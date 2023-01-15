جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد سقوط باريس سان جيرمان أمام رين

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وطن- تلقى حامل اللقب باريس سان جيرمان الخسارة الثانية له في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، بعد الهزيمة أمام رين مع نهاية الجولة ال19 بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسجل نجم فريق رين هماري تراوري هدف الفوز في المباراة أمام متصدر جدول الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، عند الدقيقة ال65.

مباراة باريس سان جيرمان ضد رين

وتفوق فريق رين على منافسه باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 6 تسديدات، مقابل تسديدة واحدة فقط للفريق الباريسي.

كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها فريق باريس سان جيرمان من أصل 19 مباراة حتى الآن في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، فقد حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في مباراتين.

رين يحقق الفوز أمام المتصدر فريق باريس سان جيرمان 🔥🔚#رين_باريس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/7UpjNI5gHC — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 15, 2023

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان في الجولة القادمة، أمام نظيره ريمس، الأحد، في افتتاح الأسبوع ال20 من منافسات الدوري الممتاز، بعد انتهاء منافسات دور ال32 من منافسات كأس فرنسا.

🎥 شاهد | رين يحقق فوزا ثمينا على حساب المتصدر باريس سان جيرمان بهدف في #الدوري_الفرنسي 🇫🇷 pic.twitter.com/cv4lXGjZpt — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 15, 2023

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جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال19، على النحو الآتي:

(1) باريس سان جيرمان 47 نقطة.

(2) لانس 44 نقطة.

(3) أولمبيك مارسيليا 42 نقطة.

(4) موناكو 37 نقطة.

(5) رين 37 نقطة.

(6) ليل 34 نقطة.

(7) لوريان 32 نقطة.

(8) كليرمونت 28 نقطة.

(9) أولمبيك ليون 25 نقطة.

(10) نيس 25 نقطة.

(11) ريمس 25 نقطة.

(12) تولوز 23 نقطة.

(13) نانت 21 نقطة.

(14) تروا 18 نقطة.

(15) مونبلييه 17 نقطة.

(16) ستراسبورغ 15 نقطة.

(17) بريست 15 نقطة.

(18) أجاكسيو 15 نقطة.

(19) أوكسير 13 نقطة.

(20) أنجيه 8 نقاط.