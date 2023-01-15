الأحد, يناير 15, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب البحرين ضد عمان في كأس خليجي 25 العراق

منافسات نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب البحرين ضد عمان في كأس خليجي25 watanserb.com
تشكيلة منتخب البحرين ضد عمان
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وطن- يخوض حامل اللقب منتخب البحرين، مباراة حاسمة أمام نظيره العماني، الاثنين، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء الأولمبي)، مباراة البحرين وعمان، في منافسات نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت دولة العراق والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة البحرين وعمان في كأس خليجي 25

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة السابعة والربع مساءً. أمام بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

ويتطلع حامل اللقب البحرين، الوصول إلى نهائي بطولة خليجي 25 العراق، للمرة الثانية على التوالي، من أجل الدفاع عن لقبه على حساب نظيره منتخب عمان. وهو ما يشارك فيه الأخير الذي يسعى للوصول بعيداً في هذه البطولة.

تشكيلة منتخب البحرين ضد عمان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني للمنتخب البحريني، المباراة القوية أمام منافسه منتخب عمان، في نصف نهائي كأس الخليج 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: سيد محمد جعفر.

دفاع الأحمر البحريني: سيد ضياء سعيد، حمد الشمسان، أمين بن عدي، أحمد بوغمار.

تشكيلة خط الوسط: كميل الأسود، مهدي عبد اللطيف، علي حرم، محمد مرهون، مهدي الحميدان.

مركز الهجوم: حمزة عبد الله إدريس.

معلق مباراة البحرين وعمان في كأس خليجي 25 العراق

وستنقل مباراة البحرين وعمان، على العديد من وسائل الإعلام العراقية المحلية، وكذلك العربية الخليجية التي من أبرزها قنوات الكأس القطرية وبين سبورت المفتوحة وقنوات أبو ظبي ودبي الرياضية وغيرها.

كما ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الإماراتي حامد الحارثي.

وكان حامل اللقب البحرين قد تعادل بعد فوزين متتالين في دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق. أمام الكويت الذي ودع البطولة مع ختام دور المجموعات.

تدريبات منتخب عمان
تدريبات منتخب عمان

كما وحقق المنتخب المنافس عمان الفوز على السعودية، بهدفين مقابل هدف وحيد، مع ختام منافسات كأس خليجي 25 العراق.

يذكر بأن نهائي كأس الخليج 2023، سيقام الخميس، في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.

المصدروطن + كأس الخليج 2023 + صفحة منتخب البحرين + صفحة منتخب عمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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