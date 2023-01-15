مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم

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وطن- مشاهدة كلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ميدان ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

وستذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في قمة الكلاسيكو الناري، بنهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات).

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

وستنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على شبكة قنوات (SCC) الرياضية السعودية، على القمر الصناعي (النايل سات) المشفرة، بتردد 12523، وباستقطاب عامودي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

كما وستنقل على العديد من المواقع الرياضية بالمجان، من أبرزها كورة لايف وأسطورة لايف ويلا شوت وغيرها بالمجان لجميع عشاق كرة القدم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

ونرفق لكم متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة كلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني 2023، كما يلي:

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني 2023

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وسيعلق على مجريات قمة كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

توقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وستنطلق صافرة بداية مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

𝐈𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐖

Getting ready for the final pic.twitter.com/QP0wAenzo5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2023

كما وستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً. أما بتوقيت دول تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

🧐 هدفك المفضل من مواجهاتنا مع ريال مدريد في كلاسيكو #السوبر_الإسباني؟ 🤔 ⏳ #ElClásico ⌛ pic.twitter.com/o6rQgkdM8f — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 15, 2023

فيما ستكون مواجهة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني، بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً.

ومن الجدير بالذكر، بأن ريال مدريد تقابل أمام غريمه برشلونة في تاريخ مواجهات الكلاسيكو الإسباني 250 مباراة. فاز ب101 مباراة، مقابل 97 لفريق برشلونة، بينما خيم التعادل بين الفريقين في 52 مباراة حتى الآن.