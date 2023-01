إطلالة رائعة للسيدة الجليلة في حفل الأوبرا بالذكرى الثالثة لتولي زوجها الحكم بعد طول غياب

- Advertisement -

وطن – في نفس المكان التي ظهرت فيه في آخر إطلالة لها، ظهرت السيدة الجليلية، عهد بنت عبدالله البوسعيدي، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق في دار الاوبرا السلطانية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لتولي زوجها مقاليد الحكم في السلطنة.

وظهرت السيدة الجليلة بإطلالة أنيقة جدا، تمثلت بارتدائها عباءة سوداء مع غطاء رأس باللون الأسود كذلك، مع حقيبة سوداء.

كما حضر الحفل كلا من السلطان هيثم بن طارق، ونجله ولي العهد ذي يزن هيثم بن طرق االذي يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك بلعرب بن هيثم بن طرق.

كما حضر الحفل الذي يستمر يومين عدد الأسرة الحاكمة، وكبار المسؤولين في الحكومة، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات.

وتضمَّن الحفل تقديم عرض موسيقي بمشاركة الأوركسترا السيمفونية السُّلطانية العُمانية بقيادة المايسترو حمدان الشعيلي، إلى جانب المايسترو بلاسيدو دومينجو، بالمشاركة مع فرقة الإنشاد الأوبرالي العُماني، وفرقة الكورال الموسيقية من بارما بإيطاليا.

والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، هو السلطان العاشر لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء منذ 11 يناير 2020 خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد وطبقًا لوصيته.

وكان قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002. وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.

يشار إلى ان آخر إطلالة للسيدة الجليلة كانت في دار الأوبرا السلطانية في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

والتقط المصور خالد البوسعيدي لقطة خاصة لـ”السيدة الجليلة” كما يلقبها العمانيون، داخل دار الأوبرا السلطانية.

الصورة التي أخذت من زاوية جانبية، أبرزت جمال سيدة عمان الأولى مع ابتسامتها الرقيقة التي اثارت إعجاب العمانيين حينها بشكل واسع.

