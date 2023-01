مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم

- Advertisement -

وطن- مشاهدة كلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ميدان ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

وستذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في قمة الكلاسيكو الناري، بنهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات).

وستنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على شبكة قنوات (SCC) الرياضية السعودية، على القمر الصناعي (النايل سات) المشفرة، بتردد 12523، وباستقطاب عامودي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

كما وستنقل على العديد من المواقع الرياضية بالمجان، من أبرزها كورة لايف وأسطورة لايف ويلا شوت وغيرها بالمجان لجميع عشاق كرة القدم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

ونرفق لكم متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة كلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني 2023، كما يلي:

وسيعلق على مجريات قمة كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

𝐈𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐖

Getting ready for the final pic.twitter.com/QP0wAenzo5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2023