الإثنين, يناير 16, 2023
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سبب وفاة صونيا بيروتي صاحبة “فنجان قهوة” بعد مسيرة إعلامية من الزمن الجميل

رحلت "صونيا بيروتي" التي غطت الحرب الأهلية اللبنانيّة وبقيت تقاريرها شاهدة على حقبة مؤسفة من تاريخ بلد الأرز

كتب فهمي الورغمي
صونيا بيروتي watanserb.com
صونيا بيروتي
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وطن- تُوفيت الإعلامية والصحافية اللبنانية، صونيا بيروتي، مساء الإثنين 16 يناير/كانون الثاني، عن عمر يناهز الـ87 عاماً، بعد مسيرة حافلة في ميدان الصحافة المكتوبة والاعلام الاذاعي والتلفزيوني.

وفاة الإعلامية صونيا بيروتي

سونيا عون بيروتي هي صحفيّة وكاتبة لبنانيّة، وُلدت في الأشرفية شرقي بيروت ونالت شهرة واسعة منذ الستينيات في الإذاعة اللبنانية، عبر برنامجها “فنجان قهوة“.

وفاة الإعلامية صونيا بيروتي
وفاة الإعلامية صونيا بيروتي

ثم حظيت “بيروتي” بشهرة أوسع لدى انتقالها إلى التلفزيون، وعُرفت بصاحبة الشعر القصير.

كان لصوتها الإذاعي، وصورتها الأنيقة، وقع كبير لدى عموم اللبنانيين منذ فترة الأبيض والأسود مروراً بالشاشة الملونة وصولا إلى الإعلام الإلكتروني.

غطت بيروتي أيام الحرب الأهلية اللبنانية وما بعدها، ونالت شهرة عارمة في عملها الميداني كمراسلة.

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صونيا بيروتي
صونيا بيروتي

غابت بيروتي عن الشاشة الصغيرة منذ أكثر من 15 عاماً، لأسباب كثيرة أهمها تقدمها في السن.

صونيا بيروتي هي من أوائل اللبنانيات اللواتي دخلن عالم الإذاعة والتلفزيون، ولطالما رددت أنها تمارس مهنتها، مهنة المتاعب بكل شغف وحب.

من هي الصحفية صونيا بيروتي نجمة تلفزيون الأبيض والأسود في لبنان؟

صدر لسونيا بيروتي عددٌ من الكتب لعلَّ أبرزها كتاب مطاحن الطائفيّة
صدر لسونيا بيروتي عددٌ من الكتب لعلَّ أبرزها كتاب مطاحن الطائفيّة

ارتبط اسم الراحلة صونيا بيروتي بشاشة تلفزيون لبنان، حيث كانت من أبرز الوجوه التي ظهرت عبره في تقديم البرامج وإجراء الحوارات.

وعملت الراحلة في عددٍ من الصحف والجرائد المحليّة في لبنان، حيث خطت تجربة فريدة في مجال الصحافة النسائية.

انطلقت المسيرة المهنيّة لبيروتي في مجال الصحافة وتحديدًا في صحيفة “دار الصياد” التي كتبت فيها عشرات المقالات والتحليلات والمتابعات الإخباريّة.

وانتقلت في فترة الستينات للعمل في تلفزيون لبنان، حيث بدأت في إجراء أحاديث ثقافية واجتماعية كما قدَّمت مجلة تلفزيونية تدورُ حول المعارض والأمسيات الشعرية وصولًا إلى المشاكل الحياتية.

صدر لسونيا بيروتي عددٌ من الكتب لعلَّ أبرزها كتاب “مطاحن الطائفيّة” وهو بمثابة شهادة جمعت فيه الكاتبة اللبنانيّة تجاربها الحياتية، خلال الحرب الأهلية اللبنانيّة حيث الطائفية هي سبب كل علة وهي التي تُهدد بحروب آتية كما روت في كتابها.

الصحفية صونيا بيروتي نجمة تلفزيون الأبيض والأسود في لبنان
الصحفية صونيا بيروتي نجمة تلفزيون الأبيض والأسود في لبنان

أصدرت أيضاً كتب أخرى هي:

“مواعيد مع البارحة” صادر عن مؤسسة نوفل (شهادة مهنية) العام 1987.

“حبال الهواء” صادر عن مؤسسة بحسون الثقافية (مجموعة قصص) العام 1991.

“مدار اللحظة” صادر عن دار النهار للنشر (مجموعة قصص) العام 1995.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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