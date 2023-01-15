هذه هي المتلازمة ونوع الطعام المسببان للإرهاق المستمر

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وطن-لا شك في أنه ينبغي على الإنسان النوم لـ8 ساعات ليحافظ على طاقته وصحته، لكن، قد لا يكون هذا كاف. فأحيانًا ينام المرء بشكل جيّد، بيد أنه لا يزال يشعر بالتعب والإرهاق.

وفي هذا السياق، نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على أن النوم لـ8ساعات متواصلة قد لا يكون كافيًا ليكون الإنسان في قمة نشاطه، بحيث يشعر دائمًا بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أنه يمكن أن تسبب بعض الأطعمة هذه المشاكل. وفي الواقع، ربما يكون الشخص يعاني من التهاب الدماغ والنخاع المؤلم للعضلات،التي من أعراضه التعب الشديد.

ما التهاب الدماغ والنخاع المؤلم للعضلات؟

من المؤكد أن أول أعراض التهاب الدماغ والنخاع المؤلم للعضلات هو التعب المزمن، ولكن هذه المتلازمة تسبب أيضًا اضطرابات النوم. والأسوأ من ذلك، أنه يسبب ألمًا في المفاصل وكذلك في الغدد الليمفاوية ويمكن أن يخلق أيضًا صعوبة في التركيز.

ووفقًا لترجمة “وطن“، إذا ظلت خصائص هذا المرض غير معروفة بالنسبة للشخص الذي يعاني منها، فمن المستحسن أن يراقب نظامه الغذائي. وفي الحقيقة، من شأن اللحوم الحمراء أن تساعد في تضخيم الأعراض المصاحبة لهذا المرض.

فيما يلي الأطعمة التي تسبب التهاب الدماغ والنخاع المؤلم للعضلات:

لا يخفى على أحد أن اللحوم الحمراء تحتوي على الدهون أكثر من اللحوم البيضاء. وحسبما ذكرته مجلة Journal Of Human Nutrition and Dietetics، فإن استهلاك الدهون الحيوانية يساهم بقوة في ظهور أعراض التعب المزمن.

أما إذا كنت تخطط لتناول وجبات لا تُستهلك فيها اللحوم الحمراء فلا داعي للذعر! لأنه تظل اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأرانب صالحة للأكل حتى في حالات التعب المزمن.

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وختمت المجلة بالقول، إن هناك عائلات أخرى من الأطعمة التي يجب أن تكون حذرا منها، حيث ستساهم المنتجات التي يوجد بها الجلوكوز في فقدان الطاقة التي من شأنها أن تسبب الشعور بالخمول. وإذا كنت تستهلك الكحول، فاحذر من الجفاف الذي يسببه، فهذا يزيد أيضًا من آثار الإرهاق.