الأحد, يناير 15, 2023
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رياضة

خبر يُسعد جماهير ريال مدريد قبيل مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة

أنشيلوتي لم يخسر نهائي منذ عام 2010 خلال مشواره التدريبي

كتب فارس أبو شيحة
خبر يسعد جماهير ريال مدريد قبيل الكلاسيكو watanserb.com
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وطن- ساعاتٌ قليلة تفصلنا عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة، الأحد، في مواجهة الكلاسيكو الناري، بنهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

لكن هناك خبر سار لعشاق وجماهير ريال مدريد (الملكي)، قبيل لقاء غريمه التقليدي برشلونة (البلوغرانا)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

خبر يسعد جماهير ريال مدريد قبيل الكلاسيكو

المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الحالي، لم يخسر مباراة نهائية منذ عام 2010، مع الأندية التي تولى تدريبها خلال مشواره التدريبي في القارة الأوروبية العجوز.

كما ونستعرض البطولات التي حققها المدرب الإيطالي أنشيلوتي، منذ عام 2010، على النحو الآتي:

(1) كأس الاتحاد الإنجليزي.

(2) كأس ملك إسبانيا.

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(3) دوري أبطال أوروبا مرتين.

(4) كأس السوبر الأوروبي مرتين.

(5) كأس العالم للأندية.

(6) كأس السوبر الإسباني 3 مرات.

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

وتقابل فريق ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة، في منافسات كأس السوبر الإسباني، 7 مرات، حقق من خلالها ريال مدريد الفوز باللقب 6 مرات، مقابل مرة وحيدة للفريق الكتالوني.

أما عن تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام برشلونة في كافة المسابقات والبطولات المختلفة، فقد تواجه الغريمين في 250 مباراة، حقق من خلالها فريق ريال مدريد الفوز في 101 مباراة، مقابل 97 مباراة لفريق برشلونة.

نجوم ريال مدريد
خبر يسعد جماهير ريال مدريد

بينما خيم التعادل الإيجابي بين ريال مدريد وبرشلونة في تاريخ مواجهة قمة الكلاسيكو، في 52 مباراة.

كما وسجل فريق ريال مدريد 415 هدفاً في شباك غريمه التقليدي برشلونة في تاريخ المواجهات، مقابل 404 هدفاً للفريق الكتالوني.

ويعد فريق برشلونة (البلوغرانا)، الأكثر تتويجاً ببطولة كأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقباً حتى الآن.

توقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

أما بتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أنشيلوتي وأسينسيو
أنشيلوتي وأسينسيو

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون مباراة الكلاسيكو الإسباني، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

يشار إلى أن فريق برشلونة يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد الوصيف برصيد 38 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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