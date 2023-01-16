الثلاثاء, يناير 17, 2023
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رياضة

قرار صارم من الكاف بعد انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023

"الكاف" يبقي مجموعة المغرب على 3 فرق مع تأهل اثنين إلى دور خروج المغلوب

كتب فارس أبو شيحة
قرار الكاف بعد انسحاب المغرب من كأس أمم أفريقيا للمحليين watanserb.com
قرار الكاف بعد انسحاب المغرب من كأس أمم أفريقيا للمحليين
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وطن- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الاثنين، قراره بعد انسحاب المغرب من كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، المقامة في دولة الجزائر.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” اجتمعت اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبطولة أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر 2023. وفق اللوائح المنصوص عليها في دولة الجزائر”.

قرار الكاف بعد انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023

وأضاف الكاف في بيانه، ” قررت اللجنة بأن تكون المجموعة الثالثة من 3 فرق، ويصعد أول فريقين إلى مراحل خروج المغلوب”.

كما وأردفت، ” أحالت اللجنة المنظمة موضوع عدم حضور منتخب المغرب في المباراة الرسمية، أمام السودان إلى الجهات المختصة”.

سبب انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين

وانسحب منتخب المغرب (أسود الأطلس)، من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023. رداً لعدم تلقي قرار من الكاف، حول إمكانية سفر بعثة منتخب المغرب المشارك مباشرة من الخطوط الملكية المغربية إلى دولة الجزائر المستضيف للبطولة.

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وتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، برفقة السودان وغانا ومدغشقر.

ولم يحضر المنتخب المغربي، المواجهة الأولى أمام منافسه السودان، في منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، على ملعب ” محمد حملاوي”، الأحد.

انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023
انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023

دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وكان منتخب مدغشقر قد حقق الفوز الثمين على نظيره الغاني. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023.

ويتصدر منتخب مدغشقر صدارة ترتيب المجموعة الثالثة. برصيد 3 نقاط، كما ويليه السودان في المركز الثاني بدون أي من النقاط، متساوياً مع متذيل جدول الترتيب منتخب غانا حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الاتحاد الأفريقي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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