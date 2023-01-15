سبب وفاة شايع النفيسة نجم كرة القدم السعودية في الثمانينيات

- Advertisement -

وطن- توفى لاعب كرة القدم السعودي “شايع النفيسة”، الأحد 15 يناير/ كانون الثاني، عن عمر 61 عامًا، بعد معاناة مريرة مع مرضه العضال وبعد مسيرة كروية حافلة جمعته مع نادي الكوكب وكُللت بلقطات تاريخية مع منتخب السعودية.

وفاة شايع النفيسة

وُلد شايع النفيسة في 20 مارس 1962، وهو لاعب كرة قدم سعودي تُوفي بعد معاناة مع مرض العُضال في 15 يناير كانون الثاني 2023 عن عمر يناهز الـ 61 عاما.

تعرض شايع النفسية، خلال الأيام الماضية، إلى وعكة صحية، تم نقله على إثرها إلى مستشفى مدينة الخرج، قبل أن تُوافيه المنية اليوم الأحد.

رحل صاحب أول هدف

في مباراة نهائية للأخضر السعودي …

الأسطوري شايع النفيسه 💔

الله يرحمه ويغفر له … #شايع_النفيسه_في_ذمه_الله pic.twitter.com/5E9b1NcSrx — د. سعود آل سليم (@SaudSleem) January 15, 2023

لَعِب شايع النفيسة أولى مبارياته الدولية مع المنتخب السعودي أمام منتخب إندونيسيا بتاريخ 12 ديسمبر عام 1980، وفيها انتصر الأخضر بثمانية أهداف نظيفة سجل منها هدفين.

بعدها شارك النفيسة خلال تصفيات كأس العالم 1982 في مباراة البحرين التي فاز فيها منتخب السعودية بهدف نظيف.

رحم الله الكابتن #شايع_النفيسة

أول من هز الشباك في النهائي الآسيوي واعتلى سور الصين ، ومهد الطريق لنيل أول بطولة قارية في تاريخ #الأخضر وأبهج كل السعوديين .. 🇸🇦

ولن ننسى تفاعل المعلق الرائع #علي_داود آنذاك عندما قال : شايع النفيسة أحرز هدفاً نفيساً ..#شايع_النفيسة_في_ذمة_الله pic.twitter.com/qpR3J8mSZH — محمد الشيخي (@mohmad_alshieky) January 15, 2023

- Advertisement -

وفي نفس السنة أيضاً، شارك شايع النفيسة، في كأس الخليج التي جرت بالإمارات، ثم في نسخة عمان عام 1984، كذلك في كأس الخليج التي جرت في البحرين عام 1986.

كما شارك في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

حيث تمكن النفيسة الذي يُعد أحد أفضل مهاجمي الكرة السعودية في الثمانينات، من المساهمة بطريقة فعالة في بلوغ المنتخب السعودي إلى نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا الجنوبية والتي خسرها “الأخضر” بهدفين نظيفين.

📌 #شايع_النفيسة_في_ذمة_الله كان يلعب كمهاجم، انضم إلى نادي الكوكب عام 1977م وقضى كامل حياته المهنية فيه، اعتزل بعمر 28 عامًا بسبب إصاباته المتكررة. شايع كان صاحب هدف التقدم في نهائي أول بطولة آسيوية حققها المنتخب السعودي عام 1984م. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/6cqLVdagi7 — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) January 15, 2023

وفي عام 1984 أيضاً، سجل شايع النفيسة هدف المنتخب السعودي الأول في نهائي كأس أمم آسيا أمام منتخب الصين، في المباراة التي انتهت لصالح الأخضر بهدفين دون رد.

مسيرة شايع النفيسة مع المنتخب السعودي

يُعتبر النفيسة أحد أهم لاعبي جيل المنتخب السعودي في الثمانينات وقد كان له دور كبير في قيادة الأخضر للفوز بكأس أمم آسيا 1984.

خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الكابتن شايع النفيسة، نجم المنتخب السعودي الأسبق. #شايع_النفيسة_في_ذمة_الله pic.twitter.com/0trdZTlCNL — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 15, 2023

حيث سجل الهدف الأول في شباك منتخب الصين عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، قبل أن يعزز ماجد عبدالله كبير هدافي السعودية النتيجة بهدف ثانٍ في شباك “التنين”.

يشار إلى أنه من بين 32 مباراة دولية شارك فيها، لعب أساسياً في 23 مباراة، ونجح في تسجيل 10 أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر.

وعلى غرار مشاركته مع المنتخب السعودي، لعب النفيسة في صفوف نادي الكوكب أحد أندية مدينة السيح، الذي كان يُنافس مع أندية الدرجة الأولى ضمن الدوري السعودي الممتاز خلال الثمانينيات.

• شايع يعيد الأخضر للمباراة من ٢-٠ إلى ٢-١ في مباراة كوريا التي انتهت ٥-٤ للأخضر..

• شايع يمرر لماجد الذي تسبب بضربة الجزاء والتي نتج عنها الهدف الثالث..

• شايع يحضن حسين البيشي بعد تسجيله في مرماه بالخطأ ويحاول يعيده إلى جو المباراة..

#شايع_النفيسة_في_ذمة_الله pic.twitter.com/0kDOOrAapY — حامد القرني (@aburaydd) January 15, 2023

واستطاع النفيسة قيادة فريق الكوكب، إلى الصعود للدوري السعودي في وقت كان مليئاً بالنجوم الكبار أمثال ماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحمد عبد الجواد وأمين دابو وعثمان مرزوق.

ولعب شايع النفيسة في سن مبكرة مع نادي الكوكب عام 1977، ورفض بحسب مصادر صحفية سعودية، العديد من عروض الأندية الكبرى مثل نادي الهلال والنصر.

رحِم الله اللاعب الدولي السابق الاخ شايع النفيسة … وأسأل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته…

خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته الكريمه . — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

وقرر بعد فترة طويلة من اللعب، اعتزال اللعب عن عمر يناهز 28 عامًا بسبب عدة إصابات خلال مسيرته الكروية.