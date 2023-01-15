الأحد, يناير 15, 2023
الرئيسيةحياتنافيفي عبده تقرر "نقل خبرتها" للفتيات في سلسلة مقاطع مصورة (شاهد)
حياتنا

فيفي عبده تقرر “نقل خبرتها” للفتيات في سلسلة مقاطع مصورة (شاهد)

وجهت فيفي عيده نصائح للفتيات والزوجات بشكل عام لتكوين أسرة نموذجية سوية حسب قولها

كتب فهمي الورغمي
فيفي عبده watanserb.com
- Advertisement -

وطن- أثارت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، موجة جدل عارمة بعد ظهورها مؤخرا في مقابلة تلفزيونية، كشفت خلالها عزمها تقديم نصائح للسيدات وبشكل خاص الفتيات، حول كيف يتعاملن مع أزواجهن.

فيفي عبده توجه النصائح وتنقل خبرتها للنساء

وقالت فيفي عبده (70 عاما) خلال حضورها ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية، السبت، إنها لديها جملة من النصائح ستقدمها تباعا إلى الفتيات في سلسلة مقاطع مصورة ستبثها عبر السوشيال ميديا.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

فيفي عبده التي عبرت خلال المقابلة التلفزيونية على قناة “الجديد“، رفضها القاطع لمقولات من وصفتهم بـ “النسويات” اللواتي ينصحن المرأة بالمعاملة الندية مع الرجل.

ورأت في المقابل، أنه يجب على الرجل أن يكون قوياً ويجب على المرأة أن تكون ضعيفة أمام الرجل القوي، على حد وصفها.

فيفي عبده توجه النصائح وتنقل خبرتها للنساء
فيفي عبده توجه النصائح وتنقل خبرتها للنساء
- Advertisement -

واعتبرت أن نصيحتها تلك، هي مكمن السر نحو علاقة زوجية ناجحة، حسبها، وأنها من ذلك المنطلق ستنخرط في حملة نوعية ونُصح عبر السوشيال ميديا للنساء والفتيات.

وأشارت الراقصة المصرية التي اشتهرت بتصرفاتها الجريئة سواء في ظهورها الإعلامي أو في إطلالاتها السينمائية، إلى أنها ستشارك مع “الفتيات” تجربتها و “خبرتها” في التعامل مع الرجل، لحياة زوجية اكثر سعادة.

فيفي عبده على خطى ياسيمن عز

ووجهت نصيحة للزوجات في حالة اكتشاف خيانة أزواجهن، قائلة: “كل الرجالة بتخون وبتقول هل من مزيد، اعملي نفسك مش عارفة، واوعي الراجل يضيع من إيدك”.

وتابعت: “لازم تشوفي خيانته بنفسك، واوعي تسمعي كذب الناس، ولما تشوفي بنفسك تبقي كسرتي عينه، لكن لو طلبت الطلاق هيقول مع السلامة، تبقى إنت كسبتي إيه؟”.

جدير بالملاحظة أن الممثلة المصرية فيفي عبده، تزوجت عدة المرات، ولم تكن حياتها الزوجية بالمثال الذي يُحتذى في الأوساط الإعلامية أو الفنية المصرية.

إلى ذلك، وخلال نفس المقابلة التلفزيونية، كشفت فيفي عبده عن تجربة مرعبة عاشتها في كينيا، أثناء قيامها برحلة سفاري برفقة زوجها وشريكه وزوجته.

فيفي عبده تروي قصة زيارتها كينيا

وأوضحت أنها كانت على معرفة بالاستعدادات المطلوبة للرحلة قائلة: “لبست هدوم السفاري، وجوزي وصاحبه ومراته أخذوا البنادق وراحوا يصطادوا غزال، لكن أنا طلبت أنتظر في العربية لإني مش جريئة”.

وأضافت: “اكتشفت إن الشخص المسؤول عن حراستي لا يملك بندقية وكان معاه عصاية، فصرخت ورجعوني مكان إقامتي بالطيارة الهليكوبتر، وجوزي رجع بينزف من مناخيره، لإنه بدل ما يضرب الغزالة بالبندقية ضرب نفسه”.

وتابعت: “طلبوا مني أنتظر في الشاليه وقفلوا الباب، وفجأة نمر نط من الشباك عندي، وكان النمر أكل صاحبه في نفس السنة، وقلبي وقف لكن عشان أنا راقصة ورياضية نطيت فوق مكان عالي النمر مقدرش يوصل له، ولما رجعت مصر طلبت الطلاق”.

وعلى خلاف حياتها الزوجية، نالت فيفي عبده حظوة كبيرة من قبل نظام الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، الذي جعل منها واحدة من أشهر الراقصات والوجوه الفنية في مصر والعالم العربي.

وتجدر الإشارة في سياق متصل، إلى أن المشهد الإعلامي المصري، أصبح منذ سنوات ساحة مفتوحة للنصائح المجتمعية المجانية التي تقدمها مذيعات وإعلاميات على الهواء مباشرة وعبر منابر إعلامية ترعاها فضائيات كبيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصر.. المؤبد للمعارض المصري محمد علي في قضية “الجوكر” ودعوات لتحركات حقوقية

تقارير

مصر: هل ترتفع أسعار الكهرباء والوقود والخبز على المواطنين دفعة واحدة؟

الهدهد

إعلامي مصري بقناة ممولة إماراتيا يفتح النار على عمرو أديب بسؤال محرج عن السعودية

الهدهد

تستغل أنوثتها بشكل خارج.. فيديو منى العمدة الذي تسبب بوقفها وتحويلها للتحقيق

الهدهد

“جمع كلمة حسام” حديث المصريين.. جدل امتحانات طلاب الثانوي يبدأ باكرا

الهدهد

نائب كويتي يحرج السيسي على الهواء في مجلس الأمة (فيديو)

الهدهد

صور المقبرة الملكية الجديدة المكتشفة في مصر لملكة من الأسرة الـ18

الهدهد

كافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري لعدد من الطلبة

الهدهد

عصابة إجرامية خطيرة بحوزتها ترسانة أسلحة في محافظة مصرية (شاهد)

اقتصاد

وكالة “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” تتوقع انهياراً جديداً في سعر الجنيه المصري!

الهدهد

مصر.. خادمة لدى رجل أعمال شهير تحاول الانتحار وأُنقذت بآخر لحظة

الهدهد

إلهام شاهين تدخل على الخط وتهاجم الشيخ “الشعرواي” والمدافعين عنه..بماذا وصفتهم؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من الكعبة .. الصور التي هزّت مواقع التواصل لرجل يطوف حاملاً أباه (شاهد)

سبب وفاة شايع النفيسة نجم كرة القدم السعودية في الثمانينيات

زوجة عمر البشير تُجرد من ثروتها الضخمة بحكم القضاء.. كم حجمها؟

آلاف المقاطع الإباحية لأطفال تقود فلوريان تايشتمايستر للمعتقل والتلفزيون يمنع أعماله

فيديو الطفل السوري الذي أبكى مذيعة الجزيرة والمراسل والمشاهدين

بعد رونالدو.. النصر يقاتل لضم كريم بنزيما لصفوفه ويغريه بمبلغ طائل

جدل الأوراق السرية بمنزل بايدن مستمر والبيت الأبيض يعلن الحصول على المزيد

بعد مهاجمة بيكيه وحبيبته.. سحر وأصوات غريبة في منزل شاكيرا (شاهد)

دراسة تكشف عن مشروب يساعد على حرق دهون البطن في أسابيع..تعرف عليه

مصر.. المؤبد للمعارض المصري محمد علي في قضية “الجوكر” ودعوات لتحركات حقوقية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC