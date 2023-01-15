تشكيلة منتخب البحرين ضد عمان في كأس خليجي 25 العراق

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وطن- يخوض حامل اللقب منتخب البحرين، مباراة حاسمة أمام نظيره العماني، الاثنين، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء الأولمبي)، مباراة البحرين وعمان، في منافسات نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت دولة العراق والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة البحرين وعمان في كأس خليجي 25

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة السابعة والربع مساءً. أمام بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

مواجهات نصف نهائي 🏆 #خليجي_زين25 العراق 🆚 قطر البحرين 🆚 عمان من يعبر للنهائي التاريخي في البصرة؟ 🧐 pic.twitter.com/kiEDAoI8wG — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 14, 2023

ويتطلع حامل اللقب البحرين، الوصول إلى نهائي بطولة خليجي 25 العراق، للمرة الثانية على التوالي، من أجل الدفاع عن لقبه على حساب نظيره منتخب عمان. وهو ما يشارك فيه الأخير الذي يسعى للوصول بعيداً في هذه البطولة.

تشكيلة منتخب البحرين ضد عمان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني للمنتخب البحريني، المباراة القوية أمام منافسه منتخب عمان، في نصف نهائي كأس الخليج 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: سيد محمد جعفر.

دفاع الأحمر البحريني: سيد ضياء سعيد، حمد الشمسان، أمين بن عدي، أحمد بوغمار.

تم نشر صورة للتو https://t.co/8GVu3fxoK3 — BahrainFootballAssociation ⚽ (@BahrainFA) January 14, 2023

تشكيلة خط الوسط: كميل الأسود، مهدي عبد اللطيف، علي حرم، محمد مرهون، مهدي الحميدان.

مركز الهجوم: حمزة عبد الله إدريس.

معلق مباراة البحرين وعمان في كأس خليجي 25 العراق

وستنقل مباراة البحرين وعمان، على العديد من وسائل الإعلام العراقية المحلية، وكذلك العربية الخليجية التي من أبرزها قنوات الكأس القطرية وبين سبورت المفتوحة وقنوات أبو ظبي ودبي الرياضية وغيرها.

كما ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الإماراتي حامد الحارثي.

حكام مواجهة البحرين 🇧🇭 وعمان 🇴🇲 في نصف نهائي #خليجي_زين25 pic.twitter.com/WLBWJkNxQO — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 15, 2023

وكان حامل اللقب البحرين قد تعادل بعد فوزين متتالين في دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق. أمام الكويت الذي ودع البطولة مع ختام دور المجموعات.

كما وحقق المنتخب المنافس عمان الفوز على السعودية، بهدفين مقابل هدف وحيد، مع ختام منافسات كأس خليجي 25 العراق.

يذكر بأن نهائي كأس الخليج 2023، سيقام الخميس، في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.