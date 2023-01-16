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شاهد ما فعله تركي آل الشيخ مع كريستيانو في قصره (فيديو)

جمهور كرة القدم حول العالم سيكون الخميس أمام مواجهة منتظرة بين رونالدو وميسي

كتب فهمي الورغمي
تركي آل الشيخ مع كريستيانو watanserb.com
تركي آل الشيخ مع كريستيانو
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وطن- وقع الاختيار أخيرا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقيادة فريق الرياض- الذي سيضم نجوما من فريقي النصر والهلال السعوديين- قُبيل خوضه مباراة ودية أمام نادي باريس سان جيرمان، الخميس، المقبل ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وسط ترحيب رسمي سعودي بهذه الخطوة.

تركي آل الشيخ يلبس كريستيانو رونالدو شارة فريق الرياض

ونشر “تركي آل الشيخ” المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطعا مصورا ظهر فيه واقفا إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم حديثا إلى نادي النصر السعودي.

وعلق “آل الشيخ” على الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: “الوعد إن شاء الله يوم ١٩ يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف إن شاء الله، والتشكيلة غدا يعلنها المدرب وخالد”.

وتابع “أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين، ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.

تركي آل الشيخ يلبس كريستيانو رونالدو شارة فريق الرياض
تركي آل الشيخ يلبس كريستيانو رونالدو شارة فريق الرياض

يظهر آل الشيخ، في مقطع الفيديو وهو يُلبس النجم البرتغالي شارة قائد الفريق، قائلا إنه سيشارك في المباراة التي تجمع نجوم الغريمين الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بعد أيام.

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كما تطرق تركي آل الشيخ في ذات التغريدة، إلى إمكانية حضور كل نجوم النادي الباريسي وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي.

مشيرا أن المباراة الودية هي من رعاية هيئة الترفيه ترويجا لـ”موسم الرياض“.

باريس سان جيرمان في الرياض

جدير بالذكر هنا، أن بعثة باريس سان جيرمان ستصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أولا، غداً الثلاثاء، قبل أن تواصل رحلتها نحو الرياض.

يُذكر إن هذه المباراة، ستكون الأولى التي يشارك فيها رونالدو في السعودية منذ انضمامه إلى النصر نهاية العام الماضي.

وتنتظر جماهير كرة القدم هذا اللقاء بفارغ الصبر، لأنه سيجمع مرة أخرى بين رونالدو، وليونيل ميسي بذكريات مواجهاتهما عندما كانا لاعبين لريال مدريد وبرشلونة.

وكان كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى نادي النصر في صفقة تاريخية لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

ليونيل ميسي، من جانبه، وقع للنادي الباريسي، أغسطس 2021 في صفقة بموسمين هي الأخرى.

ومن المرجح أن يُجدد ميسي عقده مع باريس سان جيرمان، رغم التقارير التي تتحدث عن رغبة أندية سعودية وعلى رأسها “الهلال” في ضمه إلى صفوفها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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