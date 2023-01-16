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إطلالة رائعة للسيدة الجليلة في حفل الأوبرا بالذكرى الثالثة لتولي زوجها الحكم بعد طول غياب

ظهرت السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق في دار الاوبرا السلطانية

كتب سالم حنفي
إطلالة السيدة الجليلة دار الاوبرا السلطانية watanserb.com
السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي
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وطن – في نفس المكان التي ظهرت فيه في آخر إطلالة لها، ظهرت السيدة الجليلية، عهد بنت عبدالله البوسعيدي، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق في دار الاوبرا السلطانية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لتولي زوجها مقاليد الحكم في السلطنة.

وظهرت السيدة الجليلة بإطلالة أنيقة جدا، تمثلت بارتدائها عباءة سوداء مع غطاء رأس باللون الأسود كذلك، مع حقيبة سوداء.

كما حضر الحفل كلا من السلطان هيثم بن طارق، ونجله ولي العهد ذي يزن هيثم بن طرق االذي يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك بلعرب بن هيثم بن طرق.

كما حضر الحفل الذي يستمر يومين عدد الأسرة الحاكمة، وكبار المسؤولين في الحكومة، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات.

وتضمَّن الحفل تقديم عرض موسيقي بمشاركة الأوركسترا السيمفونية السُّلطانية العُمانية بقيادة المايسترو حمدان الشعيلي، إلى جانب المايسترو بلاسيدو دومينجو، بالمشاركة مع فرقة الإنشاد الأوبرالي العُماني، وفرقة الكورال الموسيقية من بارما بإيطاليا.

تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم

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والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، هو السلطان العاشر لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء منذ 11 يناير 2020 خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد وطبقًا لوصيته.

وكان قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002. وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.
كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.

آخر إطلالة للسيدة الجليلة

يشار إلى ان آخر إطلالة للسيدة الجليلة كانت في دار الأوبرا السلطانية في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.
والتقط المصور خالد البوسعيدي لقطة خاصة لـ”السيدة الجليلة” كما يلقبها العمانيون، داخل دار الأوبرا السلطانية.

آخر إطلالة للسيدة الجليلة في دار الأوبرا السلطانية في شهر أكتوبر الماضي

الصورة التي أخذت من زاوية جانبية، أبرزت جمال سيدة عمان الأولى مع ابتسامتها الرقيقة التي اثارت إعجاب العمانيين حينها بشكل واسع.

وكانت هذه الصورة قد التقطت أثناء زيارة السيدة الجليلة لدار الأوبرا السلطانية رفقة ملكة الأردن رانيا العبدالله، أثناء الزيارة الرسمية التي أجراها ملك الأردن عبدالله الثاني للسلطنة، أوائل أكتوبر/تشرين أول الماضي.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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