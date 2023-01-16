الملكة نور الحسين ترد على اتهامات الملك لنجلها الأمير حمزة بكلمات نارية قد تثير غضبه!

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وطن – بعد أيام من نشرها صورة لها برفقة نجله الأصغر الأمير محمد، أعادت الملكة “نور” زوجة العاهل الأردني السابق الحسين بن طلال، تغريد صورة لنجلها الأمير حمزة بن الحسين، الخاضع للإقامة الجبرية منذ آيار/مايو 2022.

وكان حساب يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة على “تويتر“، والذي تخصص في نشر صور الأمير وعائلته من مقر احتجازه الجبري، قد نشر صورة للأمير بزيه العسكري بتاريخ 10 مارس/آذار 2022.

ووجه الحساب الذي تجهل “وطن” إن كانت الأميرة هيا بنت حمزة هي من تديره أم لا، رسالة موجهة لمحبيه ومؤيديه، قال فيها: “علموا أولادكم أن هذا الرجل حر شريف عفيف عزيز رجلٌ والله ما خان ولا حاد ولا انحرف ولا باع ولا غوى”.

🖤علموا أولادكم أن هذا الرجل حر شريف عفيف عزيز رجلٌ والله ما خان ولا حاد ولا انحرف ولا باع ولا غوى#الأمير_حمزة_بن_الحسين

#freeprincehamzah @HamzahHKJ @QueenNoor pic.twitter.com/6Pj1gdXD9g — Haya bint hamzah (@Hayabinthamzah) March 9, 2022

وتفاعلت الملكة “نور الحسين” مع الصورة والرسالة التي حملتها بعد مرور قرابة العام على نشرها، لتقوم بإعادة تغريدها عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، الامر الذي يعني تأييدها لكل ما ورد فيها، ما ينفي ادعاءات أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني الذي اتهمه بمحاولة زعزعة استقرار المملكة.

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل المغردين، الذين عبروا عن حبهم للأمير حمزة بن الحسين، آملين بزوال الغمة التي يعيشها من قرار فرض الإقامة الجبرية عليه.

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وفي هذا السياق، قال المغرد شاهر الصقور:” الله يفرجها عليه وعلى كل الاحرار الصادقين الشرفاء القابضيين على الجمر اللهم امين يارب العالمين”.

الله يفرجها عليه وعلى كل الاحرار الصادقين الشرفاء القابضيين على الجمر اللهم امين يارب العالمين — Eng Shaher sgoor (@ShaherImad) January 15, 2023

وقالت المغردة ندى، معبرة عن حبها للأمير:” الله يحفظك سيدي حمزة ويكون معك”.

الله يحفظك سيدي حمزة ويكون معك🤲 — ….. (@nada198954) January 15, 2023

وأيد المغرد أيمن عساف ما ورد في الرسالة، قائلا:” حمزه ما يخون حمزه يسر الناظر والعيون ربي يحفظك ويحميك ويبارك فيك يا رب”.

حمزه ما يخون حمزه يسر الناظر والعيون ربي يحفظك ويحميك ويبارك فيك يا رب — Ayman Assaf (@AymanAs04662578) January 15, 2023

أما المغرد سامي المشاقبة بني حسن، فقال:” كل الشعب الأردني الحقيقه ولكن مغلوب على أمره .. ولكن فرج الله قريب ان شاءالله”.

كل الشعب الأردني الحقيقه ولكن مغلوب على أمره ..

ولكن فرج الله قريب ان شاءالله — سامي المشاقبة بني حسن (@mshaqbasami) January 15, 2023

الامير حمزة بن الحسين برفقة طفله الأمير محمد

وكان حساب هيا بنت حمزة قد نشر قبل أيام صورة حديثة له يعود تاريخها ليوم الجمعة الماضي، الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2023.

وظهر الأمير حمزة بن الحسين في إطلاله الجديدة برفقة نجله الأصغر، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ووفقا للصورة التي يبدو أنها التقطت في حديقة قصره الذي يقضي فيه إقامته الجبرية ، فقد ظهر الأمير حمزة في إطلالته الجديدة بعد آخر ظهور له يوم 1 ديسمبر/كانون أول الماضي، مرتديا سترة سترة خضراء ومستلقيا على جنبه الأيمن وبجانبه نجله الأمير “محمد” البالغ من العمر سنة ونصف تقريبا.

وظهر نجل الأمير مرتديا زيا شتويا واضحا شمل سترة من الصوف وطاقية على رأسه، فيما كان مستمتعا بتناول الفراولة.

Prince Hamzah bin AlHussein with his little son Muhammed today

الأمير حمزة بن الحسين مع أصغر أنجاله الأمير محمد 🇯🇴

13/1/2023 Amman/jordan #الامير_حمزه #الاميرة_هيا_بنت_حمزه #princehamzahbinalhussein #الامير_محمد_بن_حمزة pic.twitter.com/qfWuYccqh0 — Haya bint hamzah (@Hayabinthamzah) January 14, 2023

الملكة نور الحسين مع حفيدها

وقبلها بنحو أسبوعين، كانت الملكة نور الحسين، قد نشرت صورة لها برفقة حفيدها الأمير محمد بن حمزة، قدمت من خلالها التهنة للجميع بقدوم العام الجديد 2023.

From our littlest treasure and all our family wishing you happy holidays with love and prayers for a more humane, sustainable and peaceful year to come. #2023 pic.twitter.com/4nJl4SP9ZM — Noor Al Hussein (@QueenNoor) December 24, 2022

الملك عبدالله يقرر وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية

يشار إلى انه بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”، أعلن العاهل الأردني يوم 19 مايو/آيار 2022 رسمًياً، فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين، بُثّتْ عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”. وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”، في حين أكد الملك على أن زوجة أخيه وأبنائه غير مشمولين بهذا الإجراء.

وفي رسالته التي وجّهها إلى الأردنيين، قال العاهل الأردني: “عندما تم كشف تفاصيل قضية “الفتنة”، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلًا في عائلتنا الهاشمية”.

وأضاف: “لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغيّر ما هو عليه”.

وتابع: “تأكدتُ أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًا على إرثنا الهاشمي”، مردفا: “تفاءلتُ خيرًا حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به. للأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته”.