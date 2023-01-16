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“درون” أوكرانية تُبيد جنود روس.. ثوان من الفوضى حالت بينهم وبين النجاة (فيديو)

طائرة درون أوكرانية تستهدف جنوداً روس حاولوا الاختباء في نفق.. رصدتهم وأطلقت صاروخاً نحوهم قبل اختبائهم

كتب خالد الأحمد
درون تُبيد جنود روس watanserb.com
درون تُبيد جنود روس
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وطن- قتلت طائرة “درون” أوكرانية موجهة عدداً من الجنود الروس حاولوا الاختباء خلف شاحنة، في إحدى المناطق الأوكرانية حيث تدور معارك عنيفة بين الطرفين.

ووثق مقطع فيديو لحظة استهداف طائرة “درون” أوكرانية لعدد من الجنود الروس. ويظهر الفيديو لحظة ترصد الطائرة لتحرك الجنود الذين حاولوا الاختباء وراء شاحنة لهم.

وبشكل مفاجئ، أطلقت الطائرة صاروخا نحو الجنود، واستطاع الصاروخ إصابة هدفه بدقة عالية.

كما أظهر الفيديو الجنود المستهدفين وهم يحاولون النزول إلى نفق إلا أن الصاروخ أصابهم قبل الاختباء.

قتلت طائرة درون أوكرانية موجهة عدداً من الجنود الروس
قتلت طائرة درون أوكرانية موجهة عدداً من الجنود الروس

طائرات انتحارية

ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أواخر مارس، دعمت إدارة بايدن أوكرانيا بأسلحة متطورة بشكل متزايد، ووصل إلى الجيش الأوكراني خلال الأشهر الماضية المئات من طائرات الدرون المسيّرة الأميركية، التي وُصفت بعضها بـ”الانتحارية”، لكن القليل منها لُمح في ميدان الحرب الروسية الأوكرانية.

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ويقول موقع “ميليتري” الإخباري المعني بالشؤون العسكرية في الولايات المتحدة، إن غالبية هذه الطائرات المسيرة جاءت من مخازن الجيش الأميركي، لكن بعضا منها أتى من شركات التصنيع فورا.

طائرة “فونيكس غوست” (شبح العنقاء)

ومن بين هذه الطائرات، طائرة “فونيكس غوست” (شبح العنقاء)، التي أعلنت الولايات المتحدة تقديم 120 واحدة منها إلى كييف في أبريل الماضي، ضمن حزمة مساعدات عسكرية كشف عنها حينها الرئيس جو بايدن وبلغت تكلفتها 800 مليون دولار.

وأشارت شبكة “سي ان ان” الأمريكية إلى أنه علاوة على القدرة الفتاكة للصواريخ التي تحملها هذه الطائرات المسيرة، ستتيح للقوات الأوكرانية قدرة أكبر على جمع المعلومات الاستخبارية والقيام بالاستطلاع من أماكن بعيدة.

فضلا عن توسيع نطاق المساعدة في الاستهداف بالمدفعية على الأرض ومكافحة الطائرات بدون طيار التي تحلقها روسيا.

وطوال الحرب كانت الولايات المتحدة بطيئة ومترددة في تزويد أوكرانيا بقدرات أكثر تقدمًا وأطول مدى بشكل كبير، مثل الصواريخ التي من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بضرب داخل روسيا، وبالتالي من المحتمل أن تنظر إليها موسكو على أنها تصعيد كبير في الصراع.

المصدرتويتر، موقع "ميليتري" الإخباري، شبكة "سي ان ان" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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