نجل لاعب النصر يقلد حركة رونالدو الشهيرة .. شاهد ردة فعل “الدون”

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وطن – تداولت حسابات في مواقع التواصل، مقطع فيديو طريف، لنجل لاعب نادي النصر السعودي، وهو يقلد حركة احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة بإحراز الأهداف.

نجل لاعب النصر يقلد حركة رونالدو الشهيرة

نجل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي، ظهر في الفيديو، من داخل غرفة تبديل ملابس النادي، حيث كان يتواجد رونالدو، وأمامه قلّد حركته الشهيرة التي عادةً ما يقوم بها حينما يسجل أهدافاً.

وكانت ردّة فعل كريستيانو رونالدو على تقليد نجل تاليسكا له، بضحكة من القلب.

ونشر نادي النصر السعودي، عبر حسابه على تويتر، صوراً لحضور نجل لاعب النادي تاليسكا، تدريبات النادي.

ضيـفنـا اليوم 🤩

قـد يكون هدافًا في المستقبل 😂💛 pic.twitter.com/6psXn7sj3z — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 15, 2023

أول ظهور لرونالدو مع النصر السعودي

في سياقٍ قريب، سيشارك رونالدو صاحب الـ37 عاماً، مع فريقه الجديد النصر السعودي، كأول ظهور رسمي له بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه، على خلفية تحطيم هاتف مشجع إيفرتون مع فريقه السابق مانشسر يونايتد.

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وقال مدرب النصر السعودي رودي غارسيا، إن كريستيانو، سيشارك في مباراة النصر والاتفاق، الأحد، في الـ22 من شهر يناير/كانون الثاني، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية الرياض، كأول ظهور رسمي له مع الفريق.

وكان رونالدو حضر تدريبات فريقه السابق ريال مدريد التي أقيمت على ملعب فريقه الحالي في الرياض ضمن الاستعدادات لنهائي كأس السوبر الإسباني.

🤍 يالله حيه 🤍

ريال مدريد 🔥 كريستيانو pic.twitter.com/ocbg8D0Kht — ريال مدريد (@realmadridarab) January 13, 2023

انضمّ البرتغالي رونالدو، إلى صفوف نادي النصر السعودي بصفقة قياسية وتاريخية، قدّرت بـ200 مليون يورو، لمدة عامين ونصف أي حتى عام 2025.