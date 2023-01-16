الإثنين, يناير 16, 2023
الرئيسيةالهدهداغتصاب وتبول على الضحايا.. فضيحة ضابط بريطاني تخرج للعلن بعد تعدد ضحاياه
الهدهد

اغتصاب وتبول على الضحايا.. فضيحة ضابط بريطاني تخرج للعلن بعد تعدد ضحاياه

استغل "ديفيد كاريك" منصبه كضابط في إغراء النساء ثم ترهيبهن لإجبارهن على الصمت

كتب خالد الأحمد
اغتصاب وتبول على الضحايا watanserb.com
اغتصاب وتبول على الضحايا
- Advertisement -

وطن- هزت فضيحة أخلاقية المجتمع البريطاني خلال الساعات الماضية، بعد أن اعترف ضابط شرطة بأنه ارتكب 24 جريمة اغتصاب، كانت ضحاياها 12 امرأة، وذلك خلال فترة عمله في جهاز الأمن التي استمرت 17 عاما.

ارتكب 49 جريمة جنسية خلال عامي 2003 و 2020

وأقر “ديفيد كاريك” وهو ضابط يعمل في حراسة السفارات، و”داونينج ستريت” ومجلس النواب يوم، الاثنين، بارتكابه 49 جريمة مختلفة خلال الفترة من 2003 إلى 2020، من بينها 24 جريمة اغتصاب، ضحاياها 12 امرأة.

وقالت الشرطة والمدعون العامون، إنه استغل منصبه كضابط في إغراء النساء ثم ترهيبهن لاجبارهن على الصمت بشأن اعتداءاته الجنسية وإهانتهن، وكان يسيء إلى النساء لفظياً، ويطلق على إحداهن “عبدته” ، واستخدم العنف الجنسي لإهانتهن، بما في ذلك التبول على بعض النساء.

وقام بتحذيرهن بأنهن إذا تحدثن عن قيامه باغتصابهم والاعتداء الجنسي عليهم، فلن يتم تصديقهم لأنه كان ضابط شرطة.

إلى ذلك، كشفت المعلومات التي تلقتها المحكمة في لندن، أن “كاريك” التقى بعض ضحاياه على مواقع التعارف على الإنترنت أو في المناسبات الاجتماعية، وأقنعهن أنه يمكن الوثوق به لأنه كان ضابط شرطة.

فضيحة ضابط بريطاني تخرج للعلن بعد تعدد ضحاياه
فضيحة ضابط بريطاني تخرج للعلن بعد تعدد ضحاياه

أسوأ مرتكبي الجرائم الجنسية

وقالت صحيفة” الغارديان” البريطانية في تقرير لها أن حجم المخالفة التي ارتكبها كاريك (48 عامًا) على مدار 17 عامًا، يجعله أحد أسوأ مرتكبي الجرائم الجنسية في التاريخ الإجرامي الحديث.

- Advertisement -

وبحسب الصحيفة أقر المتهم بالذنب في الجرائم الأخيرة ضده، الاثنين، في محكمة ساوثوارك الملكية ، مما سمح برفع القيود المفروضة على الإبلاغ.

وأصدرت الشرطة البريطانية اعتذاراً للضحايا بعد أن تبين أن “كاريك” قد أبلغ عن 9 حوادث، بما في ذلك مزاعم الاغتصاب والعنف المنزلي والتحرش بين عامي 2001 و2021.

لكنه لم يواجه عقوبات جنائية أو نتائج سوء سلوك، ولم يتم توقيفه عن العمل إلا في أكتوبر من العام الماضي، بعد اعتقاله نتيجة ورود ثاني شكوى اغتصاب إلى الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضابط المتهم وخلال فترة وجوده في عمله عام 2009، حصل على سلاح بعد إجراء فحص القوة وعلى الرغم من الشكاوى المقدمة ضده فقد اجتاز الفحص مرة أخرى في عام 2017.

قضية مروعة

فيما وصف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك القضية بـ”المروعة”، مضيفاً أن رئيس الحكومة يتعاطف مع الضحايا ويفكر بهم.

وقالت المتحدثة باسم شرطة لندن باربرا غراي، إنه “بالنيابة عن دائرة شرطة العاصمة، أعرب عن أسفي حقاً لأن هؤلاء الضحايا عانوا على يد ضابط شرطة”

قيود صارمة

وبعد أكثر من عام من جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة التي سادتها قيود صارمة أقر “كاريك” بالذنب في التهم الست الأخيرة، الاثنين، بعد أن أقر بذنبه عن 43 تهمة سابقة في ديسمبر الماضي، وتسع تهم بالاعتداء الجنسي، وثلاث تهم بالإهانة الجنسية واللفظية. وتهمتان بمحاولة اغتصاب، وتهمة واحدة بمحاولة اعتداء جنسي عن طريق الإيلاج ، وتهمة واحدة بالتسبب في انخراط شخص في نشاط جنسي دون موافقته ، وتهمة هتك العرض.

فيما تم تبرئته من تهمة اغتصاب المرأة التي أدت شكواها إلى اعتقاله في أكتوبر 2021 ، وتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي على كاريك في فبراير القادم ويواجه عقوبة السجن المؤبد.

وعلق عمدة لندن “صادق خان” في بيان: “سوف يصاب سكان لندن بالصدمة لأن هذا الرجل كان قادرًا على العمل في مترو الأنفاق لفترة طويلة.”

وتابع أنه “يجب الإجابة على أسئلة جادة حول كيف كان قادرًا على ذلك؟! يسيء استخدام منصبه كضابط بهذه الطريقة الرهيبة”.

المصدرصحيفة" الغارديان" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

الضحية على علاقة بقطر.. جريمة غامضة تهز بريطانيا وشهادات غير متطابقة

الهدهد

ركاب مترو لندن رجالا ونساء يتخلون عن سراويلهم بشكل جماعي (فيديو)

الهدهد

تفاصيل صادمة في اختطاف واغتصاب ابنة عضو لجنة التفكيك بالسودان

حياتنا

السودان..اغتصاب ابنة قيادي بلجنة إزالة التمكين المنحلة ذات الـ15 عاماً يثير موجة غضب

الهدهد

رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

حياتنا

قطع “مهبل” طفلته بالمقص ليتمكن من اغتصابها.. جريمة بشعة تهز السويد!

حياتنا

هل سرقت الملكة رانيا فكرة فستانها الجريء من الأميرة بياتريس؟! (شاهد)

حياتنا

هكذا يعيش نجل ملياردير يمني متهم باغتصاب وقتل طالبة نرويجية! (صور)

حياتنا

متظاهر يقذف تشارلز الثالث بالبيض وهكذا كانت ردة فعله!(شاهد)

الهدهد

سوناك يغادر مؤتمر المناخ سريعا بعد تصرف لافت من مساعده أمام الجميع (شاهد)

حياتنا

العراق.. سبعيني يغتصب طفلة جاره داخل منزله وتفاصيل تقشعر لها الأبدان! (فيديو)

الهدهد

ضربة جديدة للنظام المصري قبل قمة المناخ في شرم الشيخ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“اليد السوداء” والبطل ابراهيم الورداني..هكذا ارعبوا الانجليز وادواتهم في مصر..

اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع: الأعراض والسلوكيات التي قد تشير إليه

متوتر ومرعوب.. جندي إسرائيلي أسير لدى حماس يتوسل للإفراج عنه (فيديو)

الإسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار التي يحتفي بها جوجل.. مفاجأة

“ما أقبح الدياثة وأسوأ عواقبها”.. لمن يوجه مفتي عُمان عباراته القاسية؟

“طلاء أظافر أسود” يثير جدلا بشأن ميول جنسية غريبة لرونالدو (شاهد)

العراق إلى نهائي كأس خليجي 25 بعد فوزه على العنابي القطري (شاهد)

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ احذر تناول هذا النوع من الأسماك

بالصور..أخطر 6 أطعمة في العالم يُنصح بالإبتعاد عنها

الوثائق البريطانية: “نادي للحكام الشبان” بقيادة حمد بن عيسى.. ما علاقة محمد السادس وعبدالله الثاني؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC