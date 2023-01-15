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فيديوهات مفزعة لكارثة تحطم طائرة نيبال ولقطات تُظهر آخر لحظاتها

72 شخصا كانوا على متن طائرة نيبال المنكوبة وأنباء عن عدم نجاة أحد

كتب خالد السعدي
طائرة نيبال watanserb.com
عشرات القتلى من جراء تحطم الطائرة في نيبال
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وطن – تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال اليوم الأحد، حسبما أعلنت شركة “ييتي” للطيران، فيما قررت السلطات فتح تحقيق بخصوص الفاجعة.

وقال المتحدث باسم الشركة سودارسهان بارتولا في تصريحات لوكالة فرانس برس: “هناك 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم، وفرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون”.

وكشفت تقارير عن سقوط عشرات القتلى من جراء تحطم الطائرة، وصلت إلى الحديث عن أكثر من 72 قتيلا، وعدم نجاة أي من الركاب.

وبحسب الرواية الرسمية للسلطات، فإن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، فيما دعت الحكومة، أفراد الأمن والجمهور على المساعدة في جهود الإنقاذ.

وانتشر مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة للطائرة المنكوبة قبل ثوان فقط من تحطمها.

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جنسيات أجنبية بين الركاب

وكان من بين الأجانب 5 هنود و4 روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.

وصرح تيك بهادور كيه. سي المسؤول الإداري البارز في منطقة كاسكي، بأن عناصر الإنقاذ يجوبون موقع التحطم القريب من نهر سيتي الذي يبعد حوالي ميل (1.6 كيلومتر) عن مطار بوخارا الدولي، ويتوقعون العثور على الكثير من الجثث.

وقال مسؤولون محليون، إن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها، وقد تركزت الجهود أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب.

وأظهرت لقطات مصورة دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

سجل سيئ لنبيال في السلامة الجوية

ودولة نيبال الواقعة في منطقة الهيمالايا، لديها سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة الجوية، وقد أغلق الاتحاد الأوروبي أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة.

العام الماضي، لقي 22 شخصا حتفهم عندما تحطمت طائرة على سفح جبل في نيبال.

وفي عام 2018، تحطمت طائرة ركاب كانت قادمة من بنغلاديش لدى هبوطها في كاتماندو، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا من بين 71 شخصا كانوا على متنها.

المصدرفرانس برس + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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