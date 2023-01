فيديوهات مفزعة لكارثة تحطم طائرة نيبال ولقطات تُظهر آخر لحظاتها

- Advertisement -

وطن – تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال اليوم الأحد، حسبما أعلنت شركة “ييتي” للطيران، فيما قررت السلطات فتح تحقيق بخصوص الفاجعة.

وقال المتحدث باسم الشركة سودارسهان بارتولا في تصريحات لوكالة فرانس برس: “هناك 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم، وفرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون”.

وكشفت تقارير عن سقوط عشرات القتلى من جراء تحطم الطائرة، وصلت إلى الحديث عن أكثر من 72 قتيلا، وعدم نجاة أي من الركاب.

وبحسب الرواية الرسمية للسلطات، فإن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا وسط نيبال، فيما دعت الحكومة، أفراد الأمن والجمهور على المساعدة في جهود الإنقاذ.

#Nepal

72 passengers were on board. Plane crash at Pokhra International Airport. pic.twitter.com/igBoObcCDm

— Aishwarya Paliwal (@AishPaliwal) January 15, 2023