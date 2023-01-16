جورجينا رودريغز تستعرض مؤخرتها بالجينز في السعودية! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أطلّت جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معه ومع أبنائه، خلال حضورهم إلى إحدى مدن الملاهي في السعودية، حيث تتواجد العائلة منذ توقيع النجم لصالح نادي النصر السعودي مؤخراً.

جورجينا تستعرض مؤخرتها بالجينز في السعودية!

ونشرت جورجينا رودريغز على حسابها الشخصيّ في انستغرام، صوراً من جولةٍ اصطحبها فيها رونالدو مع أبنائه، في مدينة ملاهي، وقد بدا الثنائي منسجمين، ومستمتعين بالأجواء .

وفي صورةٍ ثانية، ظهرت جورجينا وهي تحتضن رونالدو أمام بركة مائية في مدينة الملاهي التي زاراها معاً .

وكانت جورجينا ترتدي بنطال جينز ضيّق، مع جاكيت خفيف “محتشم”.

بينما عبّرت جورجينا عن إعجابها بالعاصمة السعودية، وقالت في تعليقٍ مقتضب أرفقت مع ألبوم الصور الذي نشرته: “الرياض .. كم انت جميلة”.

إطلالة مثيرة لجورجينا رودريغيز في السعودية

وسبق الصور الأخيرة التي نشرتها عارضة الأزياء، خلال جولتها مع “الدون” وأبنائه في مدينة الملاهي بالرياض، صور نشرتها لأحدث جلسة تصوير لها.

- Advertisement -

في حين ارتدت جورجينا ملابس رياضية كشفت صدرها بشكل فاضح، وذلك في إعلان لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالملابس الرياضية.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

كما أبدى كريستيانو رونالدو دهشته أمام جمال جورجينا، قائلاً: “يا إلهي”.

وقد استقرت جورجينا رودريجيز الآن في منزلها الجديد، وهي تتمسك بعادتها في مشاركة بعض اللمحات عن أسلوب حياتها الفاخر والجريء.

ويبدو أنّ جورجينا بدأت تتأقلم مع أجواء السعودية، وتستكشف الحياة فيها، إلى جانب نزولها وحيدةً مع أبنائها للتسوق من داخل المجمعات التجارية في الرياض، بملابس بعيدة نوعاً ما عن الجرأة، حيث رصدتها الكاميرات في أكثر من مناسبة .