قرار صارم من الكاف بعد انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023

- Advertisement -

وطن- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الاثنين، قراره بعد انسحاب المغرب من كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، المقامة في دولة الجزائر.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” اجتمعت اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبطولة أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر 2023. وفق اللوائح المنصوص عليها في دولة الجزائر”.

قرار الكاف بعد انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023

وأضاف الكاف في بيانه، ” قررت اللجنة بأن تكون المجموعة الثالثة من 3 فرق، ويصعد أول فريقين إلى مراحل خروج المغلوب”.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، رسميا، استبعاد منتخب المغرب، من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم، في نسختها الحالية المقامة بالجزائر pic.twitter.com/BZTY4R76vf — الراصد الإخباري (@erraceddz) January 17, 2023

كما وأردفت، ” أحالت اللجنة المنظمة موضوع عدم حضور منتخب المغرب في المباراة الرسمية، أمام السودان إلى الجهات المختصة”.

سبب انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين

وانسحب منتخب المغرب (أسود الأطلس)، من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023. رداً لعدم تلقي قرار من الكاف، حول إمكانية سفر بعثة منتخب المغرب المشارك مباشرة من الخطوط الملكية المغربية إلى دولة الجزائر المستضيف للبطولة.

رسميا منتخب المغرب ينسحب من المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر. – رفض الجزائر مقترح خط مباشر من الرباط الى قسنطينة. 🛫❌

– رفض خطوط الطيران التونسية نقلهم عبر رحلة مباشرة من الرباط الى قسنطينة 🛫❌. pic.twitter.com/oIBICViFfd — Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) January 12, 2023

- Advertisement -

وتواجد منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، برفقة السودان وغانا ومدغشقر.

ولم يحضر المنتخب المغربي، المواجهة الأولى أمام منافسه السودان، في منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، على ملعب ” محمد حملاوي”، الأحد.

دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

وكان منتخب مدغشقر قد حقق الفوز الثمين على نظيره الغاني. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023.

ويتصدر منتخب مدغشقر صدارة ترتيب المجموعة الثالثة. برصيد 3 نقاط، كما ويليه السودان في المركز الثاني بدون أي من النقاط، متساوياً مع متذيل جدول الترتيب منتخب غانا حتى يومنا هذا.