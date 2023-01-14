السبت, يناير 14, 2023
الرئيسيةالهدهديمني دخل غرفة نوم عاملات كينيات .. شاهد ماذا فعلن به؟ (فيديو)
الهدهد

يمني دخل غرفة نوم عاملات كينيات .. شاهد ماذا فعلن به؟ (فيديو)

يُرجح أن الواقعة حدثت في السعودية

كتب خالد السعدي
يمني دخل غرفة نوم عاملات كينيات watanserb.com
يمني دخل غرفة نوم عاملات كينيات
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه صادم، حيث أظهر شخصا يمنيا وهو يتعرض للضرب المبرح والذي وصل لحد الجلد، على يد عاملات كينيات، في حادثة أثارت حالة من الصدمة.

وأظهر الفيديو، الشخص اليمني وهو قيد الهجوم من قبل العاملات التي نجحن في إحكام السيطرة على الرجل، وهن يوجهن له عدة لكمات.

وفيما حاول الرجل الدفاع عن نفسه، عبر ضرب إحداهن بصفعة قوية، إلا أن هذه الصفعة زادت من غضب العاملات اللاتي ضاعفن من عملية ضرب الشخص اليمني.

وجاء هذا الاعتداء القوي، بعدما دخل هذا الشخص اليمني لمقر سكن العاملات بقصد السرقة، إلا أنه مخططه باء بالفشل ونال عقابا مدويا.

تفاعل واسع

أثيرت حالة من السخرية، من جراء هذه الواقعة لا سيما كيفية رد العاملات الكينيات على محاولة هذا الشخص اليمني سرقتهن.

- Advertisement -

وسخر نوف”: “أطالب بوجود كينية في كل بيت وفي كل محل”.

وكتبت ناشطة سعودية: “شايفين القوة اللي فيهم واذا جات تشتغل تسوي نفسها ميتة”.

لكن حدوث هذه الواقعة في غرفة النوم، أثار شكوكا حول أن السبب ليس السرقة لكن قد يكون بعدٌ جنسي حاضرا في المشهد.

وفيما جاء نشر الفيديو وأغلب التعليقات من نشطاء سعوديين، فمن المرجح أن الواقعة حدثت في المملكة التي تضم عددا كبيرا سواء من الجالية اليمنية أو العاملات الكينيات.

سوء معاملة العاملات في السعودية

وفي سبتمبر الماضي، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن عاملات المنازل الكينيات “يتعرضن لانتهاكات” كبيرة في السعودية، مشيرة إلى أن عددا من هؤلاء تمكن من العودة إلا بلادهن، رغم الضغوط التي تعرضن لها للبقاء والاستمرار في العمل.

وأضافت أن ما يدفع الكينيات إلى العمل في هذه الظروف، الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومعدلات البطالة المرتفعة في بلادهن.

وتلاحق أصحاب العمل في الدولة الخليجية مزاعم إساءة جسدية ونفسية ضد العاملات الوافدات.

ويعيش حوالي 30 مليون عامل مهاجر في دول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.

وفي بعض دول الخليج، يشكل المهاجرون معظم السكان. ويعمل حوالي 80 في المئة منهم في البناء والضيافة والوظائف المنزلية.

ولا تقتصر مشكلات العمالة المهاجرة فقط على دول الخليج، فقد أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا إلى مشاكل نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة في لبنان، معظمهن من بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقالت المنظمة إنهن لا يشملهن الحماية التي يوفرها قانون العمل اللبناني، بما في ذلك اشتراط حد أدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعي، وأجر العمل الإضافي، وحرية تكوين الجمعيات.

ووفق دراسة استقصائية عن العمال الكينييين في الخليج، أجراها “الصندوق العالمي لإنهاء العبودية الحديثة”، قال 99 في المئة منهم إنهم “تعرضوا لسوء المعاملة”، وكانت الشكاوى الأكثر شيوعا هي مصادرة جوازات السفر أو منع الأجور، ويليها العنف والاغتصاب.

المصدرتويتر، صحيفة الغارديان البريطانية، هيومن رايتس ووتش، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

محمد بن سلمان يشن حربا على الإسلام.. صحفي أسترالي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)

الهدهد

رد مالك مطعم سعودي على دعوات مقاطعته لإغلاقه وقت الصلاة يشعل تويتر (شاهد)

حياتنا

التقاط فيديو لجورجينا في محل تجاري شهير بالرياض.. ما الذي أغضب السعوديات؟

حياتنا

فتاة سعودية تقود شابا بجنزير من رقبته وهو يعوي مثل الكلب بموسم الرياض (شاهد)

الهدهد

بقيمة 1.3 تريليون دولار.. ثروات باطنية هائلة في السعودية.. هل تُصبح ثروة خاصة بمحمد بن سلمان؟

رياضة

والد “ميسي” يصل الرياض لبحث صفقة انضمامه لنادي “الهلال” بمبلغ ضخم يتجاوز رونالدو!

الهدهد

“ابن سلمان” يعتقل الداعية السوري صالح الشامي ونجله وتصرف قذر من عائض القرني تجاهه!

الهدهد

واشنطن تبدأ الضغط على محمد بن سلمان بورقة اليمن.. ماذا يحدث؟

الهدهد

لقاء نادر بين السعودية والحوثيين في صنعاء.. ناقشوا هذه المحاور لإنهاء حرب اليمن

الهدهد

لواء سعودي يثير السخرية بقصة عن معركته مع طبق طائر بسماء المملكة (فيديو)

حياتنا

منتقبتان تتباهيان بمثليتهما..عن أي حب تتكلمون! (شاهد)

الهدهد

الإعلامي محمد الباز يهاجم عمرو أديب ويصفه بالعميل السعودي.. لماذا؟!(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

بلدان عربيان ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في 2023 وتعليق مؤثر للسفيرة الأمريكية

صور آمال ماهر تُحيّر الجمهور .. هل تعرّضت لسوء؟! (شاهد)

محمد بن سلمان يشن حربا على الإسلام.. صحفي أسترالي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)

رد مالك مطعم سعودي على دعوات مقاطعته لإغلاقه وقت الصلاة يشعل تويتر (شاهد)

برشلونة تُهين البرغوث ميسي من جديد بكلماتٍ قاسية!

“استبدلت توينغو بفيراري”.. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا وشركة السيارات تُعلق!

فضيحة عزيز أخنوش.. ورّط محمد السادس وسياسته الخارجية باعتراف طالما نفاه عن نفسه!

اللياقة البدنية: 6 نصائح للقيام بـ7000 خطوة في اليوم

لبناني يهدد بتفجير قصر العدل بالديناميت.. ما علاقة انفجار مرفأ بيروت؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC