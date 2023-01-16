الثلاثاء, يناير 17, 2023
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الهدهد

شخيره ملأ الاستوديو.. وزير الزراعة الروماني ينام على الهواء ويصدم الضيوف (شاهد)

تم استضافة وزير الزراعة الروماني بيتر داي للحديث عن تأثير الازمة الأوكرانية على الزراعة في البلاد

كتب سالم حنفي
شخير وزير الزراعة الروماني watanserb.com
شخير وزير الزراعة الروماني
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وطن- تدول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لوزير الزراعة الروماني، بيتر داي، خلال استضافته على إحدى القنوات التلفزيونية في بلاده للحديث عن تأثير الأزمة الأوكرانية على الزراعة في البلاد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد استضافت إحدى القنوات التلفزيونية الوزير بيتر داي، مع عدد آخر من الضيوف، حيث توجهت المذيعة لأخذ رأي ضيوفها على الهواء مباشرة.

وبحسب الفيديو، فإنه حينما عادت المذيعة لسؤال الوزير “داي” لم يرد عليها حتى علا شخيره داخل استوديو الاخبار، حيث كان قد غط في نوم عميق أثناء انتظاره على الهاتف.

وظهرت علامات الصدمة الواضحة على وجه المذيعة، في حين لم يجد الضيوف الأخرين شيئا يفعلونه سوى الضحك المكتوم.

وزير الزراعة الروماني ينام على الهواء
وزير الزراعة الروماني ينام على الهواء
وزير الزراعة الروماني بيتري داي
وزير الزراعة الروماني بيتري داي

صحفي سوداني ينام على الهواء

وهذه ليست المرة الاولى التي تواجه فيها المذيعات الإخبارية مثل هذه المواقف المحرجة والطريفة، حيث سبق وأن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف طريف آخر حدث أثناء البث المباشر لقناة “الحدث” السعودية.

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وكانت القناة استضافت رئيس تحرير صحيفة الرأي السودانية، مالك طه، للحديث على المظاهرات التي كانت تجتاح السودان عام 2019 احتجاجا على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلا أن الضيف نام على الهواء.

وحاولت المذيعة مخاطبة الضيف عدة مرات إلا أنها فشلت، فخرجت إلى فاصل.

المصدرتويتر، يوتيوب، صحيفة الرأي السودانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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