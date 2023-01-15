الأحد, يناير 15, 2023
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نجل لاعب النصر يقلد حركة رونالدو الشهيرة .. شاهد ردة فعل “الدون”

نجل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي، ظهر في الفيديو، من داخل غرفة تبديل ملابس النادي، حيث كان يتواجد رونالدو، وأمامه قلّد حركته الشهيرة التي عادةً ما يقوم بها حينما يسجل أهدافاً.

كتب أنس السالم
نجل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر يقلد رونالدو watanserb.com
نجل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر يقلد رونالدو
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وطن – تداولت حسابات في مواقع التواصل، مقطع فيديو طريف، لنجل لاعب نادي النصر السعودي، وهو يقلد حركة احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة بإحراز الأهداف.

نجل لاعب النصر يقلد حركة رونالدو الشهيرة

نجل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي، ظهر في الفيديو، من داخل غرفة تبديل ملابس النادي، حيث كان يتواجد رونالدو، وأمامه قلّد حركته الشهيرة التي عادةً ما يقوم بها حينما يسجل أهدافاً.

وكانت ردّة فعل كريستيانو رونالدو على تقليد نجل تاليسكا له، بضحكة من القلب.

ونشر نادي النصر السعودي، عبر حسابه على تويتر، صوراً لحضور نجل لاعب النادي تاليسكا، تدريبات النادي.

أول ظهور لرونالدو مع النصر السعودي

في سياقٍ قريب، سيشارك رونالدو صاحب الـ37 عاماً، مع فريقه الجديد النصر السعودي، كأول ظهور رسمي له بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه، على خلفية تحطيم هاتف مشجع إيفرتون مع فريقه السابق مانشسر يونايتد.

رونالدو في تدريبات النصر
رونالدو في تدريبات النصر / حساب النصر على تويتر
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وقال مدرب النصر السعودي رودي غارسيا، إن كريستيانو، سيشارك في مباراة النصر والاتفاق، الأحد، في الـ22 من شهر يناير/كانون الثاني، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية الرياض، كأول ظهور رسمي له مع الفريق.

وكان رونالدو حضر تدريبات فريقه السابق ريال مدريد التي أقيمت على ملعب فريقه الحالي في الرياض ضمن الاستعدادات لنهائي كأس السوبر الإسباني.

انضمّ البرتغالي رونالدو، إلى صفوف نادي النصر السعودي بصفقة قياسية وتاريخية، قدّرت بـ200 مليون يورو، لمدة عامين ونصف أي حتى عام 2025.

تقديم رونالدو لجماهير نادي النصر watanserb.com
تقديم رونالدو لجماهير نادي النصر

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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