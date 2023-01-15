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مرض نادر يجعل ثديي عارضة أزياء ينموان أربعة أضعاف حجمهما الطبيعي كل عام! (شاهد)

تأمل الآن باماليا في رفع مستوى الوعي بالتحديات التي تأتي مع الثدي سريع النمو

كتب رفيف عبدالله
مرض نادر يجعل ثديي عارضة أزياء ينموان أربعة أضعاف حجمهما الطبيعي كل عام! (شاهد) watanserb.com
مرض تضخم الثدي جعل باميليا تعاني
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وطن– كشفت عارضة أزياء أسترالية، عن معاناتها من حالة صحية نادرة، تجعل ثدييها لا يتوقفان عن النمو،  وتضطر لارتداء حمالة صدر أكبر بأربع مرات من السنة التي تسبقها.

آلام الظهر والرقبة

تم تشخيص باميليا بالإصابة بـ متلازمة تضخم الثدي Gigantomastia ، وهي حالة نادرة تتضمن نمو الثدي بشكل كبير بسبب النمو المفرط للأنسجة.

ذهبت الشابة البالغة من العمر 27 عامًا لطلب المساعدة الطبية في مارس 2022 بعد معاناتها من آلام في الظهر والرقبة والكتف.

مرض تضخم الثدي
تم تشخيص مرض باميليا في مارس 2022

تمت إحالة باميليا إلى جراح بعد أن انتقل ثديها من حجم حمالة الصدر مقاس J إلى مقاس M ، حيث نما عرضه 14 سم في ثمانية أشهر.

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تحديات وصعوبات

تأمل الآن باماليا  في رفع مستوى الوعي بالتحديات التي تأتي مع الثدي سريع النمو، مثل التسوق لشراء الملابس.

قالت إن حالتها تسبب لها انزعاجًا جسديًا وعقليًا هائلاً حيث غالبًا ما يحكم عليها الغرباء بسبب ثديها الكبير.

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وقالت باميليا لصحيفة “ميرور“: “إنه أمر غير مريح للغاية – فهي ثقيلة للغاية ويمكن أن أشعر بألم شديد”.

وأضافت “في البداية كان الأمر ممتعًا وممتعًا أن أرى مدى نموها ، ولكن مؤخرًا أصبحت أشعر بعدم الارتياح ، وأجد نفسي أتمنى لو كان ثديي بحجم طبيعي”.

وتحدثت باميليا عن الصعوبات التي تواجهها قائلة “أجد صعوبة في العثور على ملابس تناسب صدري وينتهي بي المطاف فقط بارتداء قمصان كبيرة الحجم”.

وأضافت: “هناك خيارات محدودة للغاية للنساء الأكبر حجمًا ، خاصة إذا كنت لا ترغب في عرض صدرك”.

مرض تضخم الثدي
الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا غير قادرة على العثور على ملابس تناسبها

نظرات غير بريئة

وأردفت “أشعر بالخجل الشديد عند الخروج في الأماكن العامة. إذا كنت أرتدي شيئًا ضيقًا على صدري ، ألاحظ أن النساء يحدقون بي ويحكمون على مظهري.”

وتدعي باميليا أنها غالبًا ما تتلقى نظرات غير بريئة لامتلاكها مثل هذا الثدي الكبير لذا تميل إلى البقاء في المنزل.

كما أنها تعاني من متلازمة تكيس المبايض ، لذا فهي تخضع للاختبار لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تكون الحالتان مرتبطين ببعضهما.

الجراحة هي الحل

يمكن أن يحدث تضخم الغدة الكظرية بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك التغيرات الهرمونية والأدوية وأمراض المناعة الذاتية.

لكن بالنسبة لحالة باميليا ، السبب غير معروف حاليًا.

مرض تضخم الثدي
تشعر وكأن الناس ينظرون إليها نظرات قذرة

أفضل خيار لها بحسب ما أخبرها الأطباء، هو إجراء عملية تصغير للثدي، وتأمل أن تخضع لها في وقت ما هذا العام.

تعليقات وقحة

لدى باميليا ابن واحد يبلغ من العمر سبع سنوات ، وترغب في إنجاب طفل آخر قبل الجراحة.

هناك احتمال أن يعود ثدييها إلى حجمهما الحالي بعد التصغير ، لكنها متحمسة لتخفيف بعض معاناتها.

كما أنها تشارك عبر “تيك توك” تجاربها لأنها لم ترَ أشخاصًا ينشرون معلومات عن مرض تضخم الثدي.

مرض تضخم الثدي
تحاول العارضة الآن رفع مستوى الوعي بحالتها

أضافت باميليا: “كان رد الفعل عبر الإنترنت إيجابيًا بشكل عام ، وكان لدي الكثير من النساء يشاركن تجربتهن”.

وتابعت: “بالطبع ، أتلقى تعليقات وقحة غريبة ، لكن في الغالب ، أشعر أنني أفتح أعين الناس على ماهية الضخامة – إنها حالة نادرة جدًا ، لذا لا يعرفها معظم الناس”.

تضخم الثدي
تشارك باماليا تجربتها في رفع مستوى الوعي لدى النساء الأخريات

وختمت باميليا “أود أن يقوم الناس بإجراء بحث قبل الإدلاء برأيهم في الطريقة التي ينظرون بها لي. إنه أمر غير مريح وليس من السهل أن تصاب بهذا المرض النادر”.

المصدرميرور - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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