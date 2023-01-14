وزن شيرين ليس عائقاً أمام حسام حبيب.. شاهد ماذا فعل معها بعد حفلها بالكويت!(فيديو)

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وطن– تداول ناشطون فيديو مثير للجدل، يُظهر لحظة استقبال الفنان المصري حسام حبيب، لزوجته الفنانة شيرين، عقب انتهاء حفلها في الكويت.

وزن شيرين

ويظهر حسام حبيب بالفيديو، وهو يستقبل شيرين في كواليس الحفلة ويحتضنها بحرارة ويقبلها ويحملها.

وهو ما أثار السخرية بين الناشطين الذين علقوا على شجارهما قبل أيام في بيروت، وآخرون نوهوا إلى وزنها الزائد وقدرة حسام على حملها رغم ذلك.

ووصف الجمهور فستان شيرين عبدالوهاب الذي ظهرت به على المسرح في الكويت بأنه “روب الصباحية” أظهر وزنها الحقيقي .

موقف محرج

وتعرضت المطربة المصرية لموقف محرج في الحفل الذي أقامته بدولة الكويت، بعدما سألت الجمهور الذي حضر حفلها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

وخلال الحفل الذي وُضعت له الكثير من الشروط، سألت شيـرين جمهورها سؤالا قالت فيه “بتحبوا حسام حبيب”؟. فأجاب الجمهور بشكل جماعي “لا”.

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وبدأت شيرين الحفل بأغنية “آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى” وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية “النفسية”، وأغنية “مشاعر”، و”انت عايش لك وبس”، و”جرح تانى” وأغنية “بص بقى”، و”أنا مش بتاعت الكلام ده”.

مدمنة مخدرات

وكان النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد مساعد الطبطبائي، انتقد سماح سلطات بلاده، بإحياء حفل شيرين عبد الوهاب.

وقال في تغريدةٍ على “تويتر”، رصدتها “وطن”: “كيف يسمح للمدعوة شيرين عبدالوهاب وهي مدمنة معروفة للمخدرات بأن تأتي لتحيي حفل غنائي في الكويت الخميس القادم؟!”.

وتابع: “على وزارة الاعلام إلغاء الحفلة. وسؤالنا إلى وزارة الداخلية كيف أعطت تأشيرة دخول للبلاد لمدمنة مشهورة ؟!!. وكيف تقودون حملة ضد المخدرات وتسمحون بدخول من يروج لها؟!!”.

فجر السعيد تسخر

وسخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد منه قائلة: “اذا حب #بومساعد يعرف نفسه على أحد شيقول …. دكتور وليد الطبطبائي أمام مسجد ونائب سابقاً .. حالياً مغرد متخصص بشؤون المطربات”.

وتابعت: “يعني اذا مو مدمنه عادي تدخل تغني .. ياااا الله”.

الجيش اللبناني

وفي سياق آخر، أكدت شيرين خلال الحفل، أنها تكن كل الاحترام للجيش اللبناني. وذلك في أول رد منها على أزمة زيارتها للفنان اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة.

وقالت شيرين: “زيارتي لفنان زي فضل شاكر دي زيارة عزيزة على قلبي جدا. لكن أيضا ضباط أو البيادة الخاصة بالجيش اللبناني على دماغي من فوق”.