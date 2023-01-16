إليزابيث هيرلي البالغة من العمر 57 عاما أكثر النساء إثارة على قيد الحياة (شاهد)

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وطن– صُنفت الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي بأنها “أكثر امرأة مثيرة على قيد الحياة” من قبل فيلقها المخلص من المعجبين بعد مشاركة لقطة مثيرة، حيث يمكن رؤيتها وهي ترتدي فستانًا أسود حريريًا.

عطلة في الريف

انتقلت الجميلة المولودة في باسينجستوك البالغة من العمر 57 عامًا إلى انستجرام ليلة الأحد لتثير عاصفة في جلسة التصوير الأخيرة، الجريئة والأنيقة للغاية.

كتبت السمراء الجميلة في تعليقها على الصور: “عطلة نهاية الأسبوع في الريف”.

عند التحديق في الصور ، يمكن رؤية ليز على ما يبدو عارية في اللقطات بينما كانت ترتدي الفستان القصير الحريري وسترة الريش الزهرية المتقنة.

جسد الساعة الرملية

تبدو ليز في الصورة الأولى غير مبالية وهي تتكئ على كرسيها ، بينما تم تصغير الصورة الثانية قليلاً حتى يتمكن المعجبون من رؤية حافة فستانها.

مع ميل النجمة إلى الجانب في اللقطة الثانية ، يمكن رؤية جسدها على شكل الساعة الرملية بوضوح.

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ووثقت اللقطة الثالثة والأخيرة أن ليز تبدو أكثر مرحًا لأنها كانت تضع ذراعيها أمامها ، مما أظهر بدوره قسمات صدرها.

آلهة بين البشر!

انطلق المعجبون في قسم التعليقات على مجموعة الصور بفكرة واحدة: “امرأة جميلة حقًا ومثيرة للغاية. رائع. جسد رائع.”

قال آخر ببساطة: “آلهة بين البشر” ، بينما كتب ثالث: “قد تكون أكثر النساء إثارة على قيد الحياة”.

بينما قال الربع: “أنتي تزدادين جمالاً مع تقدم العمر.”

وليز هي الممثلة التي اشتهرت بتصوير فانيسا كنسينغتون في أوستن باورز: رجل الغموض الدولي.

بدأت ليز مسيرتها الفنية عام 1987، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها فتاة النميمة.

ومنذ سنة 1995 وهي مهتمة بالتوعية بسرطان الثدي ومحاربته ومساعدة المصابات به.

شائعة مضاجعة الأمير هاري

ومؤخراً، واجهت إليزابيث هيرلي شائعات حول مضاجعتها الأمير هاري دوق ساسكس عندما كان في سن المراهقة.

وعندما سئلت ليز عن الادعاءات، قالت لصحيفة “التايمز“: “لست أنا. لست الفاعلة”.

وأضاف نجمة أوستن باورز: “لا ، ليس أنا. بالتأكيد لا”.

في مصادفة غريبة، كشفت ميغان ماركل سابقًا أنها معجبة جداً بالممثلة ليز، وتواصلت معها قبل أن تقابل هاري.

كتبت النجمة السابقة في مدونتها The Tig، والتي توقفت عن العمل في عام 2015، أنّ الإعجاب بـ ليز بدأ بسبب فستانها المشهور بدبوس الأمان من فيرساتشي.