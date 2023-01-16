الإسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار التي يحتفي بها جوجل.. مفاجأة

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وطن- احتفى محرك البحث العالمي “غوغل” بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار التي رحلت عام 2017. وشارك غوغل على الصفحة الرسمية للموقع صورة للراحلة، مع الإشارة إلى اسم كريمة مختار وعيد ميلادها الـ89 تقديراً لأعمالها التي لازالت راسخة في أذهان جمهورها.

تعد كريمة مختار واحدة من جيل الكبار في الفن المصري

وتعد كريمة مختار واسمها الحقيقي “عطيات محمد البدري”، واحدة من جيل الكبار في المسرح والسينما والتلفزيون في مصر وتركت بصمة واضحة في عالم التمثيل من خلال أداء دور الأم الطيبة البسيطة واعتبرها النقاد نموذجاً للأم المصرية.

ولدت كريمة مختار يوم 16 يناير عام 1934، بمحافظة أسيوط ودرست في معهد الفنون المسرحية وعملت في مجال الإذاعة فترة من الزمن. وقدمت العديد من برامج الأطفال وخاصة برنامج الأطفال المصري الشهير “بابا شارو” لأن اسرتها رفضت في البداية أن تعمل في الفن.

وحصلت على فرصة الالتحاق بمجال السينما بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 ، وكانت أول تجربة سينمائية لها من خلال فيلم “ثمن الحرية” عام 1964.

العيال كبرت

ملامحها الحنونة ورفضها تقديم الأدوار المثيرة لطبيعة عائلتها المتحفظة، جعلتها تقدم مبكراً أدوار الأم والجدة، واشتهرت بعدة أعمال سينمائية منها “الحفيد”، المستحيل، نحن لا نزرع الشوك، يا رب ولد، الليلة الموعودة، مهمة صعبة، سعد اليتيم، ساعة ونص، الفرح وشخصية “زينب هانم جاد الله” في مسرحية “العيال كبرت” الشهيرة.

ولم تكن كريمة مختار أول من أدى هذا الدور، حيث كانت تؤديه قبلها الفنانة الراحلة نبيلة السيد، واستمرت الأخيرة في تقديم الدور لمدة 3 سنوات، ثم اعتذرت كما حصلت على لقب شخصية “ماما نونا” التي قدمتها في مسلسل “يتربى في عزو” في العام 2007 والذي تؤدي فيه شخصية والدة “حمادة عزو” التي قدمها يحيي الفخراني.

كريمة مختار.. ابنها معتز الدمرداش يتحدث عنها

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وكان الإعلامي المصري وابن الراحلة معتز الدمرداش، قد كشف لوسائل إعلام مصرية عن بعض صفات والدته، مؤكداً بأنها لم تكن تعرف “الحال المايل” وتتميز شخصيتها بالحنان والطيبة في كل شيء، لكن أمام المبادئ والقيم فهي شخصية أخرى تماماً.

كما أشار إلى أن والدته كانت سيدة اجتماعية جداً وتعشق العائلة ولا تحب حفلات الوسط الفني، واعترف بأن كريمة مختار كانت صارمة في تربيته مع أخيه ولكن وقت اللزوم فقط.

وقال “الدمرداش” إن والدته عبرت في أعمالها عن السيدة المصرية وشكلت هي ووالده المخرج نور الدمرداش وجدان المجتمع المصري وقيمه وأخلاقه، إذ يرى فيها طيبة وحنان وجدعنة السيدة المصرية المضحية: «كانت تجمعنا أنا وإخوتي وتقدم لكل واحد ما يحبه”.