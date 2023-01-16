الإثنين, يناير 16, 2023
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حياتنا

بالصور..أخطر 6 أطعمة في العالم يُنصح بالإبتعاد عنها

منها طبق السنكجي

كتب ايمان الباجي
بالصور..أخطر 6 أطعمة في العالم يُنصح بالإبتعاد عنها watanserb.com
سمكة الفوجو
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وطن– كشف تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية أن حوالي 600 مليون شخص يمرضون كل عام بسبب تلوث الطعام.

وأكدت المنظمة أن ما يقارب 420 ألف شخص يموتون بعد تناول طعام ملوث بالبكتريا أو بالفيروسات أو بالمواد الكيميائية.

وفي هذا السياق، سلط موقع “viva.co.id” الضوء على 6 أنواع من المأكولات التي تعد الأشد خطورة في العالم والتي يحتاج الناس إلى معرفتها وتجنبها قدر الإمكان.

سمكة الفوجو

هذا النوع من الأسماك محظور في الولايات المتحدة. والسبب واضح للغاية.

تُوصف سمكة “فوجو” بالسمكة الأشد فتكاً في العالم. وتعرف أيضََا بالسمكة القاتلة، حيث تحتوي على سم “تيترودوتوكسي” والذي يعد الأشد خطرًا بـ 1200 مرة من مادة السيانيد.

سمكة الفوجو

يجب طهيها بطريقة معينة لإزالة السم. إذا كان هناك أي خطأ أثناء تحضيرها وطهيها، فسوف يتسبب ذلك في الوفاة.

فاكهة أكي

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يمكن أن تكون هذه الفاكهة الوطنية لجامايكا، مميتة إذا تم تناولها غير ناضجة.

فاكهة أكي

يمكن أن تؤدي إلى القيء أو حتى الموت. إذا صادفت هذه الفاكهة من قبل، فلا تأكلها أبدًا إذا كانت لا تزال صفراء، لأنها يمكن أن تسبب نقص السكر في الدم.

السنكجي

طبق السنكجي هو طبق كوري مؤلف من مخالب أخطبوط حي، يتم تقطيعه إلى قطع وتتبيله وتقديمه على الفور. 

طبق السنكجي

يموت ستة أشخاص كل عام بعد تناوله. ووفقًا لموقع Food and Wine، مات حوالي ستة أشخاص بسبب محاولتهم أكل هذا الطبق.

الهاكارل

طبق الهاكارل هو طبق مكون من لحم سمك القرش الموجود في غرينلاند.

يحتوي هذا الطبق على مستويات عالية من أكسيد ثلاثي ميثيل أمين وحمض البوليك، والتي إذا تم تناولها، يمكن أن تسبب تسممًا شديدًا، وتأثيرات عصبية، وقد تؤدي أحيانًا إلى الوفاة.

الهاكارل

الراوند

تحتوي أوراق هذه النباتات على حمض الأكساليك، وهو مادة سامة للكلى ويمكن أن تقتلك إذا تناولت الكثير منها.

أوراق عشبة الراوند
ولكن حتى لو تناولت القليل منها، فمن المحتمل أن تواجه العديد من الآثار الجانبية، مثل حرق في الحلق والفم والغثيان وصعوبة في التنفس والإسهال.

الكسافا

تعرف الكسافا أيضًا باسم التابيوكا. وإذا لم يتم طهيها وتحضيرها بطريقة صحيحة، يمكن أن تنتج مادة السيانيد القاتلة.
الكسافا
كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس الامتناع عن تناول هذا الطعام لأنه قد يسبب الحساسية. 
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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