الإثنين, يناير 16, 2023
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رياضة

عُمان تجرد البحرين من اللقب وتضرب موعداً مع العراق في نهائي خليجي 25 (شاهد)

المنتخب العماني يلتقي صاحب الأرض العراق في نهائي كأس الخليج 2023

كتب فارس أبو شيحة
عمان تتأهل إلى نهائي خليجي 25 بعد الفوز على البحرين watanserb.com
عمان تتأهل إلى نهائي خليجي 25 بعد الفوز على البحرين
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وطن- تأهل منتخب عمان إلى نهائي خليجي 25، بعد فوزه على حامل اللقب البحرين بهدف نظيف دون رد، ليضرب موعداً نارياً مع صاحب الأرض العراق في نهائي البطولة الخليجية.

وسجل المنتخب العماني هدف العبور إلى نهائي كأس الخليج 2023 العراق، في الدقيقة ال83 من توقيع اللاعب جميل اليحميدي.

فوز عمان على البحرين في خليجي 25 العراق

ورغم تفوق حامل اللقب البحرين على أجواء المباراة أمام منافسه منتخب عمان، إلا أن شباكه استقبلت الهدف الذي حرمها من الوصول إلى نهائي خليجي25، من أجل الدفاع عن لقبها للمرة الثانية على التوالي.

مباراة عمان والبحرين في كأس الخليج 2023
مباراة عمان والبحرين في كأس الخليج 2023

فقد وصلت عدد تسديدات منتخب البحرين أمام نظيره العماني إلى 10 تسديدات، مقابل 6 تسديدات فقد للأخير.

كما وتفوق منتخب البحرين في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. بنسبة 54%، بينما وصل نسبة استحواذ المنتخب المنافس عمان إلى 46%.

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العراق ضد عمان في نهائي خليجي 25

وسيلتقي منتخب عمان (الأحمر)، أمام صاحب الأرض والمستضيف للبطولة أسود الرافدين العراقي، الخميس، في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني على ملعب (البصرة) الدولي.

هدف عمان في شباك البحرين في خليجي 25
هدف عمان في شباك البحرين في خليجي 25

وكان المنتخب العماني قد حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، ليتساوى مع منافسه العراق الذي تصدر المجموعة الأولى. ب7 نقاط، والتأهل معاً إلى نصف نهائي البطولة.

كما وخيم التعادل في المباراة الماضية بين عمان والعراق، في افتتاح كأس الخليج العربي 2023 “خليجي25“، سلبياً بدون أي من الأهداف.

جماهير منتخب البحرين
جماهير منتخب البحرين

تشكيلة منتخب عمان ضد البحرين

ولعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المباراة بتشكيلة أساسية أمام حامل اللقب البحرين، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع الأحمر العماني: أحمد الخميسي، فهمي دوربين، المسلمي، أحمد الكعبي.

خط الوسط: جميل اليحميدي، حارب السعدي، زاهر الأغبري، صلاح اليحيائي.

مركز الهجوم: المنذر العلوي، عصام الصبحي.

جماهير منتخب عمان
جماهير منتخب عمان
المصدروطن + قنوات الكأس + كأس الخليج 2023 + صفحة منتخب عمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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