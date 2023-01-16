شخيره ملأ الاستوديو.. وزير الزراعة الروماني ينام على الهواء ويصدم الضيوف (شاهد)

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وطن- تدول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لوزير الزراعة الروماني، بيتر داي، خلال استضافته على إحدى القنوات التلفزيونية في بلاده للحديث عن تأثير الأزمة الأوكرانية على الزراعة في البلاد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد استضافت إحدى القنوات التلفزيونية الوزير بيتر داي، مع عدد آخر من الضيوف، حيث توجهت المذيعة لأخذ رأي ضيوفها على الهواء مباشرة.

وبحسب الفيديو، فإنه حينما عادت المذيعة لسؤال الوزير “داي” لم يرد عليها حتى علا شخيره داخل استوديو الاخبار، حيث كان قد غط في نوم عميق أثناء انتظاره على الهاتف.

وظهرت علامات الصدمة الواضحة على وجه المذيعة، في حين لم يجد الضيوف الأخرين شيئا يفعلونه سوى الضحك المكتوم.

نسي أنه في لقاء على الهواء مباشرةً

وزير الزراعة الروماني "بيتر داي"، يغط في النوم وصوت شخيره يعلوا في أستديو البث pic.twitter.com/LTl61K99A1 — Wli (@25Wli) January 16, 2023

صحفي سوداني ينام على الهواء

وهذه ليست المرة الاولى التي تواجه فيها المذيعات الإخبارية مثل هذه المواقف المحرجة والطريفة، حيث سبق وأن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف طريف آخر حدث أثناء البث المباشر لقناة “الحدث” السعودية.

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وكانت القناة استضافت رئيس تحرير صحيفة الرأي السودانية، مالك طه، للحديث على المظاهرات التي كانت تجتاح السودان عام 2019 احتجاجا على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلا أن الضيف نام على الهواء.

وحاولت المذيعة مخاطبة الضيف عدة مرات إلا أنها فشلت، فخرجت إلى فاصل.