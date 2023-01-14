مثير ومرعب.. فيديو “الفتاة والكوبرا القاتلة” الأكثر رواجا في الهند (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو لاقى رواجا كبيرا لفتاة هندية، تمكنت من الإمساك بثعبان “كوبرا” شديد السمية وحبسته في علبة بلاستيكية بكل ثقة واحترافية خلال أقل من دقيقة واحدة.

وأمسكت الفتاة الظاهرة بالمقطع بأفعى “كوبرا” وحبستها في آنية بلاستيكية بشجاعة ودون خوف.

فتاة هندية تمسك بثعبان الكوبرا بطريقة مذهلة

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الفتاة على مدخل أحد الأبنية وهي تحاول بيد أن تمسك بالثعبان مرقط اللون وعريض الرأس. وتحاول باليد الأخرى أن تدخله في آنية بلاستيكية مقلوبة إلى أن تنجح في المهمة ثم تمسك بغطاء الآنية وتغلقها.

وقال موقع “إم بي بريكنغ نيوز” الهندي إن ثعباناً سميكاً وخطيراً كان على درج أحد المباني يتحرك بحرية وبدأ الناس بالهروب مذعورين بعد رؤيته.

وعندها فقط وصلت فتاة إلى المكان وأمسكت بذيل الثعبان وطلبت صندوقاً بلاستيكياً وأمسكت برأس الكائن المخيف دون أي خوف، ووضعته في الآنية ثم غطتها ليصبح الثعبان تحت السيطرة الكاملة.

وأشار الموقع إلى أن هذا الثعبان الخطير من أكثر الثعابين سمية في العالم وإذا لدغ إنساناً فلا أمل له بالبقاء على قيد الحياة، إذ سيموت في غضون بضع دقائق أو ساعات.

- Advertisement -

وعادة ما يخشى الناس الإقتراب من الثعبان عدا لمسه، ولكن الفتاة الشجاعة تعاملت مع الثعبان بشجاعة نادرة وتمكنت من سجنه دون أن يتمكن من الحراك.

لدغة الكوبرا قاتلة

ولقي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب الملايين.

وتباينت تعليقات النشطاء وردود فعلهم حيال هذا الفيديو مستنكرين مخاطرة الفتاة بحياتها.

إذ كتب أحد المستخدمين معلقاً على الفيديو أن الثعبان يمكن أن يكون خطيرًا جدًا على الحياة.

بينما قال آخر إن على الخبراء فقط القيام بهذا العمل الخطير وإلا فقد يكون هناك أي نوع من الخطر.

وكانت إحصائية مخيفة كشفت عنها منظمة الصحة العالمية، متعلّقة بالحصيلة العالمية للدغ الثعابين القاتلة أو لدغات الأفاعي؛ أوضحت أن اللدغات مسؤولة عن 63 ألف حالة وفاة كلّ عام، مع حدوث 80% من الهجمات في الهند، حسب الدراسة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية في نوفمبر الماضي 2022، تقدّر دراسة أنّ أكثر من 63 ألف شخص ماتوا بسبب لدغة الأفاعي في عام 2019، كانت الغالبية في جنوب آسيا.

حيث سجّلت الهند أعلى معدل وفيات، إذ تم حساب معدل الوفيات بأربع وفيات، بسبب لدغات الأفاعي لكل 100 ألف شخص.