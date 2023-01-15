طريقة لا تُصدق لإزالة الرواسب الكلسية من رأس الدوش!

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وطن- يمكن أن يصبح رأس الدوش محملاََ بالرواسب الكلسية وبقايا الصابون إذا لم يتم تنظيفه بانتظام.
ويمكن أن تتراكم هذه الرواسب، ليس فقط على الجزء الخارجي من رأس الدش ولكن من الداخل أيضًا.
إزالة التسربات الكلسية من رأس الدش
في هذا السياق، شارك عشاق خبيرة التنظيف السيدة هينش أهم النصائح المفيدة المتعلقة بإزالة الواسب من رأس الدوش دون إزالته.
والسيدة هينتش المعروفة أيضََا باسم صوفي هينتشكليف هي خبيرة تنظيف ومؤثرة يتابعها أكثر من 4.6 مليون متابع على حسابها على الإنستغرام.
لجأ معجبوها إلى وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة لمشاركة طرقهم الخاصة لحل المشكلات المنزلية الشائعة.
وعلى صفحتها مؤخراََ، توجهت إحدى المتابعات بطلب لمساعدتها في الحصول على نصائح حول كيفية تنظيفه، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية.
الخل الأبيض
سرعان ما غُمر منشورها بالنصائح وأوصى معظمهم بحل واحد مفيد وسريع ومناسب وهو استخدام الخل الأبيض وكيس بلاستيكي.
وكتبت كاثرين ستون: “رشي رأس الدوش بالخل وقومي بوضع كيس بلاستيك حوله. ثم استخدمي رباطًا مطاطيًا لتثبيته في مكانه.”
ثم أضافت ستون:“اتركي الخل طوال الليل وافركي رأس الدوش بفرشاة ومنظف في اليوم التالي.“
وعلقت جين مكارول قائلة:”ضعي الخل الأبيض في كيس، ثم ضعيه على رأس الدش واربطيه.”
وتابعت:”اتركي هذا لمدة 30 دقيقة أو أكثر. ثم أستخدمي دائمًا فرشاة أسنان لتنظيف الدش، ثم قومي بمسحها بقطعة قماش.”
يمكن شراء الخل الأبيض عبر الإنترنت أو من محلات السوبر ماركت المحلية.
طرق أخرى
تضمنت الاقتراحات الأخرى من عشاق السيدة هينش لتنظيف التسربات الكلسية استخدام مزيل الترسبات، وصودا الخبز، ومزيل Viakal ومزيل .Mr Muscles
وقالت جيني هندى: “أستعملُ الخل أبيض وبيكربونات الصودا. ثم ماء دافئ وبعد ذلك أربط كيس بلاستيك حول رأس الدوش.”