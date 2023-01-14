السبت, يناير 14, 2023
الرئيسيةحياتنامرض الباركنسون: دراسة تؤكد دور الجراثيم المعوية في تطور المرض
حياتنا

مرض الباركنسون: دراسة تؤكد دور الجراثيم المعوية في تطور المرض

"يتطور المرض في الأمعاء قبل أن ينتشر إلى الدماغ..."

كتب معالي بن عمر
مرض الباركنسون watanserb.com
مرض الباركنسون
- Advertisement -

وطن-أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ألاباما في برمنغهام أن اختلال التوازن في الجراثيم المعوية يرتبط بظهور مرض الباركنسون.

وبحسب ما نشرته مجلة “ماري كلار” الفرنسية، فإن هذه الدراسة التي أجرتها جامعة ألاباما في برمنغهام (UAB – الولايات المتحدة) ونُشرت في مجلة Nature Communications، تسمح لنا بمعرفة المزيد عن أسباب ظهور مرض الباركنسون (العملية التي يتطور بها المرض).

وفي هذا الشأن، لاحظ فريق من الباحثين بالفعل وجود خلل كبير في تكوين الجراثيم المعوية لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض التنكسي العصبي. ووفقا لهم، يمكن أن يتطور المرض في الأمعاء قبل أن ينتشر إلى الدماغ.

لماذا تحدث رعشة في الجسم.. هل هي أعراض مرض خطير؟

خلل في الجراثيم المعوية هي أصل مرض باركنسون؟

ولاستكمال هذه الدراسة، عاين العلماء “الجراثيم البرازية” مباشرة، من خلال تحليل براز 490 مريضًا، وقارنوها ببراز 234 شخصًا لم يكونوا حاملين للمرض.

يتطور مرض باركنسون في الأمعاء قبل أن ينتشر إلى الدماغ
يتطور مرض باركنسون في الأمعاء قبل أن ينتشر إلى الدماغ

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هايديه بايامي، أستاذة في قسم علم الأعصاب في مدرسة هيرسينك للطب والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “وجدنا عدة آليات مرتبطة بتطور مرض الباركنسون، وهي أدلة تؤكّد أسباب ظهوره، لكننا لم نكن نعلم أن بعضًا من هذه الآليات تحدث أيضًا في الأمعاء وتنسقها الميكروبات”.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تمكن الباحثون من تحديد أنه من بين 257 نوعًا من الكائنات الحية الدقيقة التي تتكون منها الميكروبات، كان 84 نوعًا منها مرتبطًا بمرض باركنسون. كما كانت بعض الأنواع في وفرة زائدة، بينما كانت الأنواع الأخرى قليلة، ما أدى إلى خلل في الفلورا المعوية (dysbiosis).

- Advertisement -

فقد كانت كمية الكائنات الدقيقة على غرار: Bifidobacterium dentium مجودة في الامعاء أكثر بـ7 مرات وActinomyces oris أكثر بمقدار 6.5 مرة و Streptococcus mutans أكثر بـ6 مرات.و على العكس من ذلك، كانت الكائنات الدقيقة الاخرى مثل: Roseburia intestinalis و Blautia wexlerae موجودة بكميات قليلة جدًا.

خبراء يكشفون: أحلام في المنام قد تكون علامة على الإصابة بمرض باركنسون

 

لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتعميق هذه الدراسة

توضح الدكتورة بايامي:”نتوقع أنه في المستقبل القريب سيكون لدينا الأدوات والقدرة التحليلية لاستخدام الميتاجينوميات (طريقة لدراسة المحتوى الجيني لعينات من بيئات معقدة مثل الأمعاء) كنهج جديد لدراسة عدم تجانس مرض باركنسون والبحث عن المؤشرات الحيوية والتعمق في أصل وتطور الأنماط الفرعية للمرض، والتحقيق في إمكانات الميكروبيوم للوقاية من مرض باركنسون وعلاجه ووقف تقدمه”.

الجراثيم المعوية
الجراثيم المعوية
المصدرماري كلار-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ريال مدريد يُعلن أول اللاعبين الراحلين في الميركاتو الشتوي

هبة عبوك تثير الشك بتعليقها على أغنية شاكيرا.. هل تمر بنفس الأزمة؟

تحديد موعد أول ظهور رسمي لرونالدو بقميص النصر السعودي

وجود جورجينا في الرياض يرفع نسبة إقبال السعوديات على عمليات التجميل (فيديو)

الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه الأمير هاري مقابل نشر مذكراته الفاضحة!

وزن شيرين ليس عائقاً أمام حسام حبيب.. شاهد ماذا فعل معها بعد حفلها بالكويت!(فيديو)

رونالدو الظاهرة يقترب من زيجة جديدة بعد 5 تجارب فاشلة (شاهد)

بماذا يمكننا استبدال السكر عند إعداد الحلويات في المنزل؟

ذكرى ثورة 14 يناير.. حشود تونسية تلتئم في شارع الحبيب بورقيبة ويهتفون بإسقاط نظام سعيد

صورة لعراك بين لاعبي منتخب المغرب على متن الطائرة بسبب “لقجع”.. وطن تكشف حقيقتها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC