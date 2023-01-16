الإثنين, يناير 16, 2023
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الهدهد

بعد شائعات إعفاء ووفاة سعود الشريم.. رسائل واتساب تكشف الحقيقة

موجة تضامن اجتاحت تويتر مع الشيخ سعود الشريم في الأيام الماضية بعد أنباء وفاته وإعفائه من منصبه

كتب خالد السعدي
وفاة الشيخ سعود الشريم watanserb.com
الشيخ سعود الشريم
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وطن – انتشرت في الفترة الماضية، بعض الأنباء غير المؤكدة، حول الداعية السعودي سعود الشريم، سواء المتعلقة بوفاته أو إعفائه من إمامة المصلين في الحرم المكي، فيما كشفت مصادر سعودية عن مكان وجود الرجل حاليا.

وكانت أنباء قد تم تداولها بقوة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقدم الشيخ “الشريم” بطلب لإعفائه بعد نحو 30 عاما قضاها إماما وخطيبا للمسجد الحرام.

ولم يصدر بيان رسمي من قبل الشيخ أو رئاسة شؤون الحرمين بشأن الأنباء المتداولة، لكن أصداء هذه المعلومات كانت قوية جدا.

لم تقتصر الأنباء التي تم تداولها عن الشيخ عند هذا الحد، بل هناك من تحدث عن وفاته، إلا أن هذه الشائعة لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي بل تم نفيها، مثلما تم نفي شائعة إعفائه.

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فردا على ما أثير في هذا الصدد، فقد أكّدت مصادر سعودية أن الشيخ سعود الشريم سيعود إلى الحرم قريبا، نافية ما تردد عن إعفائه أو طلبه الإعفاء من الإمامة.

المصادر التي قالت إنها تواصلت مع أحد أقارب الشيخ قبل بضعة أيام، أوضحت أن الشيخ الشريم مسافر خارج المملكة وسيعود قريباً.

ونشر حساب “باسم التوحيد” على موقع تويتر، صورة أشار إلى أنها جزء من المحادثة عبر تطبيق التراسل واتساب التي تم التواصل فيها مع أحد أقارب الشريم.

من هو سعود الشريم؟

وسعود الشريم ولد من قبيلة بني زيد بمدينة الرياض عام 1386 هجرية ليمر بمختلف المراحل التعليمية بنفس المدينة.

وأتم الشريم حفظ القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية، كما درس شفهيا على يد عدد من علماء الدين البارزين بالمملكة السعودية أبرزهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان.

وتخرج الشريم من جامعة الإمام محمد بن سعود بينما عمل إماما لأحد المساجد الشهيرة بالرياض.

الشيخ سعود الشريم

وكان سعود الشريم في بداية حياته العملية عميدًا لكلية الدراسات في جامعة أم القرى بالمملكة، وعندما أنهى دراسته الثانوية درس الإيمان والنظريات المعاصرة في قسم أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.

وحصل الشريم، على درجة الماجستير في الفقه وتقلد العديد من المناصب المرموقة في الدولة، كما أن له العديد من الكتب الدينية التي ألفها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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