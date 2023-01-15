لم يلتقِ بالدون بعد.. بنزيما يتحدث عن علاقته مع رونالدو (فيديو)

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وطن- تحدث أسطورة ريال مدريد الحالية كريم بنزيما، قائد الفريق الملكي، عن علاقته مع رونالدو، الذي لم يلتقِ به، خلال المؤتمر الصحفي معه، السبت، قبيل قمة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.

وقال الفرنسي كريم بنزيما، عن عدم التقاطه صورة مع زميله السابق رونالدو: “لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء. ولم أستطع تحيته، لكن آمل أن أتمكن من رؤيته الأحد”.

علاقة بنزيما مع رونالدو

وأضاف بنزيما لاعب ريال مدريد، “في الحقيقة لم أرَ كريستيانو بالأمس. الصور هذه يمكن نشرها على انستغرام أو مواقع التواصل، ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغداً إذا رأيته سأتحدث معه”.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد زار تدريبات ريال مدريد على ملعب نادي النصر السعودي، والتقى بعدد من نجوم الفريق الملكي، كان من أبرزهم الثلاثي البرازيلي فينيسوس جونيور ورودريغو وإيدير ميليتاو. بالإضافة إلى المدرب الإيطالي أنشيلوتي وروبرتو كارلوس ومسؤولين في النادي.

💥 "Cristiano y yo no necesitamos fotos para demostrar que somos amigos" 📺 Así fue la rueda de prensa de Benzema https://t.co/pQQrKqkTEY #superSupercopa pic.twitter.com/M6GnJCeenO — MARCA (@marca) January 14, 2023

وكان نجم ريال مدريد السابق وأحد أساطير النادي الملكي رونالدو، لم يحضر حفل تتويج زميله السابق كريم بنزيما، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، في العاصمة الفرنسية (باريس)، كما أن اللاعب لم يقدم التهنئة للاعب حتى الآن.

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ورحل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في صيف عام 2018، بصفقة قياسية بلغت نحو 100 مليون يورو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وعودة بعدها إلى نادي مانشستر يونايتد، الذي لم يستمرّ طويلاً معه، ليتنقل بعدها إلى النصر السعودي.

وتعاقد نادي النصر السعودي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حتى صيف عام 2025، بصفقة بلغت نحو 200 مليون يورو.

لا توجد صورة مع كريستيانو رونالدو؟ بنزيما: لسنا بحاجة إلى التقاط صورة معاً لنقول إننا أصدقاء لقد كان اللقاء أثناء التدريب و لكن لم يكن لدي وقت للتحدث معه. pic.twitter.com/NvYcPFmcmg — عالم القوت (@GOATTWORLD) January 14, 2023

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2023

كما يلتقي كريم بنزيما وزملاؤه في فريق ريال مدريد، أمام غريمه التقليدي برشلونة، الأحد، للصراع على لقب كأس السوبر الإسباني 2023.

وستقام مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

يذكر أنّ ريال مدريد قد تُوّج بلقب السوبر الإسباني الموسم الماضي، بينما يعدّ غريمه التقليدي برشلونة الأكثر تتويجاً بالبطولة في تاريخ مسيرته، برصيد 13 لقباً حتى الآن.