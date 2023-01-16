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الإسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار التي يحتفي بها جوجل.. مفاجأة

بصورة "ماما نونا".. جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة المصرية كريمة مختار التي رفضت تقديم الأدوار المثيرة واكتفت بدور الأم والجدة

كتب خالد الأحمد
الفنانة كريمة مختار watanserb.com
الفنانة كريمة مختار
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وطن- احتفى محرك البحث العالمي “غوغل” بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار التي رحلت عام 2017. وشارك غوغل على الصفحة الرسمية للموقع صورة للراحلة، مع الإشارة إلى اسم كريمة مختار وعيد ميلادها الـ89 تقديراً لأعمالها التي لازالت راسخة في أذهان جمهورها.

تعد كريمة مختار واحدة من جيل الكبار في الفن المصري

وتعد كريمة مختار واسمها الحقيقي “عطيات محمد البدري”، واحدة من جيل الكبار في المسرح والسينما والتلفزيون في مصر وتركت بصمة واضحة في عالم التمثيل من خلال أداء دور الأم الطيبة البسيطة واعتبرها النقاد نموذجاً للأم المصرية.

ولدت كريمة مختار يوم 16 يناير عام 1934، بمحافظة أسيوط ودرست في معهد الفنون المسرحية وعملت في مجال الإذاعة فترة من الزمن. وقدمت العديد من برامج الأطفال وخاصة برنامج الأطفال المصري الشهير “بابا شارو” لأن اسرتها رفضت في البداية أن تعمل في الفن.

وحصلت على فرصة الالتحاق بمجال السينما بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 ، وكانت أول تجربة سينمائية لها من خلال فيلم “ثمن الحرية” عام 1964.

تعد كريمة مختار واحدة من جيل الكبار في الفن المصري
تعد كريمة مختار واحدة من جيل الكبار في الفن المصري

العيال كبرت

ملامحها الحنونة ورفضها تقديم الأدوار المثيرة لطبيعة عائلتها المتحفظة، جعلتها تقدم مبكراً أدوار الأم والجدة، واشتهرت بعدة أعمال سينمائية منها “الحفيد”، المستحيل، نحن لا نزرع الشوك، يا رب ولد، الليلة الموعودة، مهمة صعبة، سعد اليتيم، ساعة ونص، الفرح وشخصية “زينب هانم جاد الله” في مسرحية “العيال كبرت” الشهيرة.

ولم تكن كريمة مختار أول من أدى هذا الدور، حيث كانت تؤديه قبلها الفنانة الراحلة نبيلة السيد، واستمرت الأخيرة في تقديم الدور لمدة 3 سنوات، ثم اعتذرت كما حصلت على لقب شخصية “ماما نونا” التي قدمتها في مسلسل “يتربى في عزو” في العام 2007 والذي تؤدي فيه شخصية والدة “حمادة عزو” التي قدمها يحيي الفخراني.

الفنانة كريمة مختار بمسلسل العيال كبرت
الفنانة كريمة مختار بمسلسل العيال كبرت

كريمة مختار.. ابنها معتز الدمرداش يتحدث عنها

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وكان الإعلامي المصري وابن الراحلة معتز الدمرداش، قد كشف لوسائل إعلام مصرية عن بعض صفات والدته، مؤكداً بأنها لم تكن تعرف “الحال المايل” وتتميز شخصيتها بالحنان والطيبة في كل شيء، لكن أمام المبادئ والقيم فهي شخصية أخرى تماماً.

كما أشار إلى أن والدته كانت سيدة اجتماعية جداً وتعشق العائلة ولا تحب حفلات الوسط الفني، واعترف بأن كريمة مختار كانت صارمة في تربيته مع أخيه ولكن وقت اللزوم فقط.

وقال “الدمرداش” إن والدته عبرت في أعمالها عن السيدة المصرية وشكلت هي ووالده المخرج نور الدمرداش وجدان المجتمع المصري وقيمه وأخلاقه، إذ يرى فيها طيبة وحنان وجدعنة السيدة المصرية المضحية: «كانت تجمعنا أنا وإخوتي وتقدم لكل واحد ما يحبه”.

المصدررصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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