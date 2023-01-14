“شد شعر ومصارعة”.. مشاجرة نادرة بين قرد وفتى وهكذا انتهت (فيديو)

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وطن- في مقطع فديو طريف تم تداوله منذ أيام وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاض طفل هندي معركة بالأيدي مع قرد وانتهت المعركة بـ”انفكاك سلمي” وسط ضحكات الأشخاص الذين كانوا يتابعون المشهد.

تماسكا الشعر وسط ضحكات متابعي المشهد

وبدا الطفل والقرد في الفيديو المتداول داخل غابة وهما يتماسكان شعرهما ويتصارعان، ويحاول الطفل إيقاع القرد أرضاً ولكنه لا يتمكن ويسمع صوت ضحكات في خلفية المقطع الذي ينتهي بترك الطفل للقرد.

وأشار موقع “لوكساتا” الهندي إلى أن بعض الناس يبتعدون عن الحيوانات التي تتجول في الغابة قدر الإمكان، لأن هذه الحيوانات قد تهاجمهم بغتة في أي لحظة.

وأضاف المصدر أن الكثير من الناس يتوقف شعر أجسادهم عندما يرون القرود، ولكن مقطع الطفل الصغير والقرد الذي انتشر بشكل واسع أصاب الكثير من الناس بالصدمة، لأنهم لم يسبق أن رأوا قرداً يتصارع مع إنسان من قبل.

وبحسب تقارير صحفية سابقة يحظى القرد بالاحترام في الهند بما أنه يعتبر تجسيدًا “لهانومان” في الديانة الهندوسية (آلهة من القردة ترمز للقوة) ويقدم لها بعض سكان العاصمة الطعام، وذلك خلافا لتعليمات السلطات.

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وأصبح تعايش سكان نيودلهي مع القردة أشد صعوبة على مر السنين، وتم الإبلاغ عن حوالي ألف حالة عانت من عضات الحيوانات عام 2018، فضلا عن دخولها المنازل للحصول على الطعام وتعمدها تخريب كل ما يعترض طريقها.

انتقام القرود

وفي كانون الثاني 2021 تداولت وسائل إعلام عالمية خبر إقدام مجموعة من القردة الغاضبة على قتل نحو 250 كلبا بطريقة وحشية في قريتين بالهند، انتقاما من الكلاب على قتلها أحد صغار القردة.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية وقتها، صورة لأحد القرود وهو يمسك جروا ويصعد به إلى مكان مرتفع ويقذفه إلى أسفل.

موضحة أن “القرود التي دفعها الانتقام قتلت 250 كلبا برميها من المباني والأشجار.”

وتابعت أن “سلسلة الهجمات القاتلة نفذتها القرود الغاضبة بعد أن قتلت مجموعة من الكلاب قردا رضيعا”.