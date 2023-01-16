تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

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وطن- يلتقي صاحب الأرض منتخب الجزائر، أمام منافسه إثيوبيا، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023 على ملعب (نيسلون مانديلا).

وستنطلق مباراة الجزائر وإثيوبيا، في منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دولة الجزائر ودول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة الجزائر وإثيوبيا

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين

وسيلعب المدرب الجزائري مجيد بوقرة، المباراة أمام نظيره إثيوبيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

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دفاع التشكيلة: يوسف لعوافي، عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، بلخيتر.

خط الوسط: أحمد قندوسي، حسام الدين مريزق، دراوي (شعيب قداد).

كما وفي مركز الهجوم: مزيان، أيمن محيوس، أيمن لحمري (فتحي طاهر).

معلق مباراة الجزائر وإثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحللين 2023

وسيعلق على أحداث مباراة الجزائر وإثيوبيا، في ثاني مواجهات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحلليين 2023، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

الجزائر في الصدارة وإثيوبيا وموزمبيق يتقاسمان الوصافة! 🔢 إليكم ترتيب المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية للمحليين 👇#TotalEnergiesCHAN2022 pic.twitter.com/LcPW8v3Qjb — مرحبَا (@caf_online_AR) January 14, 2023

وكان منتخب الجزائر قد افتتح مشواره في كأس أمم أفريقيا للمحلليين 2023، بالفوز على شقيقه الليبي، بهدف نظيف دون مقابل.

📹 ملخص المباراة: 🇩🇿 1-0 🇱🇾 الجزائر تُحقق أول ثلاثة نقاط في المجموعة عقب التفوق على ليبيا بهدف مقابل لا شيء ⚽️#TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGLBY | @Football2Gether pic.twitter.com/X2Ya2G78ML — مرحبَا (@caf_online_AR) January 14, 2023

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا للمحليين. برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف إثيوبيا صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة حتى يومنا هذا.