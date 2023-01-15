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رياضة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد سقوط باريس سان جيرمان أمام رين

باريس سان جيرمان يتلقى الخسارة الثانية له في الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023
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وطن- تلقى حامل اللقب باريس سان جيرمان الخسارة الثانية له في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، بعد الهزيمة أمام رين مع نهاية الجولة ال19 بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسجل نجم فريق رين هماري تراوري هدف الفوز في المباراة أمام متصدر جدول الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، عند الدقيقة ال65.

مباراة باريس سان جيرمان ضد رين

وتفوق فريق رين على منافسه باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 6 تسديدات، مقابل تسديدة واحدة فقط للفريق الباريسي.

كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها فريق باريس سان جيرمان من أصل 19 مباراة حتى الآن في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، فقد حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في مباراتين.

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان في الجولة القادمة، أمام نظيره ريمس، الأحد، في افتتاح الأسبوع ال20 من منافسات الدوري الممتاز، بعد انتهاء منافسات دور ال32 من منافسات كأس فرنسا.

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جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال19، على النحو الآتي:

(1) باريس سان جيرمان 47 نقطة.

(2) لانس 44 نقطة.

(3) أولمبيك مارسيليا 42 نقطة.

(4) موناكو 37 نقطة.

(5) رين 37 نقطة.

(6) ليل 34 نقطة.

مباراة باريس سان جيرمان أمام رين
مباراة باريس سان جيرمان أمام رين

(7) لوريان 32 نقطة.

(8) كليرمونت 28 نقطة.

(9) أولمبيك ليون 25 نقطة.

(10) نيس 25 نقطة.

(11) ريمس 25 نقطة.

(12) تولوز 23 نقطة.

(13) نانت 21 نقطة.

(14) تروا 18 نقطة.

(15) مونبلييه 17 نقطة.

(16) ستراسبورغ 15 نقطة.

مبابي نجم باريس سان جيرمان
مبابي نجم باريس سان جيرمان

(17) بريست 15 نقطة.

(18) أجاكسيو 15 نقطة.

(19) أوكسير 13 نقطة.

(20) أنجيه 8 نقاط.

المصدروطن + الدوري الفرنسي + بين سبورت+ صفحة باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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