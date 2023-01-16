اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع: الأعراض والسلوكيات التي قد تشير إليه

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وطن-الشخصيات المعادية للمجتمع تقوم بسلوكيات غير مناسبة في المجتمعات، كما يغيّرون من تصرفاتهم ويتقلبون اعتمادًا على الأفراد ووفق مصالحهم، كما لا يتحمّلون مسؤولية أفعالهم.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، يتمثّل من خلال إظهار صاحبه عدم الاهتمام التام أو ازدراء عميق للمجتمع. لكن، كيف يظهر هذا الاضطراب العقلي؟ ما هي التداعيات التي تنجرّ عنه؟ هل يمكن علاجه؟

1. كيف يظهر اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع؟

الأفراد المتأثرين باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع لا يمتثلون للتشريع المعمول به في بلدانهم، ويرفضون جميع أشكال المعايير الحياتية. وفي الواقع، يميلون إلى ارتكاب أعمال غير قانونية، ولا يرغبون حتى في تحمّل مسؤولية أخطائهم مثل: الأكاذيب والاحتيال والسرقة والإضرار بالممتلكات العامة والمضايقة والاشتباكات مع ممثلي النظام العام، والعنف ضد الناس والحيوانات، وتعاطي المخدرات. علاوة على ذلك، تتميز الشخصيات المعادية للمجتمع بسمات على غرار: العدوانية والعنف والاندفاع، وعدم القدرة على التخطيط والندم، ناهيك بأنهم لا يشعرون بالأسف.

2. ما هو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع؟

يُظهر المُصاب باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، عدم الاعتراف بأهمية الآخر أو وجوده ومصالحه دائمًا ما تكون فوق كل اعتبار. وتظهر أول علامات سريرية في سن 15 عامًا تقريبًا. ومن أعراض هذا الاضطراب التغيّر والتقلب في الشخصية، وينتشر هذا المرض بمعدل أعلى بين الذكور.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذا الاضطراب يعتبر اعتلالاً نفسيًا. كما يرتبط الاضطراب بانتظام مع أمراض أخرى مثل إدمان المخدرات، أو اضطراب الشخصية الحدية أو حتى اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. في الإطار الطبي، نتحدث عن الأمراض المصاحبة لتأهيل هذه الاضطرابات المختلفة التي من المحتمل أن تُكمّل الصورة السريرية لهذا الاضطراب.

3. كيف يتم تشخيص اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع؟

لتأسيس تشخيص اضطراب الشخصية، يمكن للمهنيين الصحيين والأطباء النفسيين وعلماء النفس والأطباء الاعتماد على النسخة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM 5)، وهو مرجع في مجال الحقل الطب النفسي. المعايير التشخيصية هي كما يلي (وفقا لموقع Psychomedia):

يشعر الأشخاص المعنيون بازدراء تجاه الآخرين، كما لهم قدرة على تجاوز حقوقهم. يتجلى سلوكهم من خلال عدة تصرفات مثل: عدم القدرة على دمج المعايير الاجتماعية التي تميز السلوك القانوني، بالإضافة إلى تكرار الأعمال التي يُعاقب عليها بالاعتقال واستغلال الآخرين عن طريق الربح أو المتعة، والأكاذيب المتكررة واستخدام الأسماء المستعارة والاحتيال، والاندفاع أو الاستحالة للتخطيط مقدمًا والهيجان أو العدوانية وعدم المسؤولية المستمرة: العجز المتكرر لتولي وظيفة مستقرة، غياب الندم واللامبالاة بعد إصابته أو سوء معاملته أو سرقته للآخرين.

يتم تشخيص المرض النفسي قبل 18 عامًا.

يبدأ اضطراب السلوك قبل سن 15.

لا يظهر اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع فقط أثناء إطار الفصام أو الاضطراب الثنائي القطب.

4. ما هي أسباب اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع؟

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لا يزال سبب اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع غير معروف إلى اليوم، حتى لو من المحتمل أن تتدخل عدة عوامل في بنائه. وهكذا، يشتبه في العامل الوراثي، لأننا نلاحظ زيادة تواتر المرضى الذي يكون أحد آبائهم يعاني من الدرجة الأولى من الاضطراب (دليل MSD). كما يتم تطوير العوامل الأسرية والبيئية من قبل العلماء. فضلا عن ذلك، تشكل الصدمة والانتهاكات التي شهدتها الطفولة زيادة خطر الإصابة بشخصية المعادية للمجتمع.

5. كيف يتم الاهتمام باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع؟

إدارة اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع معقدة: من ناحية، لأن علم الأمراض له أشكال غير متجانسة للغاية، ومن ناحية أخرى، لأنه يتطلب مراقبة الشخص المعني وطواعيته للخضوع للعلاج. ومع ذلك، فإن العديد من المرضى يرفضون مفهوم المسؤولية عن أفعالهم. لكن، عندما يكون ذلك ممكنًا، يجب توضيح العلاج من خلال عدة جوانب.

وفي الواقع، يتطلب الحل الأول في بعض الأحيان وصف دواء يهدف إلى تثبيت مزاج المرضى الأكثر إثارة للضرب مثل: مضادات الاكتئاب ومثبطات انتقائية لرفع السيروتونين والليثيوم. وفي الوقت نفسه، ينصح العمل بالعلاج النفسي في أقرب وقت ممكن، من أجل ذلك، يرجى إحضار المريض لدى الطبيب النفسي ليدرك عواقب سلوكه على حياته وحياة الآخرين.