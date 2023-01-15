كوكسال بابا في الأردن.. ظهور لافت وهذا ما فعله في شوارع عمان (فيديو)

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وطن- استقبل البلوغر التركي الشهير “كوكسال بابا” في الأردن استقبالاً لافتاً، وتأتي زيارته الأولى للمملكة في إطار زيارات متعددة قام بها المشهور التركي مؤخرا إلى بلدان عربية عدة ومنها مصر والعراق.

ووصل البلوجر التركي الشهير باسم “كوكسال بابا” إلى الأردن مساء، الأحد، وفق فيديو قصير نشره على حسابه في “فيس بوك” وأعادت نشره قناة العربية- الأردن.

البلوغر التركي "كوكسال بابا" سعيد باستقباله في الأردن..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/mtvs0kXwVu — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) January 15, 2023

وظهر “كوكسال بابا” في المقطع وهو يدخل إلى قاعة استقبال في مطار الملكة علياء الدولي، برفقة أحد الأشخاص على إيقاع فرقة شعبية ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول “أهلا وسهلاً بكم في الأردن“.

ثم تستقبله فرقة موسيقية بأغنية للفنانة الأردنية سميرة توفيق “بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل.. واسقوها للنشامى ع ظهور الخيل”. فيما بدا عدد من الأشخاص وهم يلتقطون صورا له من جوالاتهم.

ويبدو مرافقه وهو يرفع يدي كوكسال ويحركها مع أنغام الأغنية، ويُرى الشهير التركي وهو يصور بجواله مظاهر الاحتفال به.

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وشكر كوكسال بابا واسمه الحقيقي “بكتاش أوغلو” من مواليد عام 1975، الأردن على الترحيب الحار لدى وصوله أرض المطار على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

just arrive thank u jordan for very welcome to me🌪 pic.twitter.com/FVvYbleuxX — Köksal Baba (@koksalbaba1461) January 15, 2023

ونشر أحد معجبي كوكسال على “تويتر” مقطع فيديو له لدى وصوله إلى الأردن داخل السيارة وهو يستمع إلى أغنية تركية ويتحدث مع السائق.

وعلق ناشر الفيديو: “والله نورت عمان بالاسطورة كوكسال بابا “.

والله نورت عمان بالاسطورة كوكسال بابا ❤❤ pic.twitter.com/2eGB6iLvpk — L A I T H (@Laith_ziod) January 15, 2023

كوكسال بابا.. تعبيرات كوميدية وشهرة واسعة

ويحظى كوكسال بابا بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لامتلاكه تعبيرات كوميدية خاصة.

واشتهر كوكسال ذو البنية الضئيلة عن طريق الفيديوهات المنتشرة له على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقاته الغاضبة من معجبيه.

وأثيرت التكهنات عن سبب زيارته إلى الأردن، متسائلين إن كان السبب عمل فني مرتقب على غرار مشاركته بأغنية ” البنات” للمطرب المصري “عمر كمال” أم لأغراض دعائية.

يعاني من مرض وراثي

ويعاني كوكسال بابا البالغ من العمر 46 عاماً من مرض وراثي يؤثر على النمو وتسبب في قصر قامته وشكله المميز.

وبدأ بدخول عالم السوشيال ميديا منذ عام 2015، وقام بنشر مقاطع فيديو عن حياته اليومية بشكل كوميدي طريف أثار إعجاب الملايين من متابعيه.

ورغم مرضه احترف كوكسال بابا الملاكمة، وتمكن من الفوز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لثلاثة أعوام على التوالي واعتزل عام 2010.