الإثنين, يناير 16, 2023
الرئيسيةالهدهدالملكة نور الحسين ترد على اتهامات الملك لنجلها الأمير حمزة بكلمات نارية...
الهدهد

الملكة نور الحسين ترد على اتهامات الملك لنجلها الأمير حمزة بكلمات نارية قد تثير غضبه!

الملكة نور أعادت تغريد تدوينة تصف الأمير حمزة بالرجل الحر والشريف والعفيف الذي لم يخن ولم يبع

كتب خالد السعدي
الأمير حمزة الملكة نور watanserb.com
الأمير حمزة بن الحسين
- Advertisement -

وطن – بعد أيام من نشرها صورة لها برفقة نجله الأصغر الأمير محمد، أعادت الملكة “نور” زوجة العاهل الأردني السابق الحسين بن طلال، تغريد صورة لنجلها الأمير حمزة بن الحسين، الخاضع للإقامة الجبرية منذ آيار/مايو 2022.

وكان حساب يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة على “تويتر“، والذي تخصص في نشر صور الأمير وعائلته من مقر احتجازه الجبري، قد نشر صورة للأمير بزيه العسكري بتاريخ 10 مارس/آذار 2022.

ووجه الحساب الذي تجهل “وطن” إن كانت الأميرة هيا بنت حمزة هي من تديره أم لا، رسالة موجهة لمحبيه ومؤيديه، قال فيها: “علموا أولادكم أن هذا الرجل حر شريف عفيف عزيز رجلٌ والله ما خان ولا حاد ولا انحرف ولا باع ولا غوى”.

وتفاعلت الملكة “نور الحسين” مع الصورة والرسالة التي حملتها بعد مرور قرابة العام على نشرها، لتقوم بإعادة تغريدها عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، الامر الذي يعني تأييدها لكل ما ورد فيها، ما ينفي ادعاءات أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني الذي اتهمه بمحاولة زعزعة استقرار المملكة.

الملكة نور تعيد تغريد تدوينة نشرها حساب الأميرة هيا بنت حمزة

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل المغردين، الذين عبروا عن حبهم للأمير حمزة بن الحسين، آملين بزوال الغمة التي يعيشها من قرار فرض الإقامة الجبرية عليه.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، قال المغرد شاهر الصقور:” الله يفرجها عليه وعلى كل الاحرار الصادقين الشرفاء القابضيين على الجمر اللهم امين يارب العالمين”.

وقالت المغردة ندى، معبرة عن حبها للأمير:” الله يحفظك سيدي حمزة ويكون معك”.

وأيد المغرد أيمن عساف ما ورد في الرسالة، قائلا:” حمزه ما يخون حمزه يسر الناظر والعيون ربي يحفظك ويحميك ويبارك فيك يا رب”.

أما المغرد سامي المشاقبة بني حسن، فقال:” كل الشعب الأردني الحقيقه ولكن مغلوب على أمره .. ولكن فرج الله قريب ان شاءالله”.

الامير حمزة بن الحسين برفقة طفله الأمير محمد

وكان حساب هيا بنت حمزة قد نشر قبل أيام صورة حديثة له يعود تاريخها ليوم الجمعة الماضي، الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2023.

وظهر الأمير حمزة بن الحسين في إطلاله الجديدة برفقة نجله الأصغر، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ووفقا للصورة التي يبدو أنها التقطت في حديقة قصره الذي يقضي فيه إقامته الجبرية ، فقد ظهر الأمير حمزة في إطلالته الجديدة بعد آخر ظهور له يوم 1 ديسمبر/كانون أول الماضي، مرتديا سترة سترة خضراء ومستلقيا على جنبه الأيمن وبجانبه نجله الأمير “محمد” البالغ من العمر سنة ونصف تقريبا.

وظهر نجل الأمير مرتديا زيا شتويا واضحا شمل سترة من الصوف وطاقية على رأسه، فيما كان مستمتعا بتناول الفراولة.

الأمير حمزة الملكة نور
الأمير حمزة ونجله الأمير محمد في حديقة قصره الذي يقضي فيه إقامته الجبرية

الملكة نور الحسين مع حفيدها

وقبلها بنحو أسبوعين، كانت الملكة نور الحسين، قد نشرت صورة لها برفقة حفيدها الأمير محمد بن حمزة، قدمت من خلالها التهنة للجميع بقدوم العام الجديد 2023.

الأمير حمزة الملكة نور
الملكة نور وحفيدها محمد بن حمزة

الملك عبدالله يقرر وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية

يشار إلى انه بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”، أعلن العاهل الأردني يوم 19 مايو/آيار 2022 رسمًياً، فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين، بُثّتْ عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”. وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”، في حين أكد الملك على أن زوجة أخيه وأبنائه غير مشمولين بهذا الإجراء.

الأمير حمزة الملكة نور
قيد الملك عبدالله الثاني اتصالات وتحركات اأمير حمزة

وفي رسالته التي وجّهها إلى الأردنيين، قال العاهل الأردني: “عندما تم كشف تفاصيل قضية “الفتنة”، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلًا في عائلتنا الهاشمية”.

وأضاف: “لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغيّر ما هو عليه”.

وتابع: “تأكدتُ أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًا على إرثنا الهاشمي”، مردفا: “تفاءلتُ خيرًا حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به. للأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل تزور الملكة نور الأمير حمزة بمقر إقامته الجبرية؟.. صورة تثير الجدل (شاهد)

الهدهد

هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد.. أين الأمير حمزة؟!(شاهد)

الهدهد

ماذا وراء تغريدة الملكة نور الحسين “الغامضة” عن سيول الأردن؟

الهدهد

تغريدة غامضة لمحام كويتي عن الأمير حمزة تثير جدلا.. ما علاقة الدلابيح؟

حياتنا

الملكة نور ونجلها حمزة يلفتان النظر بأحدث صورهما.. وسر “تيشرت” الأمير مع بناته الجميلات!

الهدهد

مزاعم عن نقل الأمير حمزة لسجن خاص.. رجل أعمال أردني يكشف معلومات صادمة(شاهد)

الهدهد

ما كشفته الملكة نور الحسين عن ظروف اعتقال الأمير حمزة صادم!

الهدهد

مصادر: هذا ما حدث مع الأمير حمزة في صلاة العيد ودفع الملك لاتخاذ قراره الصعب ضدّه

تقارير

الملكة نور تُربك الديوان وتؤكد أن قرار الملك بشأن الأمير حمزة “غير دستوري”

الهدهد

حملة تضامن مع الأمير حمزة كشفت عن شعبية كبيرة له في الأردن

الهدهد

الملكة نور الحسين تعيد نشر تغريدة تتهم ملوكا ودولا بالتآمر للانقلاب على نجلها الأمير حمزة

الهدهد

“الأردن مش بخير” وسم دشنته حسابات معارضة بالخارج تزامنا مع قرارات الملك بحق الأمير حمزة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بسبب السجق..كبير خدم الأميرة ديانا يكشف الدوافع الصادمة للعداء بين الأمير هاري وشقيقه

إليزابيث هيرلي البالغة من العمر 57 عاما أكثر النساء إثارة على قيد الحياة (شاهد)

بعد شائعات إعفاء ووفاة سعود الشريم.. رسائل واتساب تكشف الحقيقة

أزمة شراء القروض تهز الكويت وأنباء عن استقالة الحكومة.. ماذا يحدث؟

بث مباشر مباراة العراق وقطر اليوم في كأس الخليج 2023

زواج نجل نائب لبناني مثلي بإبن وزير سابق يطفو على السطح من جديد..لماذا؟

كيف يؤثر الطقس البارد على أداء السيارات الكهربائية؟

دراسة أمريكية: تناول هذه الكمية من اللوز يحافظ على صحة عضلاتك بعد التمارين الرياضية

أتراك يحاولون رفع علم بلادهم بالمدينة المنورة وتصرف لافت من السعوديين (فيديو)

ريال مدريد يكافئ كريم بنزيما بهذا القرار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC