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رونالدو الظاهرة يقترب من زيجة جديدة بعد 5 تجارب فاشلة (شاهد)

عارضة الأزياء سيلينا لوكاس أبدت موافقتها بعد ارتباطهما 7 سنوات

كتب خالد السعدي
رونالدو نازاريو watanserb.com
رونالدو نازاريو
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وطن- يقترب النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، من زيجة جديدة ستكون الثالثة، عندما يتزوج من صديقته عارضة الأزياء سيلينا لوكاس التي تعتبر سادس سيدة يرتبط بها الظاهرة.

وأعلن رونالدو وسيلينا، خطوبتهما رسميا عبر “إنستغرام” خلال وجودهما في جزر الكاريبي.

 

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النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو
النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو

سيلينا تنشر صورة وتعلن موافقتها

ونشرت سيلينا صورتين على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ظهرت فيهما مع رونالدو، من أجل الإعلان عن هذه الخطوة.

وعلّقت عارضة الأزياء على الصورة قائلة: ” نعم..أقبل”، مع رمز الخاتم.

سادس ارتباط لرونالدو

وهذه التجربة الجديدة لرونالدو تأتي بعد خمس تجارب فاشلة،حيث تعتبر لوكاس هي سادس امرأة يرتبط بها وثالث زوجة.

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وأنجب رونالدو أربعة أبناء من زيجاته السابقة، أكبرهم رونالد الذي رُزق به من زوجته الأولى ميلين دومينغيز، وهي لاعبة كرة قدم سابقة عُرفت باسم “رونالدينا”.

أول زواج للظاهرة رونالدو

وكان رونالدو قد تزوج للمرة الأولى من ميلين دومينغيز، وكان وقتها لاعبا في صفوف إنتر ميلان الإيطالي ثم ريال مدريد الإسباني، بينما كانت الثانية لاعبة مشهورة في البرازيل.

وأنجب رونالدو طفله الأول رونالد الذي يبلغ الآن من العمر 22 عاما مع ميلين قبل انتهاء زواجهما الذي دام 4 سنوات في سبتمبر 2003.

الزواج الثاني للظاهرة رونالدو

أما الزيجة الثانية، كانت في فبراير 2005، وكانت من عارضة الأزياء دانييلا سيكاريلي في فرنسا، لكن هذه العلاقة لم تدم سوى 3 أشهر.

 

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النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو
النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو

بعدها، ارتبط “الظاهرة” بطالبة الهندسة ماريا بياتريز أنتوني، وأنجب منها بنتين هما صوفيا (14 عاما)، وماريا أليس (12 عاما) وانتهى الأمر بالطلاق كسابقيه.

ومنذ عام 2015، ارتبط رونالدو البالغ 46 عاما، بعارضة الأزياء سيلينا لوكس (32 عاما)، التي تعتبر سيدة أعمال ناجحة في البرازيل.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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