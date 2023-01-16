كل ما تريد معرفته عن كريم إليزابيث أردن الذي أنقذ قضيب الأمير هاري!

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وطن – من بين كل القنابل التي فجرتها مذكرات الأمير هاري الجديدة الصاخبة ، “سبير” ، فإن القليل منها قد أسرت الإنترنت تمامًا مثل اعتراف دوق ساسكس حول علاج “طفله الصغير(قضيبه) من الصقيع” مع كريم إليزابيث أردن البالغ ثمنه27 دولارًا.

وكشف دوق ساسكس أنه بعد رحلة خيرية إلى القطب الشمالي في عام 2011 ، أصيب قضيبه من البرد القارس، بحسب ما نقله موقع “pagesix“.

وكتب قائلاً: “كان قضيبي يتأرجح بين حساس للغاية ومصاب بصدمة نفسية” ، موضحا أن أحد الأصدقاء “حثه” على تجربة مرهم إليزابيث أردن الأكثر مبيعًا، ليرد عليه قائلا: “أمي استخدمت ذلك على شفتيها. هل تريدني أن أضع ذلك على طفلي؟ “، في إشارة لقضيبه.

وكتب الأمير هاري: “آخر مكان أردت أن أكون فيه هو فروستنيبستان”.

كريم إليزابيث أردن ذكر الأمير هاري بوالدته

وتابع الدوق ، في مقطع أرعب الكثير من القراء ، “لقد وجدت أنبوبًا ، وفي اللحظة التي فتحتها، نقلتني الرائحة عبر الزمن. شعرت كما لو أن والدتي كانت هناك في الغرفة”.

سخرية مواقع التواصل من استغلال الشركة للواقعة في التسويق

وشهد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يومًا ميدانيًا مع الكشف الذي ذكره هاري، خاصة بعد أن نشرت إليزابيث أردن تغريدة صريحة وصفت منتجاتها بأنها “مفيدة للغاية خلال الأشهر الباردة”.

You’ve heard all the buzz about plumping Hyaluronic Acid, but did you know it’s extremely helpful during the colder months ❄️? The trick is to apply it to damp skin—HA pulls the moisture 💧 from the environment into the skin. Shop now: https://t.co/uaomV6aFdP pic.twitter.com/dIERmwlip5 — Elizabeth Arden (@ElizabethArden) January 9, 2023

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وقال أحد المعلقين متسائلا: “هل يمكنك تأكيد ما إذا كان هذا سيساعد في تجميد طفل صغير؟”.

بينما قال آخر ساخرًا: “لا يوجد شيء مثل الدعاية السيئة”.

في حين ناشد ثالثًا: “من فضلك دع هاري يكون وجه إليزابيث أردن لعام 2023”.

وعلى الرغم من الإحراج الواضح لتطبيق منتج الجمال المفضل لدى الوالدين “في الأسفل” ، كما كتب هاري ، كان Eight Hour Cream مفضلًا ملكيًا لعقود.

الملكة إليزايث الثانية استخدمت نفس المنتج

ويقال إن الملكة إليزابيث الثانية الراحلة استخدمته مرتين يوميًا كمرطب ، وفقًا لمجلة فوغ البريطانية – وقد حصلت إليزابيث أردن على وسام ملكي منذ ما يقرب من 60 عامًا.

وتم إنشاء هذا البلسم في عام 1930 ، واكتسب اسمه من أحد المعجبين بالعلامة التجارية الذي وضعه على ركبة طفله المصابة ، ووجد أنها قد شُفيت بطريقة سحرية بعد ثماني ساعات .

8 طرق لاستخدام الكريم بطريقة فعالة

وعلى موقعها الإلكتروني ، تحدد إليزابيث أردن بشكل مفيد ثماني طرق مختلفة لاستخدام المرطب متعدد المهام ، والذي يمكن أن “يخفف من إرهاق القدمين” ، و “ينعم ويرطب الأطراف الجافة” و “يخلق إشراقة فورية” على عظام الترقوة والخدين.

وتوصي الشركة أيضًا بتنعيم عنصر العناية بالبشرة الأساسي “كحماية من حروق الرياح ، خاصة عند المغامرة في الهواء الطلق” – وهو أمر ربما كان على هاري مراعاته قبل المغامرة في التندرا الجليدية.