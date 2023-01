الملكة نور الحسين ترد على اتهامات الملك لنجلها الأمير حمزة بكلمات نارية قد تثير غضبه!

- Advertisement -

وطن – بعد أيام من نشرها صورة لها برفقة نجله الأصغر الأمير محمد، أعادت الملكة “نور” زوجة العاهل الأردني السابق الحسين بن طلال، تغريد صورة لنجلها الأمير حمزة بن الحسين، الخاضع للإقامة الجبرية منذ آيار/مايو 2022.

وكان حساب يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة على “تويتر“، والذي تخصص في نشر صور الأمير وعائلته من مقر احتجازه الجبري، قد نشر صورة للأمير بزيه العسكري بتاريخ 10 مارس/آذار 2022.

ووجه الحساب الذي تجهل “وطن” إن كانت الأميرة هيا بنت حمزة هي من تديره أم لا، رسالة موجهة لمحبيه ومؤيديه، قال فيها: “علموا أولادكم أن هذا الرجل حر شريف عفيف عزيز رجلٌ والله ما خان ولا حاد ولا انحرف ولا باع ولا غوى”.

وتفاعلت الملكة “نور الحسين” مع الصورة والرسالة التي حملتها بعد مرور قرابة العام على نشرها، لتقوم بإعادة تغريدها عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، الامر الذي يعني تأييدها لكل ما ورد فيها، ما ينفي ادعاءات أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني الذي اتهمه بمحاولة زعزعة استقرار المملكة.

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل المغردين، الذين عبروا عن حبهم للأمير حمزة بن الحسين، آملين بزوال الغمة التي يعيشها من قرار فرض الإقامة الجبرية عليه.

وفي هذا السياق، قال المغرد شاهر الصقور:” الله يفرجها عليه وعلى كل الاحرار الصادقين الشرفاء القابضيين على الجمر اللهم امين يارب العالمين”.

وقالت المغردة ندى، معبرة عن حبها للأمير:” الله يحفظك سيدي حمزة ويكون معك”.

وأيد المغرد أيمن عساف ما ورد في الرسالة، قائلا:” حمزه ما يخون حمزه يسر الناظر والعيون ربي يحفظك ويحميك ويبارك فيك يا رب”.

أما المغرد سامي المشاقبة بني حسن، فقال:” كل الشعب الأردني الحقيقه ولكن مغلوب على أمره .. ولكن فرج الله قريب ان شاءالله”.

وكان حساب هيا بنت حمزة قد نشر قبل أيام صورة حديثة له يعود تاريخها ليوم الجمعة الماضي، الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2023.

وظهر الأمير حمزة بن الحسين في إطلاله الجديدة برفقة نجله الأصغر، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ووفقا للصورة التي يبدو أنها التقطت في حديقة قصره الذي يقضي فيه إقامته الجبرية ، فقد ظهر الأمير حمزة في إطلالته الجديدة بعد آخر ظهور له يوم 1 ديسمبر/كانون أول الماضي، مرتديا سترة سترة خضراء ومستلقيا على جنبه الأيمن وبجانبه نجله الأمير “محمد” البالغ من العمر سنة ونصف تقريبا.

وظهر نجل الأمير مرتديا زيا شتويا واضحا شمل سترة من الصوف وطاقية على رأسه، فيما كان مستمتعا بتناول الفراولة.

وقبلها بنحو أسبوعين، كانت الملكة نور الحسين، قد نشرت صورة لها برفقة حفيدها الأمير محمد بن حمزة، قدمت من خلالها التهنة للجميع بقدوم العام الجديد 2023.

From our littlest treasure and all our family wishing you happy holidays with love and prayers for a more humane, sustainable and peaceful year to come. #2023 pic.twitter.com/4nJl4SP9ZM

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) December 24, 2022