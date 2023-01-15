الأحد, يناير 15, 2023
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رياضة

لم يلتقِ بالدون بعد.. بنزيما يتحدث عن علاقته مع رونالدو (فيديو)

بنزيما عن علاقته مع رونالدو: "لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء"

كتب فارس أبو شيحة
بنزيما يتحدث عن علاقته مع رونالدو watanserb.com
بنزيما يتحدث عن علاقته مع رونالدو
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وطن- تحدث أسطورة ريال مدريد الحالية كريم بنزيما، قائد الفريق الملكي، عن علاقته مع رونالدو، الذي لم يلتقِ به، خلال المؤتمر الصحفي معه، السبت، قبيل قمة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.

وقال الفرنسي كريم بنزيما، عن عدم التقاطه صورة مع زميله السابق رونالدو: “لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء. ولم أستطع تحيته، لكن آمل أن أتمكن من رؤيته الأحد”.

علاقة بنزيما مع رونالدو

وأضاف بنزيما لاعب ريال مدريد، “في الحقيقة لم أرَ كريستيانو بالأمس. الصور هذه يمكن نشرها على انستغرام أو مواقع التواصل، ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغداً إذا رأيته سأتحدث معه”.

بنزيما يتحدث عن علاقته مع رونالدو
بنزيما ورونالدو

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد زار تدريبات ريال مدريد على ملعب نادي النصر السعودي، والتقى بعدد من نجوم الفريق الملكي، كان من أبرزهم الثلاثي البرازيلي فينيسوس جونيور ورودريغو وإيدير ميليتاو. بالإضافة إلى المدرب الإيطالي أنشيلوتي وروبرتو كارلوس ومسؤولين في النادي.

وكان نجم ريال مدريد السابق وأحد أساطير النادي الملكي رونالدو، لم يحضر حفل تتويج زميله السابق كريم بنزيما، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، في العاصمة الفرنسية (باريس)، كما أن اللاعب لم يقدم التهنئة للاعب حتى الآن.

رونالدو وبنزيما
بنزيما يتحدث عن رونالدو
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ورحل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في صيف عام 2018، بصفقة قياسية بلغت نحو 100 مليون يورو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وعودة بعدها إلى نادي مانشستر يونايتد، الذي لم يستمرّ طويلاً معه، ليتنقل بعدها إلى النصر السعودي.

وتعاقد نادي النصر السعودي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حتى صيف عام 2025، بصفقة بلغت نحو 200 مليون يورو.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2023

كما يلتقي كريم بنزيما وزملاؤه في فريق ريال مدريد، أمام غريمه التقليدي برشلونة، الأحد، للصراع على لقب كأس السوبر الإسباني 2023.

وستقام مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

علاقة رونالدو وبنزيما
علاقة رونالدو وبنزيما

يذكر أنّ ريال مدريد قد تُوّج بلقب السوبر الإسباني الموسم الماضي، بينما يعدّ غريمه التقليدي برشلونة الأكثر تتويجاً بالبطولة في تاريخ مسيرته، برصيد 13 لقباً حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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