المصابة ، ووجد أنها قد شُفيت بطريقة سحرية بعد ثماني ساعات .

8 طرق لاستخدام الكريم بطريقة فعالة

وعلى موقعها الإلكتروني ، تحدد إليزابيث أردن بشكل مفيد ثماني طرق مختلفة لاستخدام المرطب متعدد المهام ، والذي يمكن أن “يخفف من إرهاق القدمين” ، و “ينعم ويرطب الأطراف الجافة” و “يخلق إشراقة فورية” على عظام الترقوة والخدين.

وتوصي الشركة أيضًا بتنعيم عنصر العناية بالبشرة الأساسي “كحماية من حروق الرياح ، خاصة عند المغامرة في الهواء الطلق” – وهو أمر ربما كان على هاري مراعاته قبل المغامرة في التندرا الجليدية.

المصدرpagesix + تويتر - رصد وترجمة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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