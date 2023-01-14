السبت, يناير 14, 2023
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وجود جورجينا في الرياض يرفع نسبة إقبال السعوديات على عمليات التجميل (فيديو)

صديقة رونالدو تجذب الأنظار في أي مكان تتوجه إليه

كتب خالد السعدي
جورجينا ردوريغيز watanserb.com
جورجينا ردوريغيز
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وطن- هل لعارضة الأزياء جورجينا ردوريغيز دور في زيادة إقبال السعوديات على إجراء عمليات التجميل.. سؤالٌ طرح نفسه بشدة، منذ وصول صديقة النجم كريستيانو رونالدو برفقته إلى المملكة، مع انضمامه لصفوف نادي النصر.

وبات وجود جورجينا في السعودية رفقة رونالدو، جاذبا لأنظار السعوديين والسعوديات، لدرجة أن الكاميرات تطارد صديقة الدون في كل مكان تتوجه إليه، لدرجة أن الأمر أثار حفيظة السعوديات أنفسهن.

وجود جورجينا في الرياض يرفع نسبة إقبال السعوديات على عمليات التجميل
وجود جورجينا في الرياض يرفع نسبة إقبال السعوديات على عمليات التجميل

كان صادما أن الكثير من السعوديين اتفقوا مع الرأي القائل إن جورجينا رودريغير، تسببت في زيادة الإقبال على عيادات التجميل، وذلك بعد إعجاب العديد من النساء بمظهرها، عقب وصولها المملكة.

علميا، أكّد استشاري التجميل الدكتور خالد الزهراني، أن وجود جورجينا تسبب في زيادة الإقبال على مراكز التجميل من قبل النساء السعوديات لإجراء عمليات تجميل.

وأضاف أن هناك ثقة تشكلت لدى السيدات، في الأجهزة والتقنيات المستخدمة في عمليات التجميل، والنتائج الممتازة التي حققتها، موضحا في حديثه لموقع أخبار 24 السعودي، أن فئة كبيرة من الذين يخضعون لعمليات التجميل بحاجة فعلية لعلاج علامات تقدم العمر أو تلك التي تظهر بالجسم بعد فقدان الوزن أو بعد عمليات التكميم، إضافة إلى الحاجة لإزالة آثار الحمل والولادة.

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وأشار إلى أن الكثير من السيدات يخضعن لعمليات التجميل بهدف التشبه بالمشاهير، مثل جورجينا، مؤكدًا أن هذه الفئة مهووسة بتلك العمليات، وبالتالي تتوقع الكثير من السيدات أن الطبيب يمكنه أن يحول الواحدة منهن إلى نسخة من فنانة بعينها.

واعتبر أن هناك مشكلة تتمثل في موافقة بعض الأطباء على إجراء أي عملية نظير مقابل مالي، ما قد ينتج عنه نتائج كارثية مثل التشوهات والمشاكل الصحية، ومضاعفات أخرى كالالتهابات والنزيف وغيرها.

ونصح الزهراني الساعيات لتحسين الشكل، باختيار طبيب مختص في مثل تلك العمليات ولديه الخبرة الكافية في المجال.

جورجينا تشكر السعودية

وكانت جورجينا رودريغيز، قد عبرت عن شكرها للمملكة العربية السعودية على “الترحيب الرائع” الذي حظيت به مع رونالدو خلال تقديمه كلاعب في صفوف نادي النصر السعودي.

وقالت رودريغيز، عبر حسابها على إنستغرام: “شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع، نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر، ونود أن نشكر كل من ساهم في حدوث ذلك”.

ووجهت حديثها للاعب البرتغالي: “أنا ممتنة حقا لرؤيتك متحمسا للغاية وتمشي جنبا إلى جنب، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق، دائما مع عائلتنا الجميلة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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