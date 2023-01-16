شاهد ما فعله تركي آل الشيخ مع كريستيانو في قصره (فيديو)

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وطن- وقع الاختيار أخيرا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقيادة فريق الرياض- الذي سيضم نجوما من فريقي النصر والهلال السعوديين- قُبيل خوضه مباراة ودية أمام نادي باريس سان جيرمان، الخميس، المقبل ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وسط ترحيب رسمي سعودي بهذه الخطوة.

تركي آل الشيخ يلبس كريستيانو رونالدو شارة فريق الرياض

ونشر “تركي آل الشيخ” المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطعا مصورا ظهر فيه واقفا إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم حديثا إلى نادي النصر السعودي.

وعلق “آل الشيخ” على الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: “الوعد إن شاء الله يوم ١٩ يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف إن شاء الله، والتشكيلة غدا يعلنها المدرب وخالد”.

وتابع “أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين، ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

يظهر آل الشيخ، في مقطع الفيديو وهو يُلبس النجم البرتغالي شارة قائد الفريق، قائلا إنه سيشارك في المباراة التي تجمع نجوم الغريمين الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بعد أيام.

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كما تطرق تركي آل الشيخ في ذات التغريدة، إلى إمكانية حضور كل نجوم النادي الباريسي وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي.

مشيرا أن المباراة الودية هي من رعاية هيئة الترفيه ترويجا لـ”موسم الرياض“.

باريس سان جيرمان في الرياض

جدير بالذكر هنا، أن بعثة باريس سان جيرمان ستصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أولا، غداً الثلاثاء، قبل أن تواصل رحلتها نحو الرياض.

باريس سان جيرمان سيقوم بجولته الشتوية التقليدية في قطر وسيلعب مباراة ودية في الرياض! 🔴🔵#PSGQatarTour2023 🇶🇦

https://t.co/FthATWPQkm — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 9, 2023

يُذكر إن هذه المباراة، ستكون الأولى التي يشارك فيها رونالدو في السعودية منذ انضمامه إلى النصر نهاية العام الماضي.

وتنتظر جماهير كرة القدم هذا اللقاء بفارغ الصبر، لأنه سيجمع مرة أخرى بين رونالدو، وليونيل ميسي بذكريات مواجهاتهما عندما كانا لاعبين لريال مدريد وبرشلونة.

وكان كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى نادي النصر في صفقة تاريخية لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

ليونيل ميسي، من جانبه، وقع للنادي الباريسي، أغسطس 2021 في صفقة بموسمين هي الأخرى.

ومن المرجح أن يُجدد ميسي عقده مع باريس سان جيرمان، رغم التقارير التي تتحدث عن رغبة أندية سعودية وعلى رأسها “الهلال” في ضمه إلى صفوفها.