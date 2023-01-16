بالصور..أخطر 6 أطعمة في العالم يُنصح بالإبتعاد عنها

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وطن– كشف تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية أن حوالي 600 مليون شخص يمرضون كل عام بسبب تلوث الطعام.

وأكدت المنظمة أن ما يقارب 420 ألف شخص يموتون بعد تناول طعام ملوث بالبكتريا أو بالفيروسات أو بالمواد الكيميائية.

وفي هذا السياق، سلط موقع “viva.co.id” الضوء على 6 أنواع من المأكولات التي تعد الأشد خطورة في العالم والتي يحتاج الناس إلى معرفتها وتجنبها قدر الإمكان.



سمكة الفوجو

هذا النوع من الأسماك محظور في الولايات المتحدة. والسبب واضح للغاية.

تُوصف سمكة “فوجو” بالسمكة الأشد فتكاً في العالم. وتعرف أيضََا بالسمكة القاتلة، حيث تحتوي على سم “تيترودوتوكسي” والذي يعد الأشد خطرًا بـ 1200 مرة من مادة السيانيد.



يجب طهيها بطريقة معينة لإزالة السم. إذا كان هناك أي خطأ أثناء تحضيرها وطهيها، فسوف يتسبب ذلك في الوفاة.



فاكهة أكي

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يمكن أن تكون هذه الفاكهة الوطنية لجامايكا، مميتة إذا تم تناولها غير ناضجة.

يمكن أن تؤدي إلى القيء أو حتى الموت. إذا صادفت هذه الفاكهة من قبل، فلا تأكلها أبدًا إذا كانت لا تزال صفراء، لأنها يمكن أن تسبب نقص السكر في الدم.

السنكجي

طبق السنكجي هو طبق كوري مؤلف من مخالب أخطبوط حي، يتم تقطيعه إلى قطع وتتبيله وتقديمه على الفور.

يموت ستة أشخاص كل عام بعد تناوله. ووفقًا لموقع Food and Wine، مات حوالي ستة أشخاص بسبب محاولتهم أكل هذا الطبق.



الهاكارل

طبق الهاكارل هو طبق مكون من لحم سمك القرش الموجود في غرينلاند.

يحتوي هذا الطبق على مستويات عالية من أكسيد ثلاثي ميثيل أمين وحمض البوليك، والتي إذا تم تناولها، يمكن أن تسبب تسممًا شديدًا، وتأثيرات عصبية، وقد تؤدي أحيانًا إلى الوفاة.

الراوند

تحتوي أوراق هذه النباتات على حمض الأكساليك، وهو مادة سامة للكلى ويمكن أن تقتلك إذا تناولت الكثير منها.

