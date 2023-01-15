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كوكسال بابا في الأردن.. ظهور لافت وهذا ما فعله في شوارع عمان (فيديو)

تم استقبال البلوغر التركي الشهير كوكسال بابا في مطار الملكة علياء الدولي بالموسيقى والغناء وترحيب حار به في الأردن

كتب خالد الأحمد
كوكسال بابا watanserb.com
كوكسال بابا في الأردن
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وطن- استقبل البلوغر التركي الشهير “كوكسال بابا” في الأردن استقبالاً لافتاً، وتأتي زيارته الأولى للمملكة في إطار زيارات متعددة قام بها المشهور التركي مؤخرا إلى بلدان عربية عدة ومنها مصر والعراق.

ووصل البلوجر التركي الشهير باسم “كوكسال بابا” إلى الأردن مساء، الأحد، وفق فيديو قصير نشره على حسابه في “فيس بوك” وأعادت نشره قناة العربية- الأردن.

استقبل البلوغر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن استقبالاً لافتاً
استقبل البلوغر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن استقبالاً لافتاً

وظهر “كوكسال بابا” في المقطع وهو يدخل إلى قاعة استقبال في مطار الملكة علياء الدولي، برفقة أحد الأشخاص على إيقاع فرقة شعبية ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول “أهلا وسهلاً بكم في الأردن“.

ثم تستقبله فرقة موسيقية بأغنية للفنانة الأردنية سميرة توفيق “بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل.. واسقوها للنشامى ع ظهور الخيل”. فيما بدا عدد من الأشخاص وهم يلتقطون صورا له من جوالاتهم.

ويبدو مرافقه وهو يرفع يدي كوكسال ويحركها مع أنغام الأغنية، ويُرى الشهير التركي وهو يصور بجواله مظاهر الاحتفال به.

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وشكر كوكسال بابا واسمه الحقيقي “بكتاش أوغلو” من مواليد عام 1975، الأردن على الترحيب الحار لدى وصوله أرض المطار على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحد معجبي كوكسال على “تويتر” مقطع فيديو له لدى وصوله إلى الأردن داخل السيارة وهو يستمع إلى أغنية تركية ويتحدث مع السائق.

وعلق ناشر الفيديو: “والله نورت عمان بالاسطورة كوكسال بابا “.

كوكسال بابا.. تعبيرات كوميدية وشهرة واسعة

ويحظى كوكسال بابا بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لامتلاكه تعبيرات كوميدية خاصة.

واشتهر كوكسال ذو البنية الضئيلة عن طريق الفيديوهات المنتشرة له على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقاته الغاضبة من معجبيه.

وأثيرت التكهنات عن سبب زيارته إلى الأردن، متسائلين إن كان السبب عمل فني مرتقب على غرار مشاركته بأغنية ” البنات” للمطرب المصري “عمر كمال” أم لأغراض دعائية.

يعاني من مرض وراثي

ويعاني كوكسال بابا البالغ من العمر 46 عاماً من مرض وراثي يؤثر على النمو وتسبب في قصر قامته وشكله المميز.

وبدأ بدخول عالم السوشيال ميديا منذ عام 2015، وقام بنشر مقاطع فيديو عن حياته اليومية بشكل كوميدي طريف أثار إعجاب الملايين من متابعيه.

ورغم مرضه احترف كوكسال بابا الملاكمة، وتمكن من الفوز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لثلاثة أعوام على التوالي واعتزل عام 2010.

المصدرتويتر، قناة العربية- الأردن، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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