الأحد, يناير 15, 2023
الرئيسيةتقاريرأخت محمد السادس الإسرائيلية تعود للظهور.. تعويض ضخم والملك يرفض فحص الـDNA
تقارير

أخت محمد السادس الإسرائيلية تعود للظهور.. تعويض ضخم والملك يرفض فحص الـDNA

جين بينزاكوين البلجيكية من أصل إسرائيلي رفعت قضية إثبات أبوة من الملك المغربي الراحل الحسن الثاني وتدعي أنها أخت محمد السادس

كتب سالم حنفي
أخت محمد السادس الإسرائيلية watanserb.com
البلجيكية من أصل إسرائيلي جين بينزاكوين تدعي أنها أخت محمد السادس
- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “ليكو” الفرنسية بأن المعركة القانونية الطويلة الأمد بين البلجيكية من أصل إسرائيلي جين بينزاكوين  عبر بلجيكا -التي تدعي بأنها ابنة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني- والمغرب، تمر بمرحلة حاسمة، حيث أصبح الملك الراحل موضع تساؤل بالنسبة للمحكمة بلجيكية.

ووفقا لصحيفة “ليكو” الفرنسية فقد مثلت المدعية الإسرائيلية البالغة من العمر 69 عاما  يوم الثلاثاء الماضي ، أمام غرفة الأسرة في محكمة والون برابانت الابتدائية ، في سياق دعوى ضد  النظام المغربي للاعتراف بإبوة الحسن الثاني لها.

ووفقا للصحيفة، فقد استطاعت محكمة نيفيل المتواضعة أن ترى موقف الملك المغربي الحالي محمد السادس الذي رفض التعامل مع المحكمةعلى المحك.

وأكدت الصحيفة على أن محامي محمد السادس ليس مكلفا منه، وإنما حضر جلسات القضية تطوعا منه.

تعويض ضخم

ونقلت الصحيفة عن إحدى المصادر قولها إن المحكمة قد تقضي بإثبات النسب للمدعية، مع تعويض قد يصل إلى حوال 15 مليون يورو بسبب رفض الملك محمد السادس القاطع الخضوع لإجراءمحمد اختبار الحمض النووي.

الملك المغربي محمد السادس يرفض إجراء فحص DNA وقد يقدم تعويضا ضخما للإسررائلية التي تجعي أنها شقيقته

من جانبه، أعرب محامي المملكة المغربية، ماي ستانيسلاس إسكنازي، عن أسفه لأن “العدالة البلجيكية أصبحت رهينة ادعاءات”.

تفجر القضية عام 2008

- Advertisement -

وتصدرت جين بنزاكوين ، المعروفة باسم هيفا سيلا، عناوين الصحف في إسرائيل عام 2008 ، بعد أن قدمت نفسها على أنها الابنة الخفية لملك المغرب الحسن الثاني في نوفمبر 1953، عندما كان لا يزال وليا للعهد الشاب.

وبحسب الصحيفة، فإنه حتى اللحظة التي قررت فيها السيدة جين بينزاكوين إعادة إثارة القضية  بناءً على جنسيتها الأخرى ، البلجيكية، كانت “بينزا كوين” تعيش في بلجيكا حتى بلغت الثامنة عشرة من عمرها، قبل أن تجبرها والدتها على السفر إلى إسرائيل ، حيث عاشت طوال حياتها.

تواصل محامي جين بينزاكوين مع السفارة المغربية في بروكسيل

وفي عام 2018 ، أجرت اتصالات مع محامين بلجيكيين، بمن فيهم مارك أويتينديل (محامي دلفين بويل)، الذي ذهب إلى السفير المغربي في بلجيكا ، وقدم “ملفًا حساسًا بشكل خاص” بالإضافة إلى مطالب موكلته، “الابنة الطبيعية للعائلة” الراحل الحسن الثاني “بهدف إيجاد ” حل ودي وسري وعادل ومنصف ” .

استياء مغربي شديد

وأثارت المناورة استياء الممكلة المغربية الشديد، التي تقدمت بشكوى بتهمة الاحتيال لدى قاضي التحقيق في بروكسل ، ضد جين بينزاكوين وأفراد عائلتها البلجيكيين ، على أساس أنها تدعي أنها تعيش في بلجيكا منذ سنوات.

وطعن محامي المملكة المغربية ،  بشدة في حجة المدعية، حيث أعرب عن أسفه لأن “العدالة البلجيكية قد أخذت كرهينة” و “يأمل في الحصول على إدانة الشخص الذي يعتبره محتالًا.

المصدرصحيفة ليكو
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

فضيحة عزيز أخنوش.. ورّط محمد السادس وسياسته الخارجية باعتراف لطالما نفاه عن نفسه!

تقارير

موقع أمريكي يكشف عن ذريعة محمد السادس لعدم افتتاح سفارة للمغرب في تل أبيب

تقارير

الكونفيدنسيال: محمد السادس يبدأ عطلة خارجية فخمة برفقة أصدقائه وفرقاطة قوات خاصة(شاهد)

الهدهد

مولاي هشام ابن عم محمد السادس يطالب المغاربة بالتحرك لإقرار الملكية الدستورية (شاهد)

الهدهد

هل أجبر محمد السادس والدة اللاعب سفيان امرابط على مصافحته وتقبيل يده؟(شاهد)

الهدهد

حامي اليهود.. إسرائيل توجه رسالة شكر لملك المغرب في ذكرى التطبيع

تقارير

موقع “أفريك”: محمد السادس و”الزومبي المريض” علي بونغو.. مصاير متشابهة لزعماء دول

تقارير

إذاعة فرنسا تسخر من محمد السادس.. أراد أن يكون مثل الأمير “ويليام” فأصبح مثل “إلتون جون” (شاهد)

الهدهد

“تبون” وضع شرطين.. مصادر تنفي قبول الرئيس الجزائري بوساطة الملك الأردني مع المغرب!

تقارير

علاقة الحب بين مولاي الحسن ووريثة عرش إسبانيا تتفجر من جديد.. مصادر حسمت الأمر!

تقارير

موقع “أفريك”: الملك محمد السادس ذاب كـ”الزبدة”.. ماذا جرى له وما علاقة للا سلمى بالأمر؟!

الهدهد

رسالة مؤثرة من أشرف حكيمي بعد الاستقبال التاريخي في المغرب (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أرسنال يتربع على الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد سقوط باريس سان جيرمان أمام رين

“مواجهات القصرين” بتونس تتجدد.. كر وفر واعتقالات وغاز مسيل للدموع (فيديو)

برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بطلاً لكأس السوبر للمرة الـ14 (فيديو)

“لحوم القطط” تثير ذعر الجزائريين.. طُبخت وأُكلت على أنها لحم أرانب

ظهرت شبه عارية.. لحظة إعلان “آر بوني غابرييل” ملكة جمال الكون (فيديو)

نجل لاعب النصر يقلد حركة رونالدو الشهيرة .. شاهد ردة فعل “الدون”

كوكسال بابا في الأردن.. ظهور لافت وهذا ما فعله في شوارع عمان (فيديو)

من الكعبة .. الصور التي هزّت مواقع التواصل لرجل يطوف حاملاً أباه (شاهد)

فيفي عبده تقرر “نقل خبرتها” للفتيات في سلسلة مقاطع مصورة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC