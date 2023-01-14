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صورة لعراك بين لاعبي منتخب المغرب على متن الطائرة بسبب “لقجع”.. وطن تكشف حقيقتها!

الصورة اقتطعت من فيديو لعراك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البنغلاديشية

كتب سالم حنفي
عراك بين لاعبي منتخب المغرب watanserb.com
عراك بين لاعبي منتخب المغرب
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وطن- في إطار الحرب المشتعلة في الفضاء الإلكتروني بين ناشطي البلدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثر إلغاء الجامعة المغربية لكرة القدم مشاركتها في بطولة “الشان” في الجزائر عقب رفض الأخيرة السماح للمنتخب بالطيران مباشرة للبطولة، انتشرت العديد من الشائعات حول الأمر.

وفي هذا السياق، تداولت حسابت جزائرية صورة مزعومة لشجار بين لاعبي منتخب المغرب على متن الطائرة التي كانت مخصصة لنقل المنتخب المغربي في مطار سلا، استنكرا لموقف رئيس الجمعية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي رفض المشاركة في البطولة دون تحقيق الجزائر لشروطه.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر شخصا مجهولا يقف على متن الطائرة، وهو يوجه اللكمات لراكب آخر جالس على كرسي الطائرة.

شجار و معاركة بين اللاعبين داخل طائرة منتخب المغرب الأقصى في مطار سلا بسبب فوزي لقجع
شجار و معاركة بين اللاعبين داخل طائرة منتخب المغرب الأقصى في مطار سلا بسبب فوزي لقجع

وكشفت “وطن” عدم صحة الصورة المزعومة، وأنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمنتخب المغرب الذي كان مقررا له أن يشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

حقيقة الصورة

واتضح أن الصورة تم اقتطاعها من فيديو لعراك بين شاب وآخر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية “بيمان بنغلاديش”.

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ونشرت صحيفة “ديلي ستار” الفيديو الذي يظهر رجلاً عاري الصدر يتشاجر مع راكب آخر في جدال حول مقاعد الصف الأمامي في طائرة ركاب مكتظة .

سبب العراك

بحسب الصحيفة، فإن الرجل الذي كان لا يرتدي قميصًا حاول إخراج الراكب الآخر من مقعده في الصف الأمامي على متن طائرة بوينج 777 ، قبل ن تقلع في الجو.

وأظهر الفيديو استمرار الجدل حيث يبدو أن الراكب الجالس صفع الرجل عاري الصدر على وجهه مرارًا وتكرارًا ، مما دفعه إلى الانتقام منه بلكمه ثلاث مرات.

وأكدت الصحيفة على ان الحادثة وقعت على متن رحلة تابعة لشركة بيمان بنغلاديش الجوية ، الناقل الوطني لبنغلاديش.

وقالت أنه لم يتضح ما إذا كان أياً من الرجلين قد قُبض عليهما بسبب ما قاما به من إثارة الفزع على متن الطائرة.

وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد ألغت مشاركة المنتخب المغربي للمحليين في بطولة “الشان” بعد رفض الجزائر السماح للطائرة المغربية الناقلة للفريق بدخول أراضيها بفعل الحظر الجوي المفروض على المغرب من قبلها منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وفي محاولة للضغط على الجزائر، حضر المنتخب المغربي أمس، الجمعة، لمطر “سلا” بالرباط وتم تجهيز الطائرة لنقل المنتخب، إلا أن الجزائر رفضت منحها التصريح اللازم لدخول أجوائها.

فوزي لقجع يعبر عن اسفه لما حدث

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة الملكية المغربية)، فوزي لقجع، إنه ” من المؤسف أن يتم حرمان لاعبين شباب من حقهم في المشاركة في تظاهرة رياضية قارية استعدوا لها وتوجوها بالوصول إلى المطار الذي يتواجدون فيه منذ أكثر من ثلاث ساعات”.

وكان “لقجع” قد صرح بأن منتخب المغرب مستعد للسفر إلى الجزائر في حال حصوله على رد إيجابي.

وأضاف أن الاتحاد ينتظر الترخيص من طرف الجهاز المنظم بالتنقل انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

مقترحات الجزائر لحل الأزمة

وكانت الجزائر قد اقترحت دخول بعثة المغرب عبر الأراضي التونسية كما فعلت أثناء مشاركتها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية.

كما اقترحت الجزائر على المغرب أن يتم السماح للمنتخب بالانتقال مباشرة من الرباط إلى الجزائر بواسطة طيران أخر غير محظور ، وهو المقترح الذي أيده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إينفانتينو، ورفضته المغرب أيضا.

المصدرتويتر، صحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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