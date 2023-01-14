بماذا يمكننا استبدال السكر عند إعداد الحلويات في المنزل؟

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وطن-غالبًا ما يكون من الصعب الهروب من وضع كميات كبيرة من السكر في قوالب الحلوى اللذيذة أو المرطبات المنزلية. لكن، لحسن الحظ، يوجد نصائح متعددة تساعدنا في الحد من وضع السكر وتناوله.

وفيما يلي شاركت الشيف ميركوت، وهي أفضل طاهية متخصصة في الحلويات ومدونة طهي فرنسي، نصائحها الجيدة، لاستبدال السكر في أثناء طهي الحلويات بحسب ما نقلته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

اختر نوعًا مختلفًا من السكر

تقول ميركوت لتحلية حلوياتك مع الحد من كمية السكر: “ينبغي أن نستخدم سكرًا كاملاً، مثل: رابادورا (عصير قصب السكر المركّز)، موسكوفادو (أقل السكريات تكرارًا)”. يمكن أن يؤدي هذا النوع من السكر إلى تلوين حلوياتك قليلاً ولكنه بديل ممتاز. إن مذاقه أصلي ولذيذ، يمكنك أيضًا اختيار سكر جوز الهند المألوف جدًا في الوقت الحالي”.

استبدل السكر بالفواكه

وفق ترجمة “وطن“، فإن أفضل طريقة لتحلية الحلوى دون إضافة السكر هي مزجها بقطعة من الفاكهة مقطعة إلى مكعّبات صغيرة: وقالت ميركوت في هذا الصدد: “يمكننا استبدال السكر بالتفاح وهو عنصر حلو ويمكن أن يسمح لبعض الأشخاص المصابين بالسكري بالتحلية بشكل طبيعي أكثر”.

توابل وافرة

لمحاربة الحلويات شديدة الحلاوة، لا تتردد في استخدام التوابل التي ستعطي نكهات لذيذة للحلويات. تضمن لك القرفة أو الفانيليا أو البهارات المستخدمة في خبز الزنجبيل؛ النجاح في المطبخ.

اقسم كميات السكر على اثنين

قبل أن تبدأ في صنع الحلوى، ألق نظرة على كمية السكر التي ستحتاج إلى استخدامها. لا تتردد في قسمة الوزن على اثنين لأن معظم أنواع الكيك تحتوي على الكثير. عندما تصنع كعكة الشوكولاتة، على سبيل المثال، اختر معجنات الشوكولاتة التي تحتوي على ما بين 55 و 65٪ من الكاكاو. وتجنب الشوكولاتة الداكنة لأنك ستحتاج إلى إضافة السكر لتقليل مرارتها.

احترس من المحليات الصناعية

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ممنوع من مستحضراتكم: المحليات الصناعية والسكريات. تميل هذه الأشياء إلى جعل أجسامك مدمنة على الطعم الحلو وتزيد من مقاومة الأنسولين.