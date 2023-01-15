“جلابية” إسماعيل بن ناصر مع ميلان تجذب الأنظار: فخر العرب الجديد (شاهد)

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وطن – جذب توقيع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر على تمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي، الأنظار بقوة بعدما شوهد وهو يرتدي ملابس توحي بالالتزام والتدين.

وأبدى الكثيرون إعجابهم الشديد بمظهر إسماعيل بن ناصر أثناء التوقيع على العقد الجديد، حيث كان اللاعب يرتدي جلبابا مميزا.

ناشطون أُعجبوا بمظهر #بن_ناصر خلال تجديد عقده مع نادي #ميلان وظهوره بملابس توحي بالالتزام والتدين pic.twitter.com/DDvqpNKLyk — أوراس | Awras (@AwrasMedia) January 14, 2023

جاء ذلك في ظل وسط موجة احتفاء بتمسك اللاعب الجزائري بالمبادئ وعدم التخلي عنه، حتى لُقب اللاعب بأنه فخر الجزائر وفخر العرب الجديد.

قيمة الاعب لا تحسب على ما يقدمه في ظل ظروف طبيعيه بل على ثباته الفني في ظل التغيّرات مهما كانت ، و بن ناصر اثبت جودته تحت كل الظروف وفي ظل كل التغيّرات . ! – تجديد عقد اسماعيل بن ناصر حسنت موسم ميلان الوحيدة . . pic.twitter.com/EoLRvprfty — لّبيب . . (@7Miid3_) January 14, 2023

ابن الجزائر إسماعيل بن ناصر ينشر صورته احتفالًا بتجديد تعاقده مع ميلان 🇩🇿🔴⚫️ فيما يلي ما كتبه: القصة تستمر ✍🏽 أجواء سان سيرو، مباراتي الأولى في دوري الأبطال، الفوز بالكالتشو… لقد عشت الكثير من اللحظات التي لا تُنسى ولا يمكن وصفها بهذا القميص. مشاعر تتمنى لو تدوم للأبد. pic.twitter.com/s1Gx3PeLbW — أحمد عطا – Ahmed Atta (@ahmedatta0) January 12, 2023

🔴🔴 ثريد 🔴🔴 بعد صعوبة المفاوضات خلال الاشهر الماضية. كيف جدد اسماعيل بن ناصر عقده مع #ميلان pic.twitter.com/rqZa419EDZ — Omar Baaj (@McManamanlazio) January 13, 2023

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تمديد عقد إسماعيل بن ناصر مع ميلان

وكان نادي ميلان الإيطالي، قد أعلن تمديد عقد لاعبه، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، حتى عام 2027.

وكتب نادي ميلان عبر موقعه الرسمي: “يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن تمديد عقد إسماعيل بن ناصر حتى 30 يونيو 2027”.

وأضاف النادي: “بن ناصر، الذي وصل إلى النادي في عام 2019، خاض 129 مباراة وسجل 4 أهداف، مما جعل نفسه ركيزة أساسية في خط وسط روسونيرو”.

وكان بن ناصر ينتهي عقده القديم في يونيو 2024، وأراد ميلان الاحتفاظ بلاعبه من أعين الفرق الأخرى، حيث كانت هناك عدة أندية مهتمة بضم الدولي الجزائري، مثل ليفربول وتشيلسي وآرسنال.

ترتيب ميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن نابولي المتصدر.

وتعادل ميلان في مباراته الأخيرة في الدوري الإيطالي، أمام مضيفه ليتشي بنتيجة 2-2، لتصبح آماله صعبة في المنافسة على لقب الكالتشيو.

تصريحات إسماعيل بن ناصر عن تعادل ميلان وليتشي

وقال بن ناصر في تصريحات بعد المباراة: “أردنا النقاط الثلاث أمام ليتشي، لم نبدأ بشكل جيد، وهو ما ترتب عليه استقبالنا لهدفين لكن عدنا إلى المباراة، وسجلنا هدفين، وتعادلنا، وكان بإمكاننا حتى تسجيل الهدف الثالث، عامة، علينا العودة إلى طريق الفوز سريعا، نحن جميعًا متحدون، علينا العمل فقط”.

وأضاف: “ما زلنا نؤمن بقدرتنا على الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي، رغم فارق النقاط مع نابولي، ووسنقوم بذلك حتى النهاية، علينا تحليل الخطأ الذي حدث اليوم وتحسينه”.