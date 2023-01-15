الأحد, يناير 15, 2023
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سبب وفاة شايع النفيسة نجم كرة القدم السعودية في الثمانينيات

ساهم شايع النفيسة في إنجازات المنتخب السعودي الكروية خلال فترة الثمانينيات

كتب فهمي الورغمي
شايع النفيسة watanserb.com
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وطن- توفى لاعب كرة القدم السعودي “شايع النفيسة”، الأحد 15 يناير/ كانون الثاني، عن عمر 61 عامًا، بعد معاناة مريرة مع مرضه العضال وبعد مسيرة كروية حافلة جمعته مع نادي الكوكب وكُللت بلقطات تاريخية مع منتخب السعودية.

وفاة شايع النفيسة

وُلد شايع النفيسة في 20 مارس 1962، وهو لاعب كرة قدم سعودي تُوفي بعد معاناة مع مرض العُضال في 15 يناير كانون الثاني 2023 عن عمر يناهز الـ 61 عاما.

تعرض شايع النفسية، خلال الأيام الماضية، إلى وعكة صحية، تم نقله على إثرها إلى مستشفى مدينة الخرج، قبل أن تُوافيه المنية اليوم الأحد.

وفاة شايع النفيسة نجم كرة القدم السعودية في الثمانينيات
وفاة شايع النفيسة نجم كرة القدم السعودية في الثمانينيات

لَعِب شايع النفيسة أولى مبارياته الدولية مع المنتخب السعودي أمام منتخب إندونيسيا بتاريخ 12 ديسمبر عام 1980، وفيها انتصر الأخضر بثمانية أهداف نظيفة سجل منها هدفين.

بعدها شارك النفيسة خلال تصفيات كأس العالم 1982 في مباراة البحرين التي فاز فيها منتخب السعودية بهدف نظيف.

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وفي نفس السنة أيضاً، شارك شايع النفيسة، في كأس الخليج التي جرت بالإمارات، ثم في نسخة عمان عام 1984، كذلك في كأس الخليج التي جرت في البحرين عام 1986.

كما شارك في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

حيث تمكن النفيسة الذي يُعد أحد أفضل مهاجمي الكرة السعودية في الثمانينات، من المساهمة بطريقة فعالة في بلوغ المنتخب السعودي إلى نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا الجنوبية والتي خسرها “الأخضر” بهدفين نظيفين.

وفي عام 1984 أيضاً، سجل شايع النفيسة هدف المنتخب السعودي الأول في نهائي كأس أمم آسيا أمام منتخب الصين، في المباراة التي انتهت لصالح الأخضر بهدفين دون رد.

مسيرة شايع النفيسة مع المنتخب السعودي

يُعتبر النفيسة أحد أهم لاعبي جيل المنتخب السعودي في الثمانينات وقد كان له دور كبير في قيادة الأخضر للفوز بكأس أمم آسيا 1984.

حيث سجل الهدف الأول في شباك منتخب الصين عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، قبل أن يعزز ماجد عبدالله كبير هدافي السعودية النتيجة بهدف ثانٍ في شباك “التنين”.

يشار إلى أنه من بين 32 مباراة دولية شارك فيها، لعب أساسياً في 23 مباراة، ونجح في تسجيل 10 أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر.

وعلى غرار مشاركته مع المنتخب السعودي، لعب النفيسة في صفوف نادي الكوكب أحد أندية مدينة السيح، الذي كان يُنافس مع أندية الدرجة الأولى ضمن الدوري السعودي الممتاز خلال الثمانينيات.

واستطاع النفيسة قيادة فريق الكوكب، إلى الصعود للدوري السعودي في وقت كان مليئاً بالنجوم الكبار أمثال ماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحمد عبد الجواد وأمين دابو وعثمان مرزوق.

ولعب شايع النفيسة في سن مبكرة مع نادي الكوكب عام 1977، ورفض بحسب مصادر صحفية سعودية، العديد من عروض الأندية الكبرى مثل نادي الهلال والنصر.

وقرر بعد فترة طويلة من اللعب، اعتزال اللعب عن عمر يناهز 28 عامًا بسبب عدة إصابات خلال مسيرته الكروية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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