“درون” أوكرانية تُبيد جنود روس.. ثوان من الفوضى حالت بينهم وبين النجاة (فيديو)

وطن- قتلت طائرة “درون” أوكرانية موجهة عدداً من الجنود الروس حاولوا الاختباء خلف شاحنة، في إحدى المناطق الأوكرانية حيث تدور معارك عنيفة بين الطرفين.

ووثق مقطع فيديو لحظة استهداف طائرة “درون” أوكرانية لعدد من الجنود الروس. ويظهر الفيديو لحظة ترصد الطائرة لتحرك الجنود الذين حاولوا الاختباء وراء شاحنة لهم.

وبشكل مفاجئ، أطلقت الطائرة صاروخا نحو الجنود، واستطاع الصاروخ إصابة هدفه بدقة عالية.

كما أظهر الفيديو الجنود المستهدفين وهم يحاولون النزول إلى نفق إلا أن الصاروخ أصابهم قبل الاختباء.

