صور آمال ماهر تُحيّر الجمهور .. هل تعرّضت لسوء؟! (شاهد)

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وطن – أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر، تعليقاتٍ متباينة بين متابعيها على انستغرام، بعد نشرها ألبوم صور جديد.

صور آمال ماهر على البحر تثير الجدل!

وظهرت آمال ماهر بملابس صيفية (قميص، وبنطال جينز ضيّق) وحافية القدمين، على شاطئ البحر، في الصور التي نشرتها بانستغرام، ونستعرضها وإياكم..

وأثار هذا الألبوم من الصور، تساؤلات المتابعين، إذ قال أحدهم: “الصوره دي انتي لابسه صيفي واحنا في الشتا امال ماهر فين يا جماعه”.

بينما كتب لها متابع آخر: “اللبس ده صيفي واحنا في عز الشتا انقذوا امال ماهر يجدعان”.

وعلق ثالثٌ بقوله: “ده مش استايل لبس امال ماهر”. وكتب متابع رابع: “حد يطمنا ع الفنانه يا جماعه”.

كما كتبت متابعة: “بدنا اغاني جديده مش صور شكله لسه عليكي حظر ما بتقدري تغني”.

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ومعروف أنّ أزمة وخلافات حادّة نشبت منذ سنوات بين تركي آل الشيخ وآمال ماهر، بعد طلاقهما.

وكان “آل الشيخ” يتزوجها بشكل سري، الخلاف الذي أسفر عن استخدام مستشار محمد بن سلمان، لنفوذه وأمواله في منع آمال من الغناء والظهور الإعلامي لفترة طويلة.

وسبق أن نشرت آمال ماهر قبل يومين، ألبوماً آخر من على البحر أيضاً، لكن بإطلالةٍ مغايرة .

وعلق أحدهم على الصور: “النضارات الحمرا ما مطمنتني، اكيد هي اشارة”.فيما تساءل كثيرون عن الألبوم القادم للفنانة.

آمال ماهر ترتدي ساعة بسعر صادم

ومؤخراً، ظهرت آمال ماهر في صور ترتدي فستاناً قصيراً “أوف شولدر”، باللون الأسود.

واستكملت آمال ماهر الإطلالة بحذاء أسود، ومجوهرات وإكسسوارات أبرزها ساعة يد من Franck Muller Geneve، والتي تميزت بكونها دبل ميستري “مقاس ٤٢ مم” أوتوماتيكية الحركة.

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وتصنع هذه الساعات من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطاً مع طوق مرصع بالماس، ومينا مرصع بالماس مع علامات الساعة من الياقوت وأسوار من الجلد الطبيعي.

ويبلغ سعر الساعة 45 ألف دولار، وهو ما أثار الشكوك حول مصدرها.

ورجّح متابعو آمال ماهر أن تكونَ الساعة هدية من تركي آل الشيخ، مرجّحين نظريةَ اختطافها من قبله مرة أخرى.