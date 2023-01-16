الإثنين, يناير 16, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين watanserb.com
تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا
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وطن- يلتقي صاحب الأرض منتخب الجزائر، أمام منافسه إثيوبيا، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023 على ملعب (نيسلون مانديلا).

وستنطلق مباراة الجزائر وإثيوبيا، في منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دولة الجزائر ودول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة الجزائر وإثيوبيا

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023
منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين

وسيلعب المدرب الجزائري مجيد بوقرة، المباراة أمام نظيره إثيوبيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

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دفاع التشكيلة: يوسف لعوافي، عبد اللاوي، زين الدين بلعيد، بلخيتر.

احتفال منتخب الجزائر بفوزه على ليبيا
احتفال منتخب الجزائر بفوزه على ليبيا

خط الوسط: أحمد قندوسي، حسام الدين مريزق، دراوي (شعيب قداد).

كما وفي مركز الهجوم: مزيان، أيمن محيوس، أيمن لحمري (فتحي طاهر).

معلق مباراة الجزائر وإثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحللين 2023

وسيعلق على أحداث مباراة الجزائر وإثيوبيا، في ثاني مواجهات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحلليين 2023، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

وكان منتخب الجزائر قد افتتح مشواره في كأس أمم أفريقيا للمحلليين 2023، بالفوز على شقيقه الليبي، بهدف نظيف دون مقابل.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا للمحليين. برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف إثيوبيا صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة منتخب الجزائر + كأس أمم أفريقيا 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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