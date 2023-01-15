فيديوهات مفزعة لكارثة تحطم طائرة نيبال ولقطات تُظهر آخر لحظاتها

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وطن – تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال اليوم الأحد، حسبما أعلنت شركة “ييتي” للطيران، فيما قررت السلطات فتح تحقيق بخصوص الفاجعة.

وقال المتحدث باسم الشركة سودارسهان بارتولا في تصريحات لوكالة فرانس برس: “هناك 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم، وفرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون”.

وكشفت تقارير عن سقوط عشرات القتلى من جراء تحطم الطائرة، وصلت إلى الحديث عن أكثر من 72 قتيلا، وعدم نجاة أي من الركاب.

وبحسب الرواية الرسمية للسلطات، فإن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، فيما دعت الحكومة، أفراد الأمن والجمهور على المساعدة في جهود الإنقاذ.

#Nepal

72 passengers were on board. Plane crash at Pokhra International Airport. pic.twitter.com/igBoObcCDm — Aishwarya Paliwal (@AishPaliwal) January 15, 2023

وانتشر مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة للطائرة المنكوبة قبل ثوان فقط من تحطمها.

سقوط طائرة مدنية في نيبال

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على متنها ٧٢ راكب بما فيهم طاقم القيادة pic.twitter.com/CjBxH1bw3l — القوة العسكرية (@i___guns) January 15, 2023

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جنسيات أجنبية بين الركاب

وكان من بين الأجانب 5 هنود و4 روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.

وصرح تيك بهادور كيه. سي المسؤول الإداري البارز في منطقة كاسكي، بأن عناصر الإنقاذ يجوبون موقع التحطم القريب من نهر سيتي الذي يبعد حوالي ميل (1.6 كيلومتر) عن مطار بوخارا الدولي، ويتوقعون العثور على الكثير من الجثث.

وقال مسؤولون محليون، إن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها، وقد تركزت الجهود أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب.

وأظهرت لقطات مصورة دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

سجل سيئ لنبيال في السلامة الجوية

ودولة نيبال الواقعة في منطقة الهيمالايا، لديها سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة الجوية، وقد أغلق الاتحاد الأوروبي أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة.

العام الماضي، لقي 22 شخصا حتفهم عندما تحطمت طائرة على سفح جبل في نيبال.

وفي عام 2018، تحطمت طائرة ركاب كانت قادمة من بنغلاديش لدى هبوطها في كاتماندو، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا من بين 71 شخصا كانوا على متنها.