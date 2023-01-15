طريقة لا تُصدق لإزالة الرواسب الكلسية من رأس الدوش!

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وطن- يمكن أن يصبح رأس الدوش محملاََ بالرواسب الكلسية وبقايا الصابون إذا لم يتم تنظيفه بانتظام.

ويمكن أن تتراكم هذه الرواسب، ليس فقط على الجزء الخارجي من رأس الدش ولكن من الداخل أيضًا.

إزالة التسربات الكلسية من رأس الدش

في هذا السياق، شارك عشاق خبيرة التنظيف السيدة هينش أهم النصائح المفيدة المتعلقة بإزالة الواسب من رأس الدوش دون إزالته.