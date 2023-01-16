عُمان تجرد البحرين من اللقب وتضرب موعداً مع العراق في نهائي خليجي 25 (شاهد)

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وطن- تأهل منتخب عمان إلى نهائي خليجي 25، بعد فوزه على حامل اللقب البحرين بهدف نظيف دون رد، ليضرب موعداً نارياً مع صاحب الأرض العراق في نهائي البطولة الخليجية.

وسجل المنتخب العماني هدف العبور إلى نهائي كأس الخليج 2023 العراق، في الدقيقة ال83 من توقيع اللاعب جميل اليحميدي.

فوز عمان على البحرين في خليجي 25 العراق

ورغم تفوق حامل اللقب البحرين على أجواء المباراة أمام منافسه منتخب عمان، إلا أن شباكه استقبلت الهدف الذي حرمها من الوصول إلى نهائي خليجي25، من أجل الدفاع عن لقبها للمرة الثانية على التوالي.

فقد وصلت عدد تسديدات منتخب البحرين أمام نظيره العماني إلى 10 تسديدات، مقابل 6 تسديدات فقد للأخير.

كما وتفوق منتخب البحرين في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. بنسبة 54%، بينما وصل نسبة استحواذ المنتخب المنافس عمان إلى 46%.

من أرضية ملعب الميناء الأولمبي نرصد احتفالات لاعبي عمان مع الجماهير بالفوز على البحرين والتأهل لمواجهة العراق في نهائي #خليجي_زين25 pic.twitter.com/6JTF4WUvjw — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023

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العراق ضد عمان في نهائي خليجي 25

وسيلتقي منتخب عمان (الأحمر)، أمام صاحب الأرض والمستضيف للبطولة أسود الرافدين العراقي، الخميس، في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني على ملعب (البصرة) الدولي.

وكان المنتخب العماني قد حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، ليتساوى مع منافسه العراق الذي تصدر المجموعة الأولى. ب7 نقاط، والتأهل معاً إلى نصف نهائي البطولة.

كما وخيم التعادل في المباراة الماضية بين عمان والعراق، في افتتاح كأس الخليج العربي 2023 “خليجي25“، سلبياً بدون أي من الأهداف.

تشكيلة منتخب عمان ضد البحرين

ولعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المباراة بتشكيلة أساسية أمام حامل اللقب البحرين، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع الأحمر العماني: أحمد الخميسي، فهمي دوربين، المسلمي، أحمد الكعبي.

خط الوسط: جميل اليحميدي، حارب السعدي، زاهر الأغبري، صلاح اليحيائي.

مركز الهجوم: المنذر العلوي، عصام الصبحي.