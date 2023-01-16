أكاديمي عًماني يثير الغضب بعد انتقاده لسياسة بلاده تجاه اليمن التي وصفها بشهادة زور!

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وطن- تسبب الأكاديمي العماني، الدكتور أحمد عيسى قطن، بموجة غضب ضده لانتقاده السياسة الخارجية لبلاده في أزمة اليمن، ومهاجما الوساطة التي تقوم بها حاليا بين الحوثييين ودول التحالف العربي.

وقال “قطن” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”حرص عمان على استقرار جوارها اليمني كان يتحتم عليها تقديم مبادرة سلام جريئة بعيدة عن الاطماع الايرانية ومكائد الانظمة الخليجية”.

وأضاف منتقدا تحركاتها في اليمن:”ولكنها تركت المجال للمتصارعين حتى بلغوا مداهم من تدمير البلاد”.

واعتبر أنه “لا قيمة للوساطة بعد ان خربت روما”، ليردف بأنه “لا يشرفنا ان تكون عمان شاهد زور على تقسيم اليمن”.

حرص عمان على استقرار جوارها اليمني كان يتحتم عليها تقديم مبادرة سلام جريئة بعيدة عن الاطماع الايرانية ومكائد الانظمة الخليجية.. ولكنها تركت المجال للمتصارعين حتى بلغوا مداهم من تدمير البلاد.. فلا قيمة للوساطة بعد ان خربت روما.. ولا يشرفنا ان تكون عمان شاهد زور على تقسيم اليمن. pic.twitter.com/JBijebguqk — د. أحمد عيسى قطن (@Ahmed_Qtn) January 16, 2023

انتقادات لاذعة للأكاديمي أحمد عيسى قطن

التغريدة الهجومية من قبل الدكتور أحمد عيسى قطن تسببت باستياء وغضب كبير للكثير من العمانيين الذين رأوا أنه لا يتوانى من التقليل من كل شيء تقوم به السلطنة.

وفي هذا السياق، قال مغرد منتقد أسلوبه وتهجمه:” انت ايش اللي يشرفك يادكتور، اي شيء يتعلق بعمان تعتبره غير مشرف بالنسبة لك، انت لن ترى اي شيء جميل في هذا الوطن، أنت محروم من نعمة الاتزان، ولو أن عمان فعلت ما فعلت لن تراه جميل، نعرف السر ونعلمه جيدا ياصديقي تدثر بثوب الإصلاح والنقد لتطفيء لواهيب نار حقدك، تستحق العيش حقود.”

انت ايش اللي يشرفك يادكتور، اي شيء يتعلق بعمان تعتبره غير مشرف بالنسبة لك، انت لن ترى اي شيء جميل في هذا الوطن، أنت محروم من نعمة الاتزان، ولو أن عمان فعلت ما فعلت لن تراه جميل، نعرف السر ونعلمه جيدا ياصديقي تدثر بثوب الإصلاح والنقد لتطفيء لواهيب نار حقدك، تستحق العيش حقود. — من ظفار (@urdhofar) January 16, 2023

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كما رد عليه الكاتب العماني حمد الصواغي قائلا:” ( لا تنسف جهود بلدك)، فعمان أيقونة السلام ولولا ( عمان) وتاريخها في ترسيخ السلام لكانت دول الخليج وجهة أخرى في حروب وصراعات وفتن، هذا ما تؤكده دول عظمى في عمان كدولة رائدة ف عجلة السلام”.

( لا تنسف جهود بلدك)، فعمان أيقونة السلام

ولولا ( عمان) وتاريخها في ترسيخ السلام لكانت دول الخليج وجهة أخرى في حروب

وصراعات وفتن، هذا ما تؤكده دول عظمى

في عمان كدولة رائدة ف عجلة السلام — حمد الصواعي (@Hsawaei) January 16, 2023

من جانبه، قال المغرد سعيد الشامسي ردا على مزاعم “قطن”:”للأسف لن يعجبك شيء ولن ترضى عن هذا الوطن ولو فرش كل الطرق وردا ورايحين ولا أعلم أين نظرك واين عقلك من كل هذه الجهود التي تبذلها السلطنة في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن الشقيق جهود عُمان في هذا الملف عظيمة لا ينكرها إلا جاحد ناكر ناقم حاقد هذا باختصار.”

للأسف لن يعجبك شيء ولن ترضى عن هذا الوطن ولو فرش كل الطرق وردا ورايحين ولا أعلم أين نظرك واين عقلك من كل هذه الجهود التي تبذلها السلطنة في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن الشقيق جهود عُمان في هذا الملف عظيمة لا ينكرها إلا جاحد ناكر ناقم حاقد هذا باختصار. — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) January 16, 2023

أما المغردة عبير البلوشي فردت عليه بغضب قائلة:”ولا يشرفنا أن تكون أنت جزء منها عُمان وطن السلام في أي زمان ومكان “.

ولا يشرفنا أن تكون أنت جزء منها #عُمان وطن السلام في أي زمان ومكان . — عبير البلوشي (@abeer_albulushi) January 16, 2023

وقال المغرد عدنان الرئيسي، ردا على ادعاءات “قطن”:”عُمان أحرص منك في أمن و استقرار اليمن ولو أنصتوا لصوت الحكمة منذ ذاك الوقت لما قامت الحرب أصلاً..ولكن المصيبة آنذاك أن طرف من أطراف النزاع كان يتهم عمان زوراً بتهريب السلاح لليمن.”

عُمان أحرص منك في أمن و استقرار اليمن ولو أنصتوا لصوت الحكمة منذ ذاك الوقت لما قامت الحرب أصلاً..ولكن المصيبة آنذاك أن طرف من أطراف النزاع كان يتهم عمان زوراً بتهريب السلاح لليمن. #السلام_في_اليمن_بجهود_عمانية — عدنان الرئيسي🇴🇲 (@adnanoom) January 16, 2023

المبعوث الاممي يقدم إحاطته لمجلس الامن من صنعاء

يأتي هذا في وقت تسير فيه كل من التحركات الأممية والوساطة العمانية نحو هدف إقناع الحوثيين بالقبول بتمديد اتفاق الهدنة، ومنع أي تصعيد عسكري، والسماح للحكومة بتصدير النفط بعد منعها من قبل الحوثيين بهجمات بالطيران المسيّر، وصولاً إلى مفاوضات لإبرام تسوية سياسية للحرب في اليمن التي تدخل عامها التاسع على التوالي.

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، قد ألقى إحاطته لمجلس الأمن، الإثنين، من العاصمة اليمنية صنعاء بعد يوم من إنهاء الوفد العماني زيارته الثانية إلى صنعاء، خلال أقل من شهر، التي استمرت أربعة أيام، ضمن جهود مسقط في الوساطة بين الحوثيين والسعودية، والتي وصفت بأنها “جادة وإيجابية” من قبل قيادات جماعة الحوثيين في صنعاء.

المشاط يصف المحادثات مع الوفد العماني بالإيجابية

من جهته، قال رئيس “المجلس السياسي للحوثيين” (مجلس حكم الجماعة) مهدي المشاط، إن “المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكاراً إيجابية، تتعلق بالملف الإنساني وفي مقدمته صرف الرواتب لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز، والفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح الطرقات وتبادل الأسرى”.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات سلطة الحوثيين في صنعاء، للاطلاع على آخر المستجدات السياسية ونتائج المشاورات مع الوفد العماني التي جرت في صنعاء، حيث أكدوا حرصهم على “إنجاح المساعي الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يخدم السلم والأمن الدوليين”، وفق ما نقلت وكالة “سبأ“، النسخة الحوثية، بصنعاء.