فيفي عبده تقرر “نقل خبرتها” للفتيات في سلسلة مقاطع مصورة (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، موجة جدل عارمة بعد ظهورها مؤخرا في مقابلة تلفزيونية، كشفت خلالها عزمها تقديم نصائح للسيدات وبشكل خاص الفتيات، حول كيف يتعاملن مع أزواجهن.

فيفي عبده توجه النصائح وتنقل خبرتها للنساء

وقالت فيفي عبده (70 عاما) خلال حضورها ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية، السبت، إنها لديها جملة من النصائح ستقدمها تباعا إلى الفتيات في سلسلة مقاطع مصورة ستبثها عبر السوشيال ميديا.

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فيفي عبده التي عبرت خلال المقابلة التلفزيونية على قناة “الجديد“، رفضها القاطع لمقولات من وصفتهم بـ “النسويات” اللواتي ينصحن المرأة بالمعاملة الندية مع الرجل.

ورأت في المقابل، أنه يجب على الرجل أن يكون قوياً ويجب على المرأة أن تكون ضعيفة أمام الرجل القوي، على حد وصفها.

فيفي عبده: "مرة في كينيا نط نمر من الشباك عندي لكن عشان انا راقصة ورياضية نطيت فوق مكان عالي مقدرش النمر يوصلي". pic.twitter.com/j2ybg4mVC7 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 15, 2023

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واعتبرت أن نصيحتها تلك، هي مكمن السر نحو علاقة زوجية ناجحة، حسبها، وأنها من ذلك المنطلق ستنخرط في حملة نوعية ونُصح عبر السوشيال ميديا للنساء والفتيات.

وأشارت الراقصة المصرية التي اشتهرت بتصرفاتها الجريئة سواء في ظهورها الإعلامي أو في إطلالاتها السينمائية، إلى أنها ستشارك مع “الفتيات” تجربتها و “خبرتها” في التعامل مع الرجل، لحياة زوجية اكثر سعادة.

فيفي عبده على خطى ياسيمن عز

ووجهت نصيحة للزوجات في حالة اكتشاف خيانة أزواجهن، قائلة: “كل الرجالة بتخون وبتقول هل من مزيد، اعملي نفسك مش عارفة، واوعي الراجل يضيع من إيدك”.

وتابعت: “لازم تشوفي خيانته بنفسك، واوعي تسمعي كذب الناس، ولما تشوفي بنفسك تبقي كسرتي عينه، لكن لو طلبت الطلاق هيقول مع السلامة، تبقى إنت كسبتي إيه؟”.

#فيفي_عبده لـ قناة الجديد اللبنانية: كل الرجالة بتخون وتقول هل من مزيد ولازم تشوفي خيانته بنفسك وتبقي كسرتي عينه pic.twitter.com/NuAqDVAnRi — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 15, 2023

جدير بالملاحظة أن الممثلة المصرية فيفي عبده، تزوجت عدة المرات، ولم تكن حياتها الزوجية بالمثال الذي يُحتذى في الأوساط الإعلامية أو الفنية المصرية.

إلى ذلك، وخلال نفس المقابلة التلفزيونية، كشفت فيفي عبده عن تجربة مرعبة عاشتها في كينيا، أثناء قيامها برحلة سفاري برفقة زوجها وشريكه وزوجته.

#فيفي_عبده تتحدث عن قسوة والدتها : كانت بتحب المصارعة جدا وجيت البيت لقيتها معلقة اختي في النجفة "الثريا"#كتاب_الشهرة@Ali_yassn@Fifiabduoffcial

لمشاهدة الحلقة الكاملة اضغط على الرابط التالي:https://t.co/Doi17uooZo pic.twitter.com/qdOiGKwprw — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) January 14, 2023

فيفي عبده تروي قصة زيارتها كينيا

وأوضحت أنها كانت على معرفة بالاستعدادات المطلوبة للرحلة قائلة: “لبست هدوم السفاري، وجوزي وصاحبه ومراته أخذوا البنادق وراحوا يصطادوا غزال، لكن أنا طلبت أنتظر في العربية لإني مش جريئة”.

وأضافت: “اكتشفت إن الشخص المسؤول عن حراستي لا يملك بندقية وكان معاه عصاية، فصرخت ورجعوني مكان إقامتي بالطيارة الهليكوبتر، وجوزي رجع بينزف من مناخيره، لإنه بدل ما يضرب الغزالة بالبندقية ضرب نفسه”.

فيفي عبده تنصح السيدات :

حتى لو زوجك خانك ما تسبهوش الرجالة كلها بتخون اعملي نفسك مش عارف #فيفي_عبده @Fifiabduoffcial pic.twitter.com/D1uVQMgxN9 — قاضي المشاهير ⚖️ Qadi almashair (@qadi_almashahir) January 15, 2023

وتابعت: “طلبوا مني أنتظر في الشاليه وقفلوا الباب، وفجأة نمر نط من الشباك عندي، وكان النمر أكل صاحبه في نفس السنة، وقلبي وقف لكن عشان أنا راقصة ورياضية نطيت فوق مكان عالي النمر مقدرش يوصل له، ولما رجعت مصر طلبت الطلاق”.

وعلى خلاف حياتها الزوجية، نالت فيفي عبده حظوة كبيرة من قبل نظام الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، الذي جعل منها واحدة من أشهر الراقصات والوجوه الفنية في مصر والعالم العربي.

وتجدر الإشارة في سياق متصل، إلى أن المشهد الإعلامي المصري، أصبح منذ سنوات ساحة مفتوحة للنصائح المجتمعية المجانية التي تقدمها مذيعات وإعلاميات على الهواء مباشرة وعبر منابر إعلامية ترعاها فضائيات كبيرة.