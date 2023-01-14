صورة لعراك بين لاعبي منتخب المغرب على متن الطائرة بسبب “لقجع”.. وطن تكشف حقيقتها!

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وطن- في إطار الحرب المشتعلة في الفضاء الإلكتروني بين ناشطي البلدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثر إلغاء الجامعة المغربية لكرة القدم مشاركتها في بطولة “الشان” في الجزائر عقب رفض الأخيرة السماح للمنتخب بالطيران مباشرة للبطولة، انتشرت العديد من الشائعات حول الأمر.

وفي هذا السياق، تداولت حسابت جزائرية صورة مزعومة لشجار بين لاعبي منتخب المغرب على متن الطائرة التي كانت مخصصة لنقل المنتخب المغربي في مطار سلا، استنكرا لموقف رئيس الجمعية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي رفض المشاركة في البطولة دون تحقيق الجزائر لشروطه.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر شخصا مجهولا يقف على متن الطائرة، وهو يوجه اللكمات لراكب آخر جالس على كرسي الطائرة.

فتنة داخل المنتخب المغربي بسبب الصعلوك لقجع :

شجار و معاركة بين اللاعبين داخل طائرة منتخب المغرب الأقصى في مطار سلا بسبب فوزي لقجع.

خسارة فادحة للمنتخب المغربي إعلاميا و تسويقيا، خاصة أن شان الجزائر سيعرف تغطية إعلامية عالمية غير مسبوقة. 🤣 #المغرب_اضحوكة_العالم pic.twitter.com/3oVtHV2zLL — عقبة مزيان ‏ (@okbameziane19) January 13, 2023

وكشفت “وطن” عدم صحة الصورة المزعومة، وأنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمنتخب المغرب الذي كان مقررا له أن يشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

حقيقة الصورة

واتضح أن الصورة تم اقتطاعها من فيديو لعراك بين شاب وآخر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية “بيمان بنغلاديش”.

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ونشرت صحيفة “ديلي ستار” الفيديو الذي يظهر رجلاً عاري الصدر يتشاجر مع راكب آخر في جدال حول مقاعد الصف الأمامي في طائرة ركاب مكتظة .

سبب العراك

بحسب الصحيفة، فإن الرجل الذي كان لا يرتدي قميصًا حاول إخراج الراكب الآخر من مقعده في الصف الأمامي على متن طائرة بوينج 777 ، قبل ن تقلع في الجو.

وأظهر الفيديو استمرار الجدل حيث يبدو أن الراكب الجالس صفع الرجل عاري الصدر على وجهه مرارًا وتكرارًا ، مما دفعه إلى الانتقام منه بلكمه ثلاث مرات.

وأكدت الصحيفة على ان الحادثة وقعت على متن رحلة تابعة لشركة بيمان بنغلاديش الجوية ، الناقل الوطني لبنغلاديش.

وقالت أنه لم يتضح ما إذا كان أياً من الرجلين قد قُبض عليهما بسبب ما قاما به من إثارة الفزع على متن الطائرة.

وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد ألغت مشاركة المنتخب المغربي للمحليين في بطولة “الشان” بعد رفض الجزائر السماح للطائرة المغربية الناقلة للفريق بدخول أراضيها بفعل الحظر الجوي المفروض على المغرب من قبلها منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وفي محاولة للضغط على الجزائر، حضر المنتخب المغربي أمس، الجمعة، لمطر “سلا” بالرباط وتم تجهيز الطائرة لنقل المنتخب، إلا أن الجزائر رفضت منحها التصريح اللازم لدخول أجوائها.

فوزي لقجع يعبر عن اسفه لما حدث

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة الملكية المغربية)، فوزي لقجع، إنه ” من المؤسف أن يتم حرمان لاعبين شباب من حقهم في المشاركة في تظاهرة رياضية قارية استعدوا لها وتوجوها بالوصول إلى المطار الذي يتواجدون فيه منذ أكثر من ثلاث ساعات”.

وكان “لقجع” قد صرح بأن منتخب المغرب مستعد للسفر إلى الجزائر في حال حصوله على رد إيجابي.

وأضاف أن الاتحاد ينتظر الترخيص من طرف الجهاز المنظم بالتنقل انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

مقترحات الجزائر لحل الأزمة

وكانت الجزائر قد اقترحت دخول بعثة المغرب عبر الأراضي التونسية كما فعلت أثناء مشاركتها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية.

كما اقترحت الجزائر على المغرب أن يتم السماح للمنتخب بالانتقال مباشرة من الرباط إلى الجزائر بواسطة طيران أخر غير محظور ، وهو المقترح الذي أيده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إينفانتينو، ورفضته المغرب أيضا.