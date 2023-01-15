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الهدهد

“جلابية” إسماعيل بن ناصر مع ميلان تجذب الأنظار: فخر العرب الجديد (شاهد)

اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر مدد عقده مع ناديه ميلان الإيطالي حتى عام 2027

كتب خالد السعدي
تمديد عقد إسماعيل بن ناصر مع ميلان watanserb.com
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وطن – جذب توقيع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر على تمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي، الأنظار بقوة بعدما شوهد وهو يرتدي ملابس توحي بالالتزام والتدين.

وأبدى الكثيرون إعجابهم الشديد بمظهر إسماعيل بن ناصر أثناء التوقيع على العقد الجديد، حيث كان اللاعب يرتدي جلبابا مميزا.

جاء ذلك في ظل وسط موجة احتفاء بتمسك اللاعب الجزائري بالمبادئ وعدم التخلي عنه، حتى لُقب اللاعب بأنه فخر الجزائر وفخر العرب الجديد.

إسماعيل بن ناصر يظهر بالجلابية أثناء تجديد عقده مع ميلان الإيطالي

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تمديد عقد إسماعيل بن ناصر مع ميلان

وكان نادي ميلان الإيطالي، قد أعلن تمديد عقد لاعبه، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، حتى عام 2027.

وكتب نادي ميلان عبر موقعه الرسمي: “يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن تمديد عقد إسماعيل بن ناصر حتى 30 يونيو 2027”.

تمديد عقد إسماعيل بن ناصر مع ميلان حتى 2027

وأضاف النادي: “بن ناصر، الذي وصل إلى النادي في عام 2019، خاض 129 مباراة وسجل 4 أهداف، مما جعل نفسه ركيزة أساسية في خط وسط روسونيرو”.

وكان بن ناصر ينتهي عقده القديم في يونيو 2024، وأراد ميلان الاحتفاظ بلاعبه من أعين الفرق الأخرى، حيث كانت هناك عدة أندية مهتمة بضم الدولي الجزائري، مثل ليفربول وتشيلسي وآرسنال.

ترتيب ميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن نابولي المتصدر.

وتعادل ميلان في مباراته الأخيرة في الدوري الإيطالي، أمام مضيفه ليتشي بنتيجة 2-2، لتصبح آماله صعبة في المنافسة على لقب الكالتشيو.

تصريحات إسماعيل بن ناصر عن تعادل ميلان وليتشي

وقال بن ناصر في تصريحات بعد المباراة: “أردنا النقاط الثلاث أمام ليتشي، لم نبدأ بشكل جيد، وهو ما ترتب عليه استقبالنا لهدفين لكن عدنا إلى المباراة، وسجلنا هدفين، وتعادلنا، وكان بإمكاننا حتى تسجيل الهدف الثالث، عامة، علينا العودة إلى طريق الفوز سريعا، نحن جميعًا متحدون، علينا العمل فقط”.

وأضاف: “ما زلنا نؤمن بقدرتنا على الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي، رغم فارق النقاط مع نابولي، ووسنقوم بذلك حتى النهاية، علينا تحليل الخطأ الذي حدث اليوم وتحسينه”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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