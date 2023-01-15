سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

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وطن– في مقطع فيديو مثير للجدل، قام رجل سعودي بإهداء طفلته إلى العراق، رداً منه على الكرم الذي رآه من أهل البصرة تحديداً.

“ما جابنا إلا الحب”

ويظهر المواطن السعودي بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يُمسك بطفلته ثم يدفعها أمام الرجال قائلا: “هذه مو طفلة؟ أقسم بالله بيوت العراق كلها بيوتها، والعراقيين كلهم أبوها”.

ثم يسأل الأب طفلته: “تخافين من العراقيين؟ شنو شفتي في العراق” ، لتهز الطفلة برأسها بالنفي.

ويتابع الأب موجهاً حديثه للرجل الذي التقط الطفلة: “لا نريد شي سوى شوفتكم وتلاحمكم معانا، ويشهد الله أنه ما جابنا لكم إلا الحب”.

“فلوسنا في مخبانا”

وتحدث السعودي عن كرم أهل العراق: “فلوسنا لسة في مخابينا، ما دفعنا شي، يشهدالله”.

وقاطعه أحدهم قائلا: “شلون تدفع شي وإنت في البصرة؟”.

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وأُثار تصرف الرجل جدلاً واسعاً وسط الناشطين الذين اعتبروا تصرفه مهيناً لابنته، وسيؤثر على نفسيتها مدى الحياة.

وجاء في التعليقات: “الله لا يوفقك قمة الإهانه وعدم الرجوله ان تضع بنتك في هذا الموقف لا بارك الله فيك. الي يهدي بنته الطفله و هي مش عارفه شي مسكينه من اجل المراجل و العادات السيئة في الخليج “.

حركة مقززة

وكتب آخر: “لئيم ورخيص مع الأسف فاهمين الكرم والسنع والمرجلة والمروءة بطريقة شاذة”.

وقال الناشط القطري حسين النعمه: “فلوسنا في مخابينا مادفعنا شيء. عشان هالشي بضحي ببنتي .. في ذمتي انك سفله وهذي مهب مرجلة .. مقطع يقهر وربي ماتوقعت فيه ناس في هالدنيا تفكيرها سطحي ويسترخصون ذريتهم”.

ووصف المخرج العماني بدر المعشري، الأمر بـ”المقزز” وكتب: “حركة مقززة للاسف”.

وتفاعل حساب مركز بلاغات العنف الأسري الرسمي مع تعليقات الناشطين، وكتب: “متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك”.

لم يقصد

لكن آخرون دافعوا عن الرجل، وأكدوا أنه لم يقصد بيع ابنته حرفياً.

وكتب ناشط: “يا عمي قصده غير هذا الشي. قصده انه عنده ثقة باهل العراق لما شاف من معاملة وانه حتى مأمن على اولاده عندهم من كثير الثقة ومبين شنو القصد. شنو هالدراما جبتوا حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق العمال، شبيك يمعود؟”.

ووافقه آخر الرأي معقباً: “اعتقد بحركته يقصد ان العراق امان وما فيها خطف، بدليل انه سأل بنته: تخافين من العراقيين؟! السياق شكله عن الامن والامان، ماله خص في اهداء بنته.”

وكتبت ناشطة سعودية: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . لا ارى اي اهداء في الموضوع والشخص يستطيع ان يرفع دعوى تحريض او اساءة سمعه”.

وانطلقت الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، في نسخة استثنائية تحتضنها مدينة البصرة في دولة العراق للمرة الأولى بعد غياب طويل.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج.