كوكسال بابا في الأردن.. ظهور لافت وهذا ما فعله في شوارع عمان (فيديو)

وطن- استقبل البلوغر التركي الشهير “كوكسال بابا” في الأردن استقبالاً لافتاً، وتأتي زيارته الأولى للمملكة في إطار زيارات متعددة قام بها المشهور التركي مؤخرا إلى بلدان عربية عدة ومنها مصر والعراق.

ووصل البلوجر التركي الشهير باسم “كوكسال بابا” إلى الأردن مساء، الأحد، وفق فيديو قصير نشره على حسابه في “فيس بوك” وأعادت نشره قناة العربية- الأردن.

وظهر “كوكسال بابا” في المقطع وهو يدخل إلى قاعة استقبال في مطار الملكة علياء الدولي، برفقة أحد الأشخاص على إيقاع فرقة شعبية ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول “أهلا وسهلاً بكم في الأردن“.

ثم تستقبله فرقة موسيقية بأغنية للفنانة الأردنية سميرة توفيق “بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل.. واسقوها للنشامى ع ظهور الخيل”. فيما بدا عدد من الأشخاص وهم يلتقطون صورا له من جوالاتهم.

ويبدو مرافقه وهو يرفع يدي كوكسال ويحركها مع أنغام الأغنية، ويُرى الشهير التركي وهو يصور بجواله مظاهر الاحتفال به.

وشكر كوكسال بابا واسمه الحقيقي “بكتاش أوغلو” من مواليد عام 1975، الأردن على الترحيب الحار لدى وصوله أرض المطار على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

just arrive thank u jordan for very welcome to me🌪 pic.twitter.com/FVvYbleuxX

— Köksal Baba (@koksalbaba1461) January 15, 2023