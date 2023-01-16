الإثنين, يناير 16, 2023
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جورجينا رودريغز تستعرض مؤخرتها بالجينز في السعودية! (شاهد)

نشرت جورجينا رودريغز على حسابها الشخصيّ في انستغرام، صوراً من جولةٍ اصطحبها فيها رونالدو مع أبنائه، في مدينة ملاهي، وقد بدا الثنائي منسجمين، ومستمتعين بالأجواء.

كتب أنس السالم
جورجينا تستعرض مؤخرتها بالجينز بمدينة ملاهي في السعودية watanserb.com
جورجينا تستعرض مؤخرتها بالجينز بمدينة ملاهي في السعودية
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وطن – أطلّت جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معه ومع أبنائه، خلال حضورهم إلى إحدى مدن الملاهي في السعودية، حيث تتواجد العائلة منذ توقيع النجم لصالح نادي النصر السعودي مؤخراً.

جورجينا تستعرض مؤخرتها بالجينز في السعودية! 

ونشرت جورجينا رودريغز على حسابها الشخصيّ في انستغرام، صوراً من جولةٍ اصطحبها فيها رونالدو مع أبنائه، في مدينة ملاهي، وقد بدا الثنائي منسجمين، ومستمتعين بالأجواء .

جورجينا مع رونالدو وعائلته في السعودية
جورجينا مع رونالدو وعائلته في السعودية

وفي صورةٍ ثانية، ظهرت جورجينا وهي تحتضن رونالدو أمام بركة مائية في مدينة الملاهي التي زاراها معاً .

جورجينا مع رونالدو في السعودية
جورجينا مع رونالدو في السعودية

وكانت جورجينا ترتدي بنطال جينز ضيّق، مع جاكيت خفيف “محتشم”.

جورجينا رودريغز وأبناء رونالدو في مدينة ملاهي بالسعودية
جورجينا رودريغز وأبناء رونالدو في مدينة ملاهي بالسعودية

بينما عبّرت جورجينا عن إعجابها بالعاصمة السعودية، وقالت في تعليقٍ مقتضب أرفقت مع ألبوم الصور الذي نشرته: “الرياض .. كم انت جميلة”.

جورجينا مع كريستيانو في جولة بمدينة الملاهي
جورجينا مع كريستيانو في جولة بمدينة الملاهي

إطلالة مثيرة لجورجينا رودريغيز في السعودية

وسبق الصور الأخيرة التي نشرتها عارضة الأزياء، خلال جولتها مع “الدون” وأبنائه في مدينة الملاهي بالرياض، صور نشرتها لأحدث جلسة تصوير لها.

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في حين ارتدت جورجينا ملابس رياضية كشفت صدرها بشكل فاضح، وذلك في إعلان لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالملابس الرياضية.

 

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كما أبدى كريستيانو رونالدو دهشته أمام جمال جورجينا، قائلاً: “يا إلهي”.

وقد استقرت جورجينا رودريجيز الآن في منزلها الجديد، وهي تتمسك بعادتها في مشاركة بعض اللمحات عن أسلوب حياتها الفاخر والجريء.

ويبدو أنّ جورجينا بدأت تتأقلم مع أجواء السعودية، وتستكشف الحياة فيها، إلى جانب نزولها وحيدةً مع أبنائها للتسوق من داخل المجمعات التجارية في الرياض، بملابس بعيدة نوعاً ما عن الجرأة، حيث رصدتها الكاميرات في أكثر من مناسبة .

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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