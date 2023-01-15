مصر.. المؤبد للمعارض المصري محمد علي في قضية “الجوكر” ودعوات لتحركات حقوقية

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وطن- أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد المعارض المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، و37 آخرين، وسط تنديد ورفض لهذه الأحكام التي تُوصف على نطاق واسع بغير العادلة.

المؤبد ضد محمد علي

وتأتي أحكام القضاء المصري علي محمد علي ومن معه بحسب ماجاء في تحقيقات القضية عدد 1530 لسنة، 2020 والمعروفة إعلاميا بـ “خلية الجوكر الإرهابية” بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية الجوكر الإرهابية”.

محكمة جنايات أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد على المقاول #محمد_علي و38 آخرين ضمن القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر" pic.twitter.com/DjjAm4juux — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 15, 2023

كما أصدرت المحكمة في نفس القضية، أحكاما عقابية بحق 16 متهماً، بينهم فتاة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، بينما برأت 21 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات.

محمد علي هو فنان ورجل أعمال مصري، يقيم منذ 2019 خارج مصر وكان أول من أثار ملف القصور الرئاسية والموازنات المالية الكبرى التي رصدتها الحكومة المصرية لها.

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أصبح محمد علي من أشد المعارضين لنظام الإنقلاب العسكري الحاكم في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر نشر فيديوهات تحث المصريين على الثورة ضد النظام القائم وفضح فساد السيسي وحاشيته من كبار الشخصيات العسكرية والإعلامية والسياسية في البلاد.

إلى ذلك، فقد استندت المحكمة في حكمها إلى تحقيقات لأجهزة الأمن المصرية رأت أنها تثبت ارتكاب المتهمين لعدة جرائم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت للمتهمين تهما ادعت خلالها قيامهم “بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

كما زعمت ذات الأطراف أيضاً، قيام محمد علي ومن معه من المتهمين بالترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

من المقاول والمعارض المصري محمد علي ؟

يشار أنه رغم النفي المتواصل لمحمد على في مناسبات عديدة انضمامه إلى أي فصيل سياسي أو ديني في حياته، ومنها جماعة الاخوان المسلمين المصرية، إلا أن وسائل الإعلام المصرية الموالية النظام العسكري تحاول منذ سنوات تكريس فكرة عمله لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا في مصر.

في عام 2019، نشر محمد علي سلسلة مقاطع فيديو يعارض فيها ما وصفه بـ “الفساد”، وقال إنه ينشر هذه المقاطع من إسبانيا بعد خروجه من مصر، بسبب عدم حصوله على “مستحقات مالية” عن أعمال يقول إن شركته نفذتها لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

النيابة العامة في #مصر تحيل المقاول #محمد_علي_فضحهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي. 😂🤣 pic.twitter.com/aPEBIIIS2T — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) November 30, 2019

تحدث أيضاً عن الفساد الذي يرعاه السيسي وحاشيته في دواليب الدولة المصرية، فأشار إلى جدوى مشروع قناة السويس الذي افتتحه السيسي، وبناء قصور رئاسية جديدة التي “تكلفت ملايين الجنيهات”.

و تطرق في وقت لاحق لرفضه “بيع” جزيرتي تيران وصنافير، اللتين سلمتهما الحكومة المصرية إلى المملكة العربية السعودية.

بعد أشهر من تلك الفيديوهات، انخرطت وسائل الإعلام المحلية في مصر، في حملة تشويه واسعة ضد محمد علي، وفي أكتوبر 2019، أصبح المقاول المقيم خارج البلاد مُلاحقا قضائيا في قضايا وصل بعضها حد اتهامه بالخيانة العظمى و سرقة أموال خاصة بالقوات المسلحة والهروب بها إلى الخارج.

أثار الحكم الصادر في حق المقاول والمعارض المصري محمد علي موجة غضب واسعة بين النشطاء الحقوقيين والمعارضين المصريين.

علق الحقوقي المصري “هيثم أبو خليل” عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلا “كان عندك كام سنة لما عرفت طريقة عمل القضاء المصري وإنه مش دائمًا ؟! أحكام بالجملة بالمؤبدات والسجن لأطفال وأحدث وآخرين في تظاهرات سبتمبر 2019 التي دعى لها المقاول محمد على !!!”.

كان عندك كام سنة لما عرفت طريقة عمل القضاء المصري وإنه مش دائماً لتحقيق العدل؟!

أحكام بالجملة بالمؤبدات والسجن لأطفال وأحدث وآخرين في تظاهرات سبتمبر 2019 التي دعى لها المقاول محمد على!!!! pic.twitter.com/ZzfS1WDw4e — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 15, 2023

فيما قال الناشط “وائل حافظ” أن أطوار القضية تعود إلى 2019، مشيرا أن القضاء المصري قد أصدر أحكاما في حق أطفال قُصر رفقة محمد علي.

حيث أشار أنه على غرار محمد علي وقع “الحكم على 103 متهمين بينهم 28 طفلا في «قضية الجوكر» الأحد..”.

وتابع بقوله “تصدر الدّائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، الأحد، حكمها في القضية رقم 653 لسنة 2021 والمعروفة إعلاميا باسم “قضية الجوكر”، والتي ضمت بأمر الإحالة 28 طفلا متهما من بين 103 متهمين في القضية”.