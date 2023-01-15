تشكيلة العراق وقطر في نصف نهائي كأس الخليج 2023

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وطن- يستعد مستضيف البطولة العراق للمواجهة القوية أمام نظيره منتخب قطر، الأحد، في دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستنطلق مباراة العراق وقطر، في نصف نهائي كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد) والدوحة، ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023

بينما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، فيما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الثالثة والربع مساءً.

نصف نهائي بطولة #خليجي_زين25 🏆 العراق – قطر

🗓️ الإثنين 16 يناير 2023

🕖 16:15 بتوقيت الدوحة

🏟 استاد البصرة الدولي #العنابي 💪 pic.twitter.com/dOjj06h8hQ — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 14, 2023

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة الإقصائية في نصف نهائي البطولة الخليجية، في تمام الساعة الثانية والربع بعد الظهر.

تشكيلة منتخب العراق ضد قطر

وسيلعب المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره القطري (العنابي)، في نصف كأس الخليج 2023 العراق، كما يلي:

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حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل.

دفاع العراق (أسود الرافدين): اللي فاضل، مصطفى ناظم، علي فايز.

خط الوسط: إبراهيم بايش، محمد علي عبود، أمير العماري، ضرغام إسماعيل.

مركز الهجوم: أيمن حسين، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم.

تشكيلة منتخب قطر ضد العراق

وسيدخل المدرب البرتغالي برونو بينهيرو، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام صاحب الأرض المستضيف العراق، في منافسات كأس الخليج 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: همام أحمد، طارق سيلمان، جاسم جابر، إسماعيل محمد.

خط الوسط: علي أسد، عاصم ماديبو، محمد وعد عبد الوهاب، خالد مزيد.

مركز الهجوم: عمرو سراج، أحمد علاء الدين.

معلق مباراة العراق وقطر في كأس الخليج 2023

وسيعلق على مباراة العراق وقطر، في منافسات نصف نهائي كأس الخليج 2023، على قنوات الكأس القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

كما وستنقل المباراة على جميع القنوات العراقية المحلية المفتوحة، والعربية الخليجية المفتوحة لجميع الجماهير العربية في كل مكان بالمجان.

مواعيدُ مباراتي الدور نصف النهائي لبطولةِ خليجي زين 25 البصرة يوم الاثنين المُقبل. pic.twitter.com/pN01nAwB4N — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 14, 2023

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة متصدراً، بعد فوزه العريض على اليمن. بخماسية نظيفة دون رد مع ختام منافسات دور المجموعات.

كما وخطف المنتخب القطري (العنابي)، بطاقة التأهل على حساب الكويت الذي ودع البطولة من دور المجموعات، بعد فرضه التعادل الإيجابي على الإمارات بهدف لكليهما الأسبوع المنصرم.